Урожай озимой пшеницы сократится на 10 млн тонн

По прогнозу Thomson Reuters Agriculture Research, общий урожай пшеницы в этом году может оказаться значительно ниже рекордного сбора 2017-го (согласно данным USDA, тогда Россия собрала 85 млн т) и составит около 72 млн т. Такая оценка сформирована с учетом моделирования на основе спутниковых снимков и данных о текущих и прогнозируемых погодных условиях, уточнила «Агроинвестору» старший аналитик Thomson Reuters Agriculture Research Виктория Синицына. На юге России, где выращивается большая часть всей озимой пшеницы, погода зимой была очень благоприятная, поэтому вымерзания или любого другого повреждения урожая в период зимнего покоя не наблюдалось. Погодные условия весной тоже были в целом хорошими, однако во второй ее половине начали развиваться засушливые явления по всему юго-западу страны, отмечает эксперт.



«Наш кроп-тур по Краснодарскому краю и Ростовской области показал, что посевы пшеницы находятся в хорошем состоянии, несмотря на то, что за последние несколько месяцев количество осадков в этих регионах было значительно ниже нормы, — рассказывает Синицына. — В Ростовской области были обнаружены поля с проблемными участками, где заметны признаки абиотического стресса вследствие засушливых условий и нехватки питательных веществ». В целом же под озимыми на юге страны накопилось достаточное количество почвенной влаги, которая помогает смягчить негативное влияние засушливых условий. Тем не менее, запасы влаги в почве по-прежнему значительно ниже по сравнению с прошлым годом, когда они достигли пятилетнего максимума, что и создало идеальные условия для рекордных урожаев. Данные дистанционного зондирования указывают на то, что плотность растительности посевов в южных регионах России на начало июня тоже была ниже среднемноголетнего значения за 15 лет. «Поэтому достичь прошлогоднего показателя по сбору вряд ли получится, — делает вывод аналитик. — Урожай озимой пшеницы пока видится на 10 млн т меньше, чем годом ранее».



Вызывает беспокойство и яровая пшеница, добавляет Синицына. Ее сев проводился со значительным отставанием в основных регионах выращивания, что также сопровождалось холодной погодой, которая значительно замедлила развитие агрокультуры. По оценкам Thomson Reuters Agriculture Research, сбор яровой пшеницы в 2018 году сократится как минимум на 2 млн т. «Однако поскольку агрокультура находится на ранних стадиях развития все еще может измениться», — считает аналитик.



Французская группа «Сюкден» — один из крупнейших российских производителей свекловичного сахара — в 2018 году увеличила площади озимой пшеницы с 30,3 тыс. га до 43,3 тыс. га. «За счет отказа от озимого ячменя на Юге и гороха в Центре, — поясняет финансовый директор компании Глеб Тихомиров. — Таким образом, доля озимой пшеницы в структуре общих посевов у нас выросла с 23% до 28%". Также в этом году в экспериментальных целях компания начала выращивать сою и нут.



Ожидания по ценам на зерновые агрокультуры в сезоне-2018/19 благоприятные, комментирует топ-менеджер. Хотя итоговые цифры прибыли будут зависеть от урожайности, которую смогут получить хозяйства группы. «В середине июня в южных регионах, в которых работают наши хозяйства, отмечался недостаток влаги, в центральных — сокращение вегетационного периода, из-за смещения сроков сева на две недели, — рассказывает он. — Кроме того, из-за ветровой эрозии в Липецкой области нам пришлось пересеять 6% от общей площади сахарной свеклы, а в Пензенской области — 12%. Это тоже может повлиять на результат». Есть и риски сокращения спроса на пивоваренный ячмень.



Краснодарский край, начавший уборочную кампанию на две недели раньше обычного, к 25 июня обмолотил более 268 тыс. га посевов, валовой сбор составляет почти 1,5 млн т, сообщает региональное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В том числе почти полностью убран озимый ячмень, его урожай достигает 790 тыс. т. Озимая пшеница пока обмолочена на 7% от плана, с 98,2 тыс. га собрано 600 тыс. т.

