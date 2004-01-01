За девять месяцев 2017 года основанный Вадимом Ванеевым «Евродон» выпустил 32 тыс. т мяса индейки (здесь и далее в живом весе), около половины из этого объема — в июле-сентябре. В прошлом месяце производство индейки увеличилось до 7,4 тыс. т. Как сообщает пресс-служба компании, сейчас суточный объем выпуска составляет 250−300 т, с ноября мощности планируется нарастить до 400 т, затем до 500 т/сутки. Таким образом, начиная с декабря 2017-го, производство выйдет на ежемесячный показатель в 12 тыс. т. «При выходе на такие темпы компания «Евродон» сможет производить 150 тыс. т мяса индейки (планы 2018-го года)», — отмечает группа.



В начале года «Евродон» приостанавливал производство индейки из-за вспышки птичьего гриппа. В результате обнаружения вируса в конце 2016 года и весной 2017-го было уничтожено 1,5 млн птиц, компания оценила убытки в 2,6 млрд руб. без учета недополученной прибыли. В июле в рамках реструктуризации задолженности доли в ключевых активах группы были переданы «ВЭБ Капиталу»: по данным kartoteka.ru, Внешэкономбанку сейчас принадлежат по 74% в компаниях «Евродон», «Евродон-Юг» и «Урсдон». У Вадима Ванеева осталось 11% в уставном капитале «Евродона» и по 24% — «Евродон-Юг» и «Урсдона». В свою очередь ВЭБ согласился пролонгировать сроки погашения кредитов (общая задолженность перед банком составляет 26 млрд руб.), а также предоставить дополнительное финансирование в объеме до 2,6 млрд руб.



При выполнении плана погашения задолженности Ванееву будет предоставлена возможность выкупа по номинальной стоимости всех своих акций, сообщил представитель ВЭБа Сергей Савельев. Как он отметил в конце прошлой недели, сельскохозяйственный бизнес не является профильным для ВЭБа. «Для нас это новая сфера, поэтому для работы с «Евродоном» создана специальная мониторинговая комиссия, которая контролирует все финансовые, технические, юридические вопросы на предприятии», — приводит слова Савельева издание «Деловой квартал».



Сам Ванеев предполагает, что вернуть акции получится через два года. «Я думаю, потребуется около двух лет. Акции будут выкупаться по номинальной стоимости, которая была прописана в договоре. Если все сложится, то я постараюсь выкупить и ту долю, которая изначально принадлежала банку», — сказал Ванеев. До лета этого года Внешэкономбанку принадлежало 40% «Евродона» и 49% «Урсдона», еще 15% с 2008 года владеет дирижер Валерий Гергиев.



Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов считает указанные сроки вполне реальными. «Бывший собственник действительно может оказаться самым лучшим управляющим для «Евродона». Если развитие компании пойдет успешно, то вполне возможно, что он сможет выкупить акции, находящиеся у ВЭБа», — сказал Лукашов «Агроинвестору». Он выразил уверенность, что рано или поздно ВЭБ реализует свой пакет в «Евродоне», так как сельскохозяйственный бизнес не является профильным для банка.



В этом году «Евродон» планирует произвести 74,5 тыс. т мяса индейки, что соответствует показателю прошлого года. Сейчас компания наращивает поголовье, к концу года оно достигнет 3,5 млн птиц. В середине октября заселен последний пустовавший птичник, отчиталась компания, что обеспечивает выход на рекордный для нее ежемесячный объем производства в 12 тыс. т. Позднее есть возможность нарастить производство до 270 тыс. т в год, заявляет Ванеев. «Есть еще наш «старый», точнее, первый мясокомбинат, на котором спокойно можно допроизводить ежегодно еще 120 тыс. т мяса индейки в год. Уже подобраны земли для дополнительного строительства птичников и новых площадок выращивания», — сообщил он. Кроме индейки в этом году группа «Евродон» планирует произвести 28 тыс. т утки.



«Евродон» (19-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса в 2016 году) — один из первых в России проектов промышленного производства индейки, стартовавший в 2003 году. Агрокластер располагается в Ростовской области на 2 тыс. га. Поставки продукции из мяса индейки идут с 2006 года под маркой «Индолина». В 2013 году был дан старт проекту по производству утки, который реализует входящая в группу компания «Донстар» (ТМ «Утолина»), также с 2015 года действует новый мясоперабатывающий комбинат мощностью 150 тыс. т в год. По итогам 2016-го выручка ООО «Евродон» составила 8,27 млрд руб., чистый убыток — 2,02 млрд руб., ООО «Евродон-Юг» — 1,04 млрд руб. и 843 млн руб. Выручка ООО «Донстар» в прошлом году выросла до 3,36 млрд руб., чистая прибыль равнялась 9 млн руб.

