Минсельхоз предложил птицеводам ограничить рост производства

Отраслевой союз производителей мяса птицы должен активнее участвовать в саморегулировании внутреннего рынка, заявил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко на селекторном совещании по вопросу развития отечественного птицеводства. «Зафиксированный по итогам двух месяцев этого года рост производства мяса птицы — это хороший показатель, но нужен ли рынку этот рост без существенного увеличения экспорта?» — задался вопросом Куценко.



Чиновник подчеркнул, что производители должны четко понимать «насколько расти и куда продавать продукцию». «Ключевая роль в ответе на эти вопросы принадлежит отраслевому союзу, который должен вырабатывать регулирующие решения и осуществлять соответствующие действия», — подчеркнул Куценко.



Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, уровень производства мяса птицы с 1990 года в России вырос в 2,7 раза. В 2017 году, согласно данным Росстата, выпуск увеличился на 6,9% до 6,6 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 7,6% до 6,1 млн т. В январе-феврале производство в сельхозорганизациях прибавило еще 7,2% к аналогичному периоду 2017-го, достигнув 1 млн т. Удельный вес мяса птицы в общем объеме производства мяса, по подсчетам аграрного ведомства, сейчас составляет более 45%. При этом экспортный потенциал по мясу птицы пока не реализован, отметил на совещании первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. В 2017 году было вывезено 163 тыс. т мяса птицы, продукция поставлялась в 34 страны дальнего зарубежья и восемь стран СНГ.



В условиях высокого насыщения рынка в 2017 году цены производителей на мясо птицы, по данным Минсельхоза, снизились на 17,5% — со 117,31 руб./кг до 96,81 руб./кг. В начале этого года средневзвешенная цена сельхозпроизводителей опустились еще на 2% и к 29 марта составляла 94,86 руб./кг. Средние потребительские цены на мясо птицы к 26 марта находились на уровне 122,16 руб./кг, что на 2,4% меньше показателя начала года.



Главным способом регулирования рынка должно стать составление балансов спроса и предложения на уровне всех субъектов, сказала «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Необходимо четче, грамотнее, ответственнее составлять балансы спроса и предложения. Нет у тебя договора с тем, кто твое мясо возьмет, — не надо его и производить. А у нас произвели, а куда девать это мясо, не знают, что приводит к тому, что оно реализуется ниже себестоимости», — отметила Бобылева. Кроме того, на уровне союза производители могут договориться о том, что для сохранения имеющегося потенциала нельзя реализовывать продукцию ниже себестоимости, полагает она. «Не получается у тебя производить с прибылью — не производи и не рушь рынок. Или сделай так, чтобы продукция была прибыльной: отправь в переработку, находи решения логистического порядка, где можно дополнительно снять издержки и т. д. », — рассуждает Бобылева.



С другой стороны, для увеличения рентабельности производители вынуждены заниматься модернизацией предприятий, а любая реконструкция или обновление сегодня дают дополнительные объемы производства, добавляет она. Наконец, гендиректор Росптицесоюза посетовала на высокую торговую наценку сетей. «Торговля признает, что просит низкую цену, однако, говорят они, производители и по этой цене продают. Но куда производителям деваться? Продукция имеет свои сроки хранения. Так что нас в эти ценовые рамки в том числе сажает торговля, особенно в летний период, когда цена у производителя резко падает», — сказала Бобылева.



В течение 2018 года в условиях переизбытка предложения по целому ряду позиций роста цены на птицу не ожидается, ранее комментировал «Агроинвестору» исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. При этом и какого-либо существенного падения также не будет. «При дальнейшем снижении цен на фоне роста себестоимости и логистических издержек многие птицеводческие предприятия уйдут за грань себестоимости», — говорил он. Ситуацию для производителей мяса он охарактеризовал как крайне сложную. «Рентабельность производителей находится на очень низком уровне. А это, в свою очередь, приводит к тому, что планировать модернизацию или обновление основных фондов на мясном рынке практически невозможно», — добавил Корнеев.

