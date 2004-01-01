АПК в этом году вырастет меньше, чем на 1%

Министерство сельского хозяйства ожидает сохранения положительной динамики развития сельского хозяйства в этом году, однако рост будет ниже, чем в 2017-м. Такой прогноз дан в Национальном докладе о результатах реализации агрогоспрограммы, подготовленном ведомством. По его оценке, рост АПК по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 0−1% «в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных условий». В прошлом году производство сельхозпродукции увеличилось на 2,4%, целевой показатель на этот год находится на уровне 1,7%.



В том числе выпуск растениеводческой продукции будет на уровне 2017 года или на 0,5% выше, прогнозирует Минсельхоз. Это существенно ниже целевого показателя на этот год, установленного на отметке в 1,5%. «Прогноз развития отрасли растениеводства основывается на оценке сложившейся базы и достаточно высоких темпов роста производства продукции растениеводства, главным образом за счет высоких валовых сборов зерна и ряда других сельскохозяйственных культур в предыдущие годы», — говорится в докладе. Так, урожай зерновых и зернобобовых в 2018 году, как ожидается, снизится на 15% до 115 млн т, сахарной свеклы — на 24% до 39,3 млн т. В то же время производство картофеля вырастет на 0,5% до 29,7 млн т, а овощей — увеличится с 16,4 млн т до примерно 17 млн т за счет строительства новых теплиц и мощностей по хранению и переработке. В прошлом году растениеводство в целом прибавило 2,1%.



Ниже целевого показателя Минсельхоз ожидает и рост в животноводстве в этом году, который прогнозируется на уровне 1,5−1,7% против плановых 1,9%. Как поясняется в докладе, развитие ограничивают недостаточные экспортные возможности, а также медленное восстановление потребительского спроса. сОсновной проблемой ограничения доступа на зарубежные рынки некоторых видов продукции остается наличие жестких требований со стороны перспективных экспортных направлений на ветеринарную документацию на фоне эпизоотической ситуации в стране по некоторым видам болезней сельскохозяйственных животных. Данное условие может создавать напряжение на рынках этих товаров и способствовать резкому уменьшению объемов выпускаемой продукции, в первую очередь продукции свиноводства и птицеводства», — отмечает аграрное ведомство. По итогам 2017-го производство продукции животноводства увеличилось на 2,8%, подсчитал Минсельхоз.



В январе глава министерства Александр Ткачев заявлял, что ожидает роста АПК в этом году на уровне не менее 3%. Однако эксперты отнеслись к такому прогнозу скептически. Так, гендиректор Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оценивал динамику на этот год на уровне 1,3%. В частности, в 2017-м был рекордный урожай зерновых и сахарной свеклы и очень хорошие сборы масличных, повторить которые будет крайне сложно, а рост в животноводстве и птицеводстве станет затухать, говорил эксперт «Агроинвестору». Центр экономического прогнозирования Газпромбанка, исходя из высокой стартовой базы, и вовсе ожидал снижения производства сельхозпродукции в 2018 году. Рентабельность в отрасли также будет сокращаться, полагает начальник центра Дарья Снитко. Укрепление рубля в прошлом году, а также существенные успехи импортозамещения, снижение дефицита и даже перепроизводство некоторых видов продукции привели к продовольственной дефляции, которая будет наблюдаться в отдельных сегментах и в течение 2018 года. Кроме того, на финансовую ситуацию в отрасли влияет обострение конкуренции на рынках мяса птицы, свинины и сахара, в ближайшие годы она будет также ужесточаться в сегментах производства сырого молока, овощей, масличных, полагает Снитко.



Минсельхоз, напротив, прогнозирует рост рентабельности сельхозорганизаций в этом году до 15% (с учетом субсидий) против оценочных 14,3% в 2017-м. В то же время, признают авторы доклада, этот показатель может оказаться ниже в случае неблагоприятных погодных условий, а также опережающего роста цен на материально-технические ресурсы. Рентабельность сельхозорганизаций снижается с 2015 года, когда она составила 20,3%, в 2016 году этот показатель равнялся 16,4%. В прошлом году удельный вес прибыльных сельхозорганизаций вырос на 2 п. п. до 87%, однако совокупная прибыль до налогообложения уменьшилась на 10,4% до 319 млрд руб. с учетом субсидий.



В 2017 году Россия увеличила выпуск сельхозпродукции на 2,4% до 5,65 трлн руб., следует из данных Росстата. По итогам первого квартала текущего года такой темп роста пока сохраняется: объем выпуска составил почти 270 млрд руб., увеличившись к аналогичному периоду прошлого года еще на 2,6%. В том числе производство скота и птицы на убой прибавило 5%, выпуск молока — 2,2%, яиц — 1,5%.

