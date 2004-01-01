В 2018 году производство свинины прибавит 150 тысяч тонн

В следующем году производство свинины прибавит 4−5% или около 150 тыс. т в убойном весе. По итогам 2017-го отрасль увеличится также на 5% до 3,5 млн т. Об этом на XVII ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2017», организованной журналом «Агроинвестор», рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Птицеводческий сектор в этом году вырастет на 8%, а всего мяса будет произведено свыше 10,2 млн т в убойном весе.



Основной вклад в рост производства свинины уже традиционно вносят 20 крупнейших компаний. По оценке НСС, на топ-20 сейчас приходится около 60% от общего производства свинины — 2,13 млн т. В то время как в 2009-м — лишь 45%. К 2020 году их доля увеличится до 75%.



Вслед за ростом производства в 2017-м отмечается и увеличение экспорта мяса — на 41% больше, чем в 2016 году. Всего по итогам года будет вывезено около 220 тыс. т мяса. «Треть этого объема — свинина», — отмечает эксперт. В 2018-м поставки этого вида мяса за рубеж, по прогнозу НСС, вырастут еще на 15−20% до 85 тыс. т. Экспорт мяса птицы, по оценке Росптицесоюза, в этом году составит 150 тыс. т, а в следующем может увеличиться уже до 210 тыс. т. Будет расти и вывоз куриного яйца, отметила замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова. Если в 2017-м поставки продукта за рубеж оцениваются в 250 млн шт., то в 2018-м — в 300 млн шт. К 2020 году объем экспорта мяса птицы может составить около 350 тыс. т, а яйца — 400 млн шт. Но только в том случае, если будут решены все ветеринарные проблемы, обращает внимание эксперт.



Среднегодовые цены на свинину в наступающем году уменьшатся на 4−6% и будут не выше уровня 2016 года, прогнозирует Ковалев. «Снижение цен на свинину постепенно сводит на нет одно из конкурентных преимуществ мяса бройлера — его экономическую доступность», — добавляет Степанова. Положительным фактором для мясной отрасли будет тот факт, что покупательская способность перестанет снижаться. В то же время в следующем и последующих годах темпы роста потребления мяса не будут превышать 1−2% в год, считает Ковалев. С начала 2000-х этот показатель демонстрировал ежегодный прирост на 5−7% ежегодно. А в текущем году потребление всех видов мяса увеличилось на 4% до 75 кг/чел.





