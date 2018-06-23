Яровой сев почти завершен

Яровой сев в России близится к завершению. По данным Минсельхоза на 22 июня, работы проведены на 51,8 млн га при плане в 53,4 млн га. По словам главы агроведомства Дмитрия Патрушева, уже посеяны сахарная свекла, яровой рапс, подсолнечник, соя, картофель и овощи. При этом из-за неблагоприятных погодных условий с отставанием идет посевная в регионах Сибирского федерального округа, отметил он в ходе совещания в правительстве. По предварительной оценке министерства, в этом году предстоит обмолотить около 48 млн га зерновых и зернобобовых агрокультур и 13 млн га масличных.



По яровым зерновым план не выполнен и, по всей видимости уже не будет выполнен, поскольку прошли оптимальные агрономические сроки, — они посеяны на 29,8 млн га при плановых 31 млн га. Заметно ниже прошлогодних оказались площади под кукурузой — около 2,6 млн га при плане в 3 млн га. Год назад агрокультура также занимала почти 3 млн га. Недосев пшеницы по сравнению с прошлым годом достигает почти 900 тыс. га — она посеяна на 12,2 млн га. Урожай зерновых в этом году может быть в пределах 100 млн т, оценивает Минсельхоз. А вот по масличным показатели оказались выше, чем рассчитывало министерство. Так, подсолнечником заняли 7,9 млн га, что на 4,8% выше плана, сою посеяли на 2,8 млн га (+4,6%), а площади под рапсом почти на 30% превзошли ожидания ведомства, достигнув 1,36 млн га. Также больше плановых оказались результаты сева сахарной свеклы — агрокультурой заняли 1,14 млн га. Это меньше, чем год назад (1,19 млн га), однако агроведомство советовало аграриям значительнее сократить ее посевы — до 1,09 млн га.



Урожаи снизятся из-за погоды

«Агроинвестор» опросил сельхозпроизводителей из разных регионов, попросив рассказать, как у них прошла посевная кампания, и какой урожай они рассчитывают собрать. Хозяйство «Сибирский хлеб» (Новосибирская область) в этом году засеяло не более 70% площадей по сравнению с прошлым годом: помешали погодные условия — непрекращающиеся дожди и холод, говорит гендиректор компании Павел Миклухин, уточняя, что подобные метеоусловия достаточно редки для региона в это время года. Пшеница, масличный лен и гречиха заняли 12 тыс. га, не удалось посеять подсолнечник и горох. При этом избыточное количество влаги привело к бурному росту сорных растений. Миклухин предполагает, что в этом году компания соберет урожай зерна примерно на треть ниже прошлогоднего.

Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов ожидает почти такого же значительного падения валового сбора — минимум на 25%. Скажется то, что в последнее время в регионе стоит сухая погода. Хозяйство тоже не смогло провести сев в полном объеме — около 15% полей пришлось оставить под паром. «Не устроила сложившаяся на рынке цена, также немного не успели в срок из-за холодной и дождливой погоды», — поясняет Орлов. Состав агрокультур в компании не изменился: около 5 тыс. га заняли яровые пшеница, ячмень и голозерный овес, 4,5 тыс. га — подсолнечник, по 1 тыс. га — масличный лен и горчица.

Хозяйство «Родное» (Тульская область) провело посевную кампанию в срок, засеяв 1,6 тыс. га ячменя, 650 га рапса, 200 га гороха и 1,5 тыс. га подсолнечника. При этом оно отказалось от выращивания сахарной свеклы, поскольку не было договора с переработчиком, и кукурузы — не устраивает сложившаяся на рынке цена, комментирует гендиректор компании Дмитрий Инютин. Он предполагает, что урожай «Родного» в этом году окажется на 20% меньше прошлогоднего из-за засухи в регионе.

О вероятном снижении валового сбора из-за засухи говорит и гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков. Компания планирует начать уборку зерновых 20 июля, урожай зерна в регионе будет на 25−30% ниже прошлогоднего, думает руководитель. «Посевная площадь в этом году у нас не изменилась. Однако мы значительно сократили посевы кукурузы (на 40%) в связи с низкой рентабельностью. Вместо нее засеяли сою», — рассказывает Поляков. Также предприятие возделывает пшеницу, ячмень и картофель.

