Цены на свинину и птицу продолжают снижаться

Согласно оперативным данным Минсельхоза, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на свинину с начала года снизилась на 2,9%, на мясо птицы — на 1,9%. Как следует из данных аграрного ведомства, к 22 марта полутуши свиней стоили 145,61 тыс. руб./т, мясо птицы — 95,02 тыс. руб./т. Снижение цен также зафиксировано на говядину: к концу марта полутуши продавались за 203,28 тыс. руб./т, что на 1% ниже уровня конца 2017-го.



Цены на свинину и птицу уменьшались весь прошлый год — по данным Минсельхоза, к началу года свинина подешевела почти на 17% до 150,05 тыс. руб./т против 180,29 тыс. руб./т на начало 2017-го. Стоимость мяса птицы сократилась на 17,5% — со 117,31 тыс. руб./т до 96,81 тыс. руб./т. Согласно данным Росстата, потребительские цены на свинину в течение прошлого года снизились на 3% до 255,88 руб./кг, на кур — на 9,4% до 125,12 руб./кг. К середине марта показатели уменьшились еще на 2,6% и 2,2%.



По птице продолжает наблюдаться переизбыток предложения по целому ряду позиций, по свинине рынок также близок к насыщению, говорит исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Поэтому предпосылок для роста цен сейчас нет. Кроме того, снижение реальных доходов населения продолжается, что приводит к падению спроса», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору».



Исходя из этих факторов, эксперт не ожидает роста цены на свинину и птицу по итогам этого года. «По моей оценке, по году будут колебания на уровне 3−7%. При этом будут играть роль и сезонные факторы: традиционно перед майскими праздниками фиксируется рост цен, летом — снижение с последующей коррекцией в преддверии нового года», — отметил Корнеев. В то же время какого-либо кардинального изменения цен он также не прогнозирует. «При дальнейшем снижении цен на фоне роста себестоимости и логистических издержек многие птицеводческие предприятия уйдут за грань себестоимости. Что касается свинины, то она также не сможет значительно подорожать, так как есть ограничитель в виде птицы, которая при низких ценах замещает свинину в сегменте промышленной переработки», — сказал Корнеев. Таким образом, ситуация для производителей мяса сейчас крайне сложная, констатирует он. «Рентабельность производителей находится на очень низком уровне. А это, в свою очередь, приводит к тому, что планировать модернизацию или обновление основных фондов на мясном рынке практически невозможно», — добавил Корнеев.



В 2017 году производство скота и птицы на убой в стране выросло на 4,7% до 14,6 млн т в живом весе, в том числе в сельхозорганизациях — на 6,9% до 10,9 млн т. Производство свиней увеличилось на 7,4% до 3,8 млн т, мяса птицы — на 7,6% до 6,1 млн т, КРС — на 1,3% до 938 тыс. т. За первые два месяца 2018 года выпуск скота и птицы в сельхозорганизациях показал рост еще на 8,5% до 1,8 млн т, в том числе свиней — на 12% до 619 тыс. т, мяса птицы — на 7,2% до 1 млн т, КРС — на 5,7% до 150 тыс. т. По данным Росстата, объем промышленного производства мяса в феврале 2018 года составил 379 тыс. т — на 9,6% больше аналогичного периода 2017 года, мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных полуфабрикатов — 469,1 тыс. тонн (на 1,1% больше). В то же время производство колбасных изделий и мясных консервов снизилось на 1,8% до 328 тыс. т и 73 млн условных банок.

