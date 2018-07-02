Каким стал сезон-2017/18 для агросектора

В России с 1 июля начался новый сельскохозяйственный сезон. Прошедший 2017/18-й в частности запомнится рекордным урожаем зерна в 135,4 млн т и экспортом на уровне 53 млн т. Правда, далеко не все участники рынка склонны считать завершившийся сельхозгод успешным: на фоне высокого валового сбора упали цены, доходность бизнеса в среднем снизилась на 15−20%, оценивал Институт конъюнктуры аграрного рынка. При этом затраты на средства производства — семена, запчасти, ГСМ и др. — росли. Кроме того, в течение года многие игроки говорили о сокращении господдержки и проблемах с получением льготных кредитов. «Агроинвестор» попросил представителей АПК рассказать, каким для них стал прошлый сезон и чего они ждут от 2018/19-го.



Для «Тверской агропромышленной компании» прошедший сельхозгод был неудачным, оценивает ее директор Сергей Конаныхин. Базовая агрокультура предприятия — лен-долгунец, а в ушедшем сезоне господдержка льноводства значительно снизилась. «Если в предыдущие годы каждую весну мы получали поддержку в размере 8−10 тыс. руб./га, то в 2017-м она составила около 4,5 тыс. руб./га, причем получили ее только в декабре», — делится руководитель. Также компания выращивает картофель. В этом году дешевый картофель из Египта начал поступать на рынок раньше обычного — в апреле, что привело к обрушению цен на продукцию. По словам Конаныхина, производители Тверской области вынуждены были просто выбросить картофель, хранившийся до весны. «Цена на наш картофель, позволявшая заработать и покрыть убытки, составляла 22 руб./кг в апреле, в то время как цена египетского в опте была на уровне 17−20 руб./кг», — сравнивает он.



Также в 2017 году практически не было весны и лета, из-за тяжелых климатических условий компания не смогла вовремя убрать урожай, в поле осталось около 20%. «Кроме снижения господдержки и неурожаев, на 17% увеличилась цена на топливо. Также повысились тарифы на электроэнергию до 8 руб. кВт/час, — продолжает Конаныхин. — Вместе все эти факторы повлияли на то, что пришлось отказаться от инвестиций в основные фонды в этом году». В новом сельхозсезоне руководитель, в первую очередь, ждет грамотного государственного менеджмента, внимания и поддержки на всех уровнях власти, хорошего урожая и снижения цен на топливо.



А вот гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец предполагает, что урожайность зерновых в новом сезоне будет ниже, благодаря чему цены окажутся на более высоком уровне. «Мы уже начали уборку урожая и качеством пшеницы довольны», — уточняет он. Прошедший сельхозгод стал для компании посредственным в основном именно из-за низких цен на пшеницу, кукурузу, сахарную свеклу и сою — агрокультуры, на которых специализируется «Прогресс». Также повлиял длительный засушливый период, и как следствие — низкий урожай. «Господдержка не оказывала значительного влияния на выручку предприятия. Мы не пользовались помощью государства в покупке сельхозтехники, так как агрофирма приобретает в основном импортную технику», — говорит Неженец. Кроме растениеводства в последние годы «Прогресс» также реализует проекты по пушному звероводству и мясному КРС.



Для компании «Астнива» (Астраханская область) 2017/18 сельхозгод был нейтральным — у предприятия не было ни убытка, ни значительной прибыли, отмечает директор предприятия Вачаган Хочеян. «Основная специализация «Астнивы» — рис, его урожай в прошлом году оказался на 7−8% ниже по сравнению с предыдущим, агрокультуру убрали очень поздно, — рассказывает он. — Цены на рис в России нас устраивали, они были на 15−20% выше уровня биржевых». Правда, значительно подорожало дизельное топливо: с 28 руб./л до 44 руб./л, кроме того, случаются проблемы с его поставками, добавляет руководитель.



Подмосковная агрофирма «Совхоз Можайский» занимается молочным животноводством и производством кормов. В целом год стал для компании удачным, оценивает владелец и гендиректор предприятия Игорь Скрябин. «Мы закончили оздоровление стада от лейкоза крупного рогатого скота, это стало итогом шестилетней работы. На кредит Сбербанка зимой закупили семена, удобрения и ГСМ для проведения весенних полевых работ, приобрели кормоуборочный комбайн. Благодаря этому мы в первый раз за весь постсоветский период еще в мае начали заготовку сочных кормов и завершили ее уже до 1 июля», — доволен Скрябин. Правда, падение рыночных цен на молоко, дестабилизировавшее отрасль, негативно повлияло и на экономику хозяйства. Однако благодаря производству молока высокого качества агрофирме удалось удержать отпускную цену в приемлемых границах, рассказывает он. Другая сложность была связана с повышением цен на дизельное топливо, что резко отразилось на структуре затрат предприятия в период уборки и заготовки кормов. «Почему топливные монополии могут так резко повышать цены на бензин и солярку, объясняя это ростом издержек, а сельхозпроизводители не могут? Это вопрос новому правительству, — продолжает Скрябин. — Система господдержки, на мой взгляд, абсолютно непрозрачна и неэффективна. Она не оказывает никакого стимулирующего влияния на деятельность предприятий. Исключение составляет субсидирование покупки техники (компенсация 25% стоимости), также помогает система агролизинга».



Перспективы нового сезона пока кажутся не очень радужными: из-за погодных условий шансы получить второй укос кормовых трав довольно призрачные, признает Скрябин. Компания готовится к тому, что запасы собственных кормов окажутся меньше, чем необходимо, и ей придется увеличить затраты на закупку зерна. Правда, при этом руководитель надеется на восстановление цен на сырое молоко хотя бы до 25 руб./кг.



Гендиректор агрохолдинга «Альянс-Агро» (Ростовская область) Лариса Зубарева также считает прошлый сезон весьма успешным. Компания открыла новое направление бизнеса по полноценной поддержке экспортеров через создание комплексной логистической цепочки поставки продукции в южные порты, включая услуги по транспортировке, накоплению судовых партий сельхозпродукции, перевалке и подготовке всех необходимых отгрузочных документов. Это стало возможно благодаря действию Хартии в сфере оборота сельхозпродукции: многие поставщики и производители захотели работать как самостоятельные экспортеры, поясняет Зубарева.



«Благодаря тому, что мы занимается экспортом уже более пяти лет и знаем конъюнктуру как внутреннего, так и внешнего зернового рынков, мы можем проводить ежедневный мониторинг основных ценовых маркеров как товарного, так и фрахтового рынков и предоставлять оперативную и полную информацию о тенденциях нашим клиентам», — говорит она. В предыдущем сезоне непредвиденный единовременный рост ставок фрахта серьезно повлиял как на позиционный рынок, так и на настроения участников с точки зрения неопределенности, что повлекло большое количество спекуляций и ценовых деформаций. «В этом году в связи с неблагоприятным прогнозом существенного уменьшения урожая на 30% мы не видим оснований для повторения прошлогодней ситуации на фрахтовом рынке, скорее, стоит ожидать последовательного увеличения ставок фрахта с наступлением основной фазы сельхозсезона с конца июля 2018 года», — предполагает Зубарева. При этом на фоне уменьшения валового сбора цены на основную зерновую группу должны ожидаемо увеличиться, говорит она.

