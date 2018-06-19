Запасы зерна в Поволжье и Сибири остаются высокими

За май 2018 года сельхозорганизации России (без субъектов малого предпринимательства) реализовали 3,9 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур, что 9% выше по сравнению с маем 2017-го, следует из данных Росстата. В результате к 1 июня, за месяц до окончания зернового сезона, запасы зерна у аграриев составляли 9,4 млн т, что на 15% или на 1,2 млн т больше аналогичного показателя 2017-го. Среди федеральных округов наибольшее превышение зафиксировано на Урале, где к концу мая было 942 тыс. т зерна, что на 47% или на 300 тыс. т больше прошлогоднего уровня.



Значительное превышение также зафиксировано в Поволжье, где остатки за год выросли на 39% или на 0,6 млн т. Тем не менее в течение мая сельхозорганизации реализовали 1,2 млн т зерна против 0,9 млн т годом ранее. На треть остатки зерна к 1 июня превышали прошлый год в Сибири и на Дальнем Востоке (31% и 36%). В мае сибирские аграрии продали 580 тыс. т зерна — на 12% меньше, чем в мае 2017-го, в результате чего запасы к концу месяца составляли почти 1,9 млн т. В то же время на юге страны запасы по-прежнему остаются ниже прошлогоднего уровня: в Южном федеральном округе — на 6%, в Северо-Кавказском — на 26%. Также ниже 2017-го к 1 июня остатки опустились и в Центральном федеральном округе. В течение мая они сократились на 1,1 млн т до 2,4 млн т, что на 0,9% меньше, чем на начало июня 2017-го.



По пшенице зафиксировано замедление темпов уменьшения запасов по сравнению с данными месячной давности: если по состоянию на 1 мая они превышали прошлый год на 15%, то на 1 июня — на 19% (4,6 млн т). Как следует из материалов Росстата, в течение месяца аграрии реализовали 2,1 млн т пшеницы. При этом запасы кукурузы, напротив, все более сокращаются — к началу месяца было 1,1 млн т, что на 24% меньше, чем годом ранее, в то время как к 1 мая разница составляла 16%. В том числе в Центральной России остатки кукурузы оказались на 35% меньше прошлогоднего уровня (586 тыс. т), на Юге — на 12% (241 тыс. т).



Таким образом, аграриям из южных регионов страны удалось по максимуму реализовать высокий потенциал прошлого года, комментирует президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Рекордный урожай там продан по приемлемым ценам. Чего нельзя сказать в отношении зернопроизводителей из других субъектов России, их успехи более скромные», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом, по его словам, на сегодняшний день балансово-профицитные остатки зерна в регионах уже не так значительно влияют на ценовые показатели, как это было в начале сезона. «Конечно, высокие запасы создают определенную проблему с зачисткой складов и подготовкой к новому зерновому сезону. Однако неопределенность с прогнозом нового урожая заставляет аграриев разумно распоряжаться имеющимся активом», — добавил Скурихин.







По данным Росстата, переходящие запасы зерна на этот сезон составляли 15,3 млн т (на 12% больше начала сезона-2016/17), из них 6,2 млн т хранилось в сельхозорганизациях, 9,2 млн т — в заготовительных и перерабатывающих организациях. После рекордного урожая-2017, составившего 135,4 млн т зерна, запасы превосходили прошлогодние показатели на протяжении всего текущего сезона, в том числе к 1 февраля на 19% или 6,6 млн т. По состоянию на 1 мая в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях имелось 26,8 млн т зерна — на 13% больше аналогичной даты 2017-го.



Урожай и в предыдущем сезоне-2016/17 (120,7 млн т) был также превосходящим среднегодовые показатели валового сбора за последние пять лет. «Это обусловило наличие высоких остатков в течение всего предыдущего года. Например, на начало мая 2017 года остатки зерна превышали данный показатель 2016 и 2015 годов на 25% и 28%. Однако влияние данного фактора на ценовую ситуацию внутрироссийского рынка было компенсировано проводимыми в тот период зерновыми закупочными интервенциями», — напоминает Скурихин. В текущем сезоне-2017/2018 зерновые интервенции не проводились, поэтому ценовые показатели в Европейской части страны росли достаточно умеренно, а в азиатской повышение началось практически только в мае 2018 года, указывает эксперт. Однако с учетом аномальных погодных условий этой весной в большинстве зерносеющих регионов Сибири, создающих риски снижения валового сбора, поступление зерна от аграриев на продажу снизилось, что повлекло увеличение цен в регионе. В целом, по оценке Скурихина, сравнение общих остатков зерна в стране на конец апреля в текущем году с предыдущими периодами показывает превышение аналогичных показателей 2016 и 2015 годов на 41% и 44%.



Почти 4 млн т зерна содержится в интервенционном фонде на элеваторах 35 регионов. Для разгрузки элеваторных мощностей в преддверии нового урожая «Объединенная зерновая компания» в конце мая объявила о начале реализации интервенционного зерна в объеме до 500 тыс. т. Первые 50 тыс. т зерна для поставок на экспорт будут проданы на Национальной товарной бирже с 20 июня. По данным биржи, число экспортеров, желающих принять участие в торгах, к понедельнику достигло 29. Среди них — крупнейший экспортер зерна ГК «Риф», агрохолдинг «Степь», сама ОЗК и другие. В первый день торгов на продажу планируется выставить 15 лотов пшеницы и ячменя урожаев 2009, 2011 и 2013 годов, хранящихся на элеваторах Иркутской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. Их общий объем составит 50,1 тыс. т, минимальный шаг цены — 50 руб./т. На торги 21 июня выставляется 14 лотов пшеницы и ячменя урожаев 2011 и 2013 годов объемом 50 тыс. т, 22 июня — восемь лотов пшеницы урожая 2014 года и ячменя общим весом 36,9 тыс. т.



Внутреннее потребление зерна в этом сезоне Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее оценивал в 81 млн т, что выше прошлого сезона на 2 млн т и также является рекордным показателем за последнюю четверть века. Экспорт зерновых с начала сезона, согласно оперативной информации ФТС, к 13 июня составил 50,5 млн т, что на 47% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (34,3 млн т). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 39,1 млн т (+48% к аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя — 5,6 млн т (в два раза больше), кукурузы — 5,5 млн т (+12%). Ухудшение состояния и частичная гибель озимых в зимний и ранний весенний период, отставание по оптимальным срокам и невыполнение намеченных планов проведения посевных работ, а также засуха в ряде южных регионов создают риски снижения урожая в этом году ниже оценок в 100−110 млн т, не исключает Скурихин. В то же время он уверен, что с учетом высоких переходящих остатков производство зерна в 2018 году сможет обеспечить в полном объеме потребности страны, а также создать возможность для экспортных продаж.





