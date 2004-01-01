Производство индейки по итогам 2017 года сократится на 2%

Российское производство индейки в 2017 году сократится на 2%, такой прогноз «Агроинвестору» озвучил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В 2016-м выпуск этого вида мяса составил около 226,5 тыс. т в убойном весе. Ранее в отрасли по итогам текущего года прогнозировался рост до 300 тыс. т. Причина спада — временная остановка деятельности одного из крупнейших производителей индейки — ростовского «Евродона» в первой половине года вследствие гриппа птиц, а также финансовые проблемы другого — «Комплекса им. М. Гафури», из-за которых компания значительно сократила поголовье.







Уменьшение объемов выпуска мяса индейки, а также растущий спрос на эту продукцию со стороны конечных потребителей способствовали росту цен. Стоимость филе грудки и бедра индейки бьют рекорды (плюс 15—17%) и стоят на уровне или дороже наиболее ценных отрубов свинины, акцентирует Давлеев.



В целом птицеводство в 2017 году увеличится на 5% по всем хозяйствам. А прирост промышленного производства мяса птицы составит около 7,5%, прогнозирует эксперт. По итогам года в сельхозпредприятиях будет выпущено до 4,5 млн т мяса птицы в убойном весе. «Увеличение объемов произошло благодаря рекордно низким ценам на кормовое зерно, дальнейшему совершенствованию производственных процессов и улучшению показателей откорма (конверсия, сохранность, привес) и переработки (выхода), а также диверсификации спроса на птицеводческую продукцию со стороны операторов розницы, общественного питания и конечных потребителей», — комментирует Давлеев. Отрасль развивается, в том числе из-за обострения конкуренции между крупнейшими ритейлерами, которая заставляет их бороться за надежных и «уступчивых» поставщиков, из-за дальнейшей вертикальной и горизонтальной экспансии сетей, перевода поставок на распределительные центры и более активного использования птицеводами интенсивных и экономически оправданных технологий откорма. Из негативных факторов, влияющих на рынок, Давлеев отмечает крайне высокие для отрасли проценты по кредитам, не лучший обменный курс иностранных валют для закупок импортных препаратов, добавок, оборудования и технологий, а также отсутствие господдержки бройлерного и яичного птицеводства.



Тем не менее, российский рынок мяса индейки за последние несколько лет развился из небольшой ниши внутри сегмента мяса птицы до отдельной категории, обращает внимание совладелец и гендиректор компании «Дамате» Рашид Хайров. «Активному росту спроса на индейку в значительной мере способствует быстрое развитие сетевой розницы, которая позволяет увеличивать как дистрибуцию индейки, так и дала возможность расширения ассортимента за счет роста доли полки ultra fresh», — говорит он. Основными проблемами отрасли топ-менеджер называет некоторые стереотипы относительно исключительной диетической направленности данного вида мяса, а также недостаточные навыки приготовления. «Индейку попросту не все умеют готовить. Самая частая ошибка — это длительное время приготовления», — прокомментировал Хайров «Агроинвестору».



Сама «Дамате» в ближайшее время завершит проект расширения действующих мощностей по производству индейки до 110 тыс. т, предусматривающий строительство убойного завода мощностью 3 тыс. голов в час, 116 птичников подращивания и откорма, а также увеличение мощности действующего инкубатория до 19,1 млн яиц в год. Кроме того, выросла мощность хранения элеватора до 75 тыс. т, а комбикормового завода — до 45 т/час. «По завершении реализации этого проекта мы приступим к следующему этапу расширения до 155 тыс. т, — напоминает Хайров. — В течение двух лет будут построены дополнительные площадки подращивания и откорма, установлены и дооснащены линии на заводе по переработке и убою, увеличена мощность элеватора и комбикормового завода». Стоимость проекта — 15,5 млрд руб.



Ранее о расширении мощностей заявляла группа «Черкизово». Компания хочет повысить производительность комплекса «Тамбовская индейка» за счет строительства трех площадок мощностью 20 тыс. т в Липецкой области. С декабря на ежемесячную производственную мощность в 12 тыс. т мяса индейки выйдет «Евродон». Это произойдет благодаря тому, что полностью будут задействованы площадки и компании «Евродон», и компании «Евродон-Юг», пояснила пресс-служба холдинга.



По оценке Agrifood Strategies, в последние годы объем производства индейки увеличивался в среднем более чем по 26% в год, и вырос с 48,2 тыс. т в 2010-м до 226,5 тыс. т в прошлом году. По прогнозу компании, к 2020 году будет выпущено около 485 тыс. т мяса индейки.

