В 2017 году промышленное производство мяса выросло на 7%

В январе-декабре 2017 года производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях выросло на 7% до 10,8 млн т в живом весе, следует из материалов Росстата. В том числе производство свиней увеличилось на 7,1% до 3,7 млн т в живом весе, к концу декабря у промышленных производителей насчитывалось 19,7 млн свиней, что на 8,3% больше, чем годом ранее.



По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, прирост резко ускорился в четвертом квартале прошлого года. Так, в октябре он составил 12%, а в декабре — 13% к аналогичному месяцу 2016-го. «Это связано с тем, что именно в это время начали выходить на максимальную мощность комплексы, решения о строительстве которых были приняты со второй половины 2014 года по программе так называемого ускоренного импортозамещения», — ранее говорил Ковалев «Агроинвестору». Всего, по подсчетам союза, с конца 2014 года крупные компании инвестировали в свиноводческий сектор около 200 млрд руб. «И сейчас, начиная с четвертого квартала, эти инвестиционные проекты выходят на полную мощность», — отметил Ковалев. В связи с этим, согласно прогнозу НСС, в 2018 году рост производства свинины будет примерно в таких же параметрах, как и в 2017-м.







Производство птицы в декабре 2017 года в сельхозорганизациях увеличилось на 5,4% до 544 тыс. т. Таким образом, за год темп роста выпуска этого вида мяса оценен в 7,8%: в январе-декабре промышленное производство птицы составило 6,1 млн т в живом весе против 5,7 млн т в 2016-м. По словам руководителя проектов практики АПК «НЭО Центр» Максима Никиточкина, как и в свиноводстве, рост промышленного птицеводства обусловлен значительным числом реализованных и реализуемых инвестиционных проектов.



Что касается КРС, то его промышленное производство, по данным Росстата, в течение прошлого года увеличилось на 1,8% до 935 тыс. т в живом весе. В то же время поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях в прошлом году продолжило сокращаться, уменьшившись еще на 1,1% до 8,2 млн животных, в том числе коров — на 0,9% до 3,3 млн голов. Производство овец и коз сохранилось практически на уровне 2016 года и составило 33,3 тыс. т при снижении поголовья к концу года на 1,7% до 4,1 млн голов.



Остатки выросли почти в 1,5 раза

Наряду с ростом производства скота и птицы выросли и остатки мяса в сельхозорганизациях. К концу декабря они в среднем на 45,4% превышали показатели конца 2016-го. При этом если по говядине остатки практически сохранились на уровне прошлого года, сократившись лишь на 0,6% до 568 т, то остатки свинины выросли более чем вдвое до 3,7 тыс. т, а мяса птицы — на 44,6% до 51,6 тыс. т.



В то же время увеличение запасов не имеет ярко выраженной годовой динамики по регионам, замечает Никиточкин. Так, по его словам, остатки свинины составляют лишь 0,05% от ее годового производства, к тому же их рост на 65% обеспечен одним регионом — Ставропольским краем. «Остатки свинины в регионе в декабре 2016-го были равны нулю, а по состоянию на 23 декабря 2017-го существенно увеличились. Этот факт связан с мероприятиями по профилактике африканской чумы свиней, которые и могли вызвать краткосрочное увеличение запасов у местных предприятий», — предположил Никиточкин. Не является существенным для всего объема рынка и увеличение запасов мяса бройлера, уверен эксперт. «Общероссийский рост запасов на 50% обеспечивается только двумя регионами — республикой Марий Эл и Челябинской областью. В данных регионах располагаются крупные предприятия по выращиванию бройлеров — «Птицефабрика Акашевская» и «Здоровая ферма»», — указал он.



В связи с этим говорить о наметившемся общероссийском тренде увеличения остатков и перепроизводстве свинины пока не приходится, оценивает Никиточкин. «Вследствие этого в первой половине 2018 года ожидается примерно стабильный уровень цен на свинину и мясо птицы с небольшими сезонными колебаниями», — полагает эксперт.



По подсчетам информационно-аналитическое агентства «ИМИТ «, в течение 2017 года свинина в России подешевела на 13,6%, тушка цыпленка-бройлера — на 13,9%, хотя и за последний месяц года они поднялись в цене на 2,2% и 0,5%. «Таким образом, несмотря на декабрьский предпраздничный рост цен, в целом в 2017 году наблюдалось снижение стоимости свинины и курицы. Насыщение рынка данными видами мяса и рост конкуренции среди производителей, которым все чаще приходилось прибегать к разному виду акций для увеличения спроса на свою продукцию, толкало цены вниз», — отмечают аналитики «ИМИТ».



В результате снижения цен потребление мяса в России увеличилось и, по подсчетам НСС, по итогам года могло составить 75 кг/чел. против 73 кг/чел. в 2016-м. В том числе потребление птицы должно вырасти на 1 кг до 33,5 кг/чел., свинины — на 1,1 кг до 25,7 кг/чел. По данным Росстата, в 2017 году доля свинины в общем объеме промышленного производства мяса составила 34,5%, мяса птицы — 56,4%, говядины — 8,6%, баранины и козлятины — 0,3%.

