Потребление мяса продолжает расти

По итогам первых девяти месяцев этого год потребление всех видов мяса увеличилось на 4% против 1,3% годом ранее. За год оно прибавит около 3% до 75 кг/чел. Рост произошел благодаря повышению спроса на свинину (плюс 4,8%) и птицу (плюс 5,6%), об это рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе IX Международной конференции «Свиноводство-2017», где присутствовал корреспондент «Агроинвестора».



По итогам года среднее потребление свинины составит 25,7 кг/чел. (24,6 кг/чел. в 2016-м) и достигнет максимального значения за прошедшие 25 лет, мяса птицы — 33,5 кг/чел. (32,5 кг/чел. в 2016-м). «Уже в прошлом году мы отмечали, что свинина стала драйвером роста потребления мяса, в 2017-м эта тенденция сохраняется на высоком уровне, — отметил Ковалев. — Кроме того, возобновилась позитивная динамика по птице, тогда как в прошлом году в этом сегменте был прирост лишь на 0,6%".



Одна из причин — низкие цены на свинину. По словам эксперта, сейчас они находятся на трехлетнем минимуме. Так, к 46-й неделе этого года средняя цена на живых свиней в ЦФО была на уровне 94,5 руб./кг, полутуши стоили 137,7 руб./кг против 151,2 руб./кг годом ранее. Цены на птицу тоже пошли вниз, тогда как в прошлом году они были относительно высокими из-за замедленного прироста производства, которое в этом году ускорилось. В следующем году, по прогнозу НСС, среднегодовая цена на свинину продолжит сокращаться, потеряет еще 4−6% и будет не выше уровня 2016 года. При этом потребление этого вида мяса увеличится на 1,2−2% (на 50−60 тыс. т) в том числе благодаря тому, что перестанет падать покупательная способность населения, рассчитывает союз.



Доля импортной свинины в потреблении в этом году составит около 9% против 8% в 2016-м: сказалось увеличение ввоза на фоне укрепившегося рубля. По итогам года в Россию будет поставлено около 323 тыс. т — на 14% больше, чем в 2016-м, оценивает НСС. Тем не менее, это заметно ниже разрешенной квоты в 430 тыс. т, кроме того, за прошедшие пять лет объем ввоза сократился примерно на 1 млн т благодаря росту внутреннего производства, следует из материалов союза. Дальше существенного снижения импорта уже не будет, он стабилизируется на отметке примерно в 300 тыс. т, уточнил Ковалев.



По словам Ковалева, несмотря на низкие ценовые уровни, те предприятия, которые успели выплатить кредиты и построить новые или модернизировать старые производства, пока могут чувствовать себя достаточно комфортно. В этом году средняя цена на «живок» составит около 90 руб./кг при себестоимости производства в 65 руб./кг на новых и модернизированных комплексах. Однако у тех, кто продолжает выплачивать кредиты, себестоимость на 24−33 руб./кг выше. И если в этом году в зоне отрицательного финансового результата могут оказаться около 15% игроков, то в следующем на фоне дальнейшего снижении цены на живых свиней до 85 руб./кг с убытками рискуют работать уже 50% производителей, подсчитал НСС.

