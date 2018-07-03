Урожай зерна будет ниже среднего

Международный совет по зерну понизил прогноз мирового сбора зерна на 12 млн т до 2077 млн т из-за неблагоприятной погоды в России и ЕС. Плохая погода наносит ущерб перспективам урожая пшеницы, кукурузы и ячменя, говорится в отчете. Оценка валового сбора в нашей стране уменьшена на 6,8 млн т до 111,9 млн т, в том числе урожай пшеницы прогнозируется на уровне 70,9 млн т (ранее было 74,5 млн т). Гидрометцентр также скорректировал оценку валового сбора зерновых и зернобобовых в России — производство будет на 10−15% меньше уровня 2017 года, рассказала Reuters ведущий научный сотрудник учреждения Анна Страшная. «[Урожай прогнозируется] немного меньше среднего за последние пять лет», — отметила она. По расчетам «Агроинвестора» на основе данных Росстата, средний валовой сбор зерновых и зернобобовых за прошедшие пять лет составляет 111,7 млн т, в том числе пшеницы — 66,5 млн т.



В начале июня Гидрометцентр сообщал о возможном уменьшении урожая озимых пшеницы и ржи примерно на 10% из-за погоды, в том числе

засухи в ряде южных регионов России. Сейчас ситуация стала более благоприятной, говорит Страшная, в частности, в Центре и на Юге прошли дожди, однако погода остается засушливой на юге Приволжья, на востоке Южного федерального округа и в Ставрополье. Тем не менее, в целом состояние как озимых, так и яровых агрокультур она оценивает почти везде как удовлетворительное и даже хорошее, но важным станет количество осадков в июле. «Мы ждем осадки и из этого исходим в наших прогнозах [урожая]", — уточняет она.



Между тем, посевы страдают не только от засухи. Например, некоторые регионы Сибири не смогли выполнить планы по посевной из-за холодов и переувлажнения почвы. В конце июня Национальный союз агростраховщиков предварительно рассчитал ущерб аграриев от ЧС природного характера в этом году в 1,7 млрд руб. Однако сумма будет расти: в прошедшие выходные сразу несколько южных регионов столкнулись с погодными катаклизмами. Так, в Краснодарском крае из-за сильного урагана и града размером с куриное яйцо пострадало свыше 60 тыс. га — в частности побило посевы подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы. «Для некоторых сельхозпроизводителей это критичная цифра, предварительный ущерб — порядка 1,5 млрд руб.», — оценил губернатор региона Вениамин Кондратьев.



В Ставропольском крае от града пострадало около 18,3 тыс. га посевов, в том числе полностью выбиты поля на площади 2,3 тыс. га. Сумма ущерба уточняется, сообщает Минсельхоз региона. В Нижнегорском районе Крыма в результате града и ливней пострадало около 395 га сельхозугодий, там объявлен режим ЧС. Также град и ливень побили около 40 га овощей в Джанкойском районе Крыма. «Повреждения посевов, садов и виноградников отмечены у фермеров, индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения», — сказал министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. По его словам, из-за пролетавших в районе шести пассажирских самолетов не удалось воспользоваться услугами градобойной службы. Ущерб предварительно оценивается в 54,5 млн руб., но не исключено, что цифры могут поменяться, поскольку информация постоянно обновляется, отметил чиновник.



От града страдает не только юг: Минсельхоз Амурской области оценил, что в июне из-за сильных дождей и града в регионе погибло 85 тыс. га посевов или 7% от их общей площади в области. В том числе соя уничтожена на 79,6 тыс. га — это 8% от ее посевов в регионе. Ущерб может быть и более значительным, однако не везде дороги позволяют объехать посевы и оценить их состояние.



Минсельхоз прогнозирует урожай зерна в пределах 100 млн т. Отраслевые эксперты также корректируют свои оценки в сторону уменьшения. Так, аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз валового сбора до 115,7 млн т с прежних 120 млн т. В том числе урожай пшеницы может составить 71,4 млн т (предыдущая оценка — 73,5 млн т). Российский зерновой союз при средних погодных условиях ожидает урожай на уровне 107−110 млн т, если ситуация с погодой не улучшится, то производство зерна может упасть ниже 100 млн т. В мае союз оценивал перспективы урожая в 110−120 млн т. Прогноз аналитической компании «ПроЗерно» — 115−116 млн т, в том числе 70−71 млн т пшеницы. Этот порядок цифр компания сохраняет с февраля. «СовЭкон» в конце июня уменьшил прогноз производства пшеницы в новом сезоне с 73,1 млн т до 72,5 млн т на фоне снижения оценки площади сева.



По данным Минсельхоза на 2 июля, в стране обмолочено почти 2,5 млн га посевов зерновых и зернобобовых агрокультур, получено 9,45 млн т зерна. Поскольку на юге уборочная кампания стартовала на две недели раньше обычного из-за жаркой погоды, темп сбора урожая заметно выше, чем год назад — тогда было убрано лишь 265,7 тыс. га, с которых собрали около 1,2 млн т зерна. Средняя по стране урожайность уступает показателю прошлого года и составляет 38,2 ц/га против 44,2 ц/га. Урожай начали убирать Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чечня и Ставрополье. По валовому сбору лидирует Кубань с 3,6 млн т зерна, причем, по информации агроведомства региона, урожай несколько выше — более 3,9 млн т.