«По нашим прогнозам, урожай будет на 10−15% ниже прошлогоднего: сказывается засуха и уменьшение количества продуктивной влаги в почве», — говорит финансовый директор, соучредитель АПК «Михайловское» (Ростовская область) Иван Иваненко. Хотя посевная в хозяйстве прошла «в штатном режиме». Севооборот корректировать не пришлось, компания посеяла пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник и масличный лен.

А вот замдиректора агрохолдинга «Нива» (Нижегородская область) Леонид Мудров надеется, что в этом году урожай в компании будет на уровне прошлогоднего, в 2017-м она собрала 22,5 тыс. т зерновых и 2,1 тыс. т рапса. «Посевная кампания прошла в положенные агросроки, погодные условия никак не повлияли. В этом плане Нижегородской области повезло», — доволен он. Правда, в этом году компания целенаправленно скорректировала севооборот, увеличив посевы многолетних трав. «В структуре выручки у нас 70% приходится на животноводческую продукцию: в наш агрохолдинг входит племзавод на 3 тыс. голов КРС в том числе около 1,3 тыс. дойных коров, и комплекс на 6 тыс. свиней, — комментирует Мудров. — Поэтому нам важно развивать кормовую базу, и мы уходим от выращивания однолетних агрокультур». В этом году кормовые агрокультуры заняли около 30% площади, 20% пришлось на рапс, 40% — на зерновые, причем их клин компания уменьшила, отчасти заменив рапсом. «Во время планирования посевов в январе-феврале ценовая конъюнктура на зерно нас не устраивала», — поясняет руководитель.



Посевная подорожала из-за топлива

Кроме неблагоприятных погодных условий в ряде регионов в этом году многие сельхозпроизводители столкнулись с проблемой роста затрат на посевную в частности из-за повышения цен на ГСМ. По словам Дмитрия Патрушева, к середине июня дизельное топливо подорожало на 27,9% к аналогичному периоду 2017-го, до 52,5 тыс. руб./т, а бензин — на 21,9% до 56,5 тыс. руб./т. «Данная ситуация привела к значительному росту затрат сельхозтоваропроизводителей при проведении весенних полевых работ, которые в первой половине 2018 года увеличились, по оперативной информации регионов, на 11,9 млрд руб. с учетом инфляции», — привел данные министр, предложив рассмотреть возможность компенсации этих потерь из резервного фонда правительства. Ранее Минсельхоз оценивал стоимость проведения весенних полевых работ в этом году на уровне 370,6 млрд руб. В том числе расходы на ГСМ должны были составить 86,2 млрд руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что в случае необходимости помощь будет оказана, однако отметил, что ситуация с ценами сейчас «в целом достаточно стабильная». Кроме того, часть необходимых ГСМ аграрии закупили в прошлом году еще до повышения цен. Тем не менее, он призвал профильные ведомства тщательно отслеживать ситуацию.

У АПК «Михайловское» затраты на посевную увеличились приблизительно на 10%: изменилась цена на некоторые виды удобрений, а поскольку хозяйство интенсифицировало процесс выращивания растений, то расходы по этой статье выросли. Однако особенно ощутимо подорожало топливо, признает Иван Иваненко. У «Нивы» затраты на посевную не изменились, хотя цена минеральных удобрений прибавила 3−7%, и компания тоже повышает интенсивность растениеводства. Удалось сэкономить на средствах защиты растений за счет работы по предоплате, делится Леонид Мудров. В «Тамбовских фермах» затраты на весеннюю посевную даже снизились на 10% по сравнению с прошлым годом. Поскольку компания сократила площади под кукурузой, покупка дорогостоящих семян этой агрокультуры обошлась дешевле. А доля ГСМ, цены на которые выросли, не превышает 5−7% в структуре затрат предприятия, отмечает Игорь Поляков. В хозяйстве «Родное» затраты на посевную также оказались меньше, чем в прошлом году, увеличились только цены на солярку, говорит Дмитрий Инютин. Алексей Орлов из «Елани» оценивает удорожание посевной примерно на 15% — в основном из-за повышения цен на дизельное топливо. «Сибирский хлеб» еще не подсчитал стоимость весенних работ. «По моей оценке, они будут как минимум на треть выше, чем в 2017 году», — предполагает Павел Миклухин.