Минсельхоз прогнозирует урожай зерна в пределах 100 млн тонн

Из-за засухи в южных регионах России и сдвига ярового сева в Сибири и на Урале Минсельхоз предварительно прогнозирует урожай зерна в этом году в пределах 100 млн т. Об этом глава агроведомства Дмитрий Патрушев сообщил на совещании в правительстве, посвященном подготовке к уборочным работам. В конце мая министр говорил, что валовой сбор зерна может составить более 100 млн т. Директор департамента растениеводства Минсельхоза тогда же на совещании в Совете Федерации понизил прогноз урожая до 105−110 млн т на фоне сложной посевной кампании. В апреле министерство рассчитывало на сбор 115 млн т против рекордных 135,4 млн т в 2017 году.



По данным Минсельхоза на 21 июня, яровые в стране посеяны на 51,65 млн га при плане почти 53,4 млн га. В том числе зерновые агрокультуры заняли 29,8 млн га, что примерно на 1 млн га меньше, чем в это время год назад. По плану агроведомства зерновыми и зернобобовыми должны были засеять 31 млн га. Однако ранее некоторые регионы Сибири сообщали, что из-за плохой погоды и затянувшихся сроков сева вынуждены корректировать севооборот — уменьшать зерновой клин в пользу увеличения посевов летних кормовых агрокультур. Сейчас в СФО зерновые посеяны на 8,8 млн га при плане 9,45 млн га. В прошлом году к этому времени зерновые занимали 9,65 млн га. В целом яровые агрокультуры в округе посеяны почти на 12,3 млн га, в 2017-м на аналогичную дату они занимали 12,4 млн га.



Между тем в Крыму режим ЧС из-за засухи действует уже в шести районах. Ранее агроведомство региона сообщало, что из-за отсутствия осадков в регионе погибло 18 тыс. га посевов, в основном зерновых агрокультур. Ущерб предварительно оценивался в 200 млн руб. По прогнозу Минсельхоза Крыма, в этом году урожай зерна в республике может оказаться вдвое ниже прошлогоднего и составить 800 тыс. т.



Уникальность этого года в том, что на юге мы видим засуху или засушливые явления, а в Западной Сибири было холодно, наблюдались проблемы с переувлажнением почвы, из-за чего посевную провели далеко не в оптимальные сроки, говорил накануне гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в эфире телеканала РБК. «Еще в конце мая в Омской области лепили снеговиков. Когда сев уже должны были закончить, к нему еще не могли приступить, люди физически не могли выйти в поле», — отметил эксперт. Хотя на юге ИКАР видит неплохой потенциал сбора, из-за ситуации в других регионах прогнозы урожая постепенно снижаются, добавил он. Обновленные оценки будут опубликованы на следующей неделе, уточнил «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов, прежний прогноз урожая — 114,7 млн т зерна, в том числе 71,5 млн т пшеницы.



Засуха — пока атмосферная, хотя есть признаки и почвенной — распространяется на достаточно значительной территории, что скажется на валовом сборе и всех показателях, соглашается президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. При средних погодных условиях он прогнозирует урожай зерна на уровне 107−110 млн т, если ситуация с погодой не улучшится, то производство зерна может упасть ниже 100 млн т, говорит он. В мае союз ожидал урожай в 110−120 млн т. Объем экспорта в сезоне-2018/19 Злочевский оценивает на уровне 30 млн т.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее прогнозировал, что валовой сбор зерна достигнет 120 млн т, в том числе 73,5 млн т пшеницы, на следующей неделе цифры будут корректироваться, сказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в июньском обзоре понизила прогноз урожая зерновых в России со 116,9 млн т до 109,4 млн т без учета Крыма. В том числе сбор пшеницы может составить 68,5 млн т.



В этом году уборочная кампания в стране из-за засухи на юге стартовала на две недели раньше срока. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, регион уже собрал 1 млн т зерна, в основном это озимый ячмень (755 тыс. т).

