Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста АПК

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства в России в 2018 году снизятся до 1,1% против 2,4% в 2017-м, говорится в подготовленном Минэкономразвития уточненном макроэкономическом прогнозе на 2018 год и основных параметрах на период до 2024 года. Как сообщает «Интерфакс», в последующие годы ведомство прогнозирует ускорение темпов роста. Так, в 2019-м АПК может вырасти до 1,3%, в 2020-м — до 1,6%, в 2021 году — до 1,9%.



Таким образом, в 2018-м, по данным министерства, динамика АПК будет на минимальном уровне начиная с 2012 года, когда сельхозпроизводство упало на 4,8%. В последующие годы наблюдался стабильный рост на уровне выше 2%, в том числе в 2013-м он составлял 5,8%, в 2014-м — 3,5%, в 2015-м — 2,6%, в 2016-м — 4,8%, в 2017-м — 2,4%. Вновь показатель в 2%, по оценке Минэкономразвития, будет преодолен только в 2022 году, когда темпы роста составят 2,2%. В 2023 году сельхозпроизводство прибавит 2,5%, в 2024 году — 2,9%.



Тем не менее, еще в сентябре прошлого года Минэкономразвития, ссылаясь на «менее благоприятные погодные условия», прогнозировало темп роста АПК в 2018-м еще ниже — на уровне 0,5% при последующем ускорении до 1,5% в 2019-м и до 2,2% в 2020 годах. Такой же показатель в 0,5% в 2018-м указывался и в письме министерства, направленном к поправкам в федеральный бюджет в середине апреля. Так, по сравнению с рекордным урожаем 2017 года производство зерна в 2018-м должно снизиться на 8,2%, сахарной свеклы — на 2%, оценивало министерство. «Снижение цен на сахар и сахарную свеклу может отразиться на снижении интереса к возделыванию сахарной свеклы и сокращению посевных площадей. К 2020 году валовый сбор сахарной свеклы относительно 2016-го, по оценке, сократится на 9,5%", — говорилось в прогнозе социально-экономического развития на 2018 год. Одновременно производство продукции животноводства продолжит устойчиво увеличиваться, в основном за счет свино- и птицеводства, где «наблюдаются активные процессы импортозамещения». Согласно сентябрьскому прогнозу, производство мяса и мясопродуктов в нынешнем году должно вырасти на 1,2%, молока — на 0,7%, яиц — на 0,9%.



Целевой показатель госпрограммы по повышению производства сельхозпродукции на этот год находится на уровне 1,7%. При этом Минсельхоз пессимистичнее оценивает динамику по сравнению с оценками Минэкономразвития. Как говорилось в Нацдокладе о реализации госпрограммы в 2017 году, увеличение будет в диапазоне 0−1% «в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных условий». В том числе выпуск растениеводческой продукции будет на уровне 2017 года или на 0,5% выше, ожидало аграрное ведомство (тогда официальный прогноз производства зерновых находился на уровне 115 млн т против нынешнего «в пределах 100 млн т»), животноводческой — в диапазоне 1,5−1,7%.



Эксперты в свою очередь не исключают, что производство сельхозпродукции в этом году может оказаться ниже прошлогоднего показателя. «Росстат в текущем году изменил методику расчета индекса [производства сельхозпродукции], однако по старой методике индекс роста физического объема сельскохозяйственного производства в 2018 году должен снизиться из-за сокращения производства зерна», — сказала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Так, по ее словам, только уменьшение урожая зерна со 135,4 млн т в прошлом году до прогнозируемых большинством экспертов 113−115 млн т даст сокращение индекса почти на 4 п. п. В то же время продолжается рост в производстве мяса и молока, масличных (сои), овощей — все эти отрасли внесут положительный вклад в индекс сельхозпроизводства, указала Снитко.



По итогам января-мая, согласно подсчетам Росстата, рост агросектора составлял 2,5%, в первую очередь за счет животноводства. В том числе производство скота и птицы на убой увеличилось на 4,6%, валовой надой молока — на 1,9%, производство яиц — на 1,4%. По итогам года сектор растениеводства не сможет превзойти прошлогодние показатели. Так, на этой неделе эксперты продолжили снижать прогнозы урожая зерна из-за засухи, поразившей ряд зернопроизводящих регионов страны. Компания «ПроЗерно» пересмотрела прогноз валового сбора со 117 млн т до 115,4 млн т, Российский зерновой союз - со 115−120 млн т до 114 млн т, аналитический центр «Русагротранса» — до 115,7 млн т.



В понедельник обновленные данные обнародовал аналитический центр «СовЭкон»: согласно его оценке, производство зерна в этом сезоне снизится до 113,9 млн т против 135,4 млн т в сезоне-2017/18, в том числе урожай пшеницы составит 69,6 млн т, ячменя — 16,9 млн т, кукурузы — 12,5 млн т. Как говорится в комментарии аналитиков «СовЭкона», основанием для снижения прогнозов стали первые данные по урожайности зерновых в южных регионах. Также при составлении прогноза учитывалась засушливая погода в Поволжье.

