Лидеры мясной индустрии. Топ-25 крупнейших производителей мяса

В основе рейтинга — открытые данные компаний, информация о производителях свинины и мяса бройлера, которые агрегируют Национальный союз свиноводов и Росптицесоюз, а также экспертные оценки. Показатели компаний, вошедших в лонг-лист, уточнялись путем обзвона, направления письменных запросов. Запрашивались объемы в убойном весе, однако большинство компаний, принявших участие в опросе, предоставили данные по живому. «Агроинвестор» пересчитал показатели живого веса в убойный согласно тем коэффициентам, которые по итогам 2016 года использовал Росстат для сельхозорганизаций: 0,75 для птицы, 0,78 для свиней и 0,58 для КРС. Для прошлого рейтинга убойный вес птицы рассчитывался с коэффициентом 0,82, в качестве ориентира тогда также использовался норматив Росстата. Для корректного сравнения результатов рейтингов прошлого и этого года данные по птице за 2015 год, которые «Агроинвестор» самостоятельно переводил из живого веса в убойный, в таблице были пересчитаны с коэффициентом 0,75. Поэтому итоговые данные в колонке объемов производства за 2015 год могут отличаться от тех, что были опубликованы в прошлом году. Объемы производства компаний, не уточнивших показатели производства, оценивались на основе открытых источников: информации с официальных сайтов, в том числе годовых отчетов, новостных публикаций, корпоративных изданий; документов, размещенных на порталах раскрытия информации; материалов в СМИ; данных отраслевых союзов и оценок экспертов. Итоговые цифры в таблице были округлены до десятых долей. Сноска «оценка» ставилась, если объем производства хотя бы одного вида мяса у компании был оценен источниками на рынке.

В прошлом году производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах составило около 9,9 млн т (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное), увеличившись по сравнению с 2015-м на 3,1%, следует из данных Росстата. При этом объем в сельхозорганизациях прибавил 5,6%, достигнув 7,5 млн т. У 19 компаний из 25 есть птицеводческие активы, 18 занимаются свиноводством, семь предоставили данные о производстве говядины, хотя в основном речь идет об откорме шлейфа молочного стада КРС. Пять участников списка производят три вида мяса, восемь — только по одному. На долю топ-25 компаний пришлось 2,8 млн т мяса птицы — 67% производства в сельхозорганизациях, 1,46 млн т свинины (54%) и 52,8 тыс. т говядины (10%). Эти результаты говорят о достаточно высоком уровне консолидации в мясном секторе, однако она продолжит усиливаться, прогнозируют эксперты. В перспективе наиболее заметные изменения в рейтинге могут произойти за счет сделок M&A, хотя для многих крупных игроков по-прежнему актуален тренд органического роста производства.



Ведущие игроки укрепили позиции

В сравнении с прошлогодним рейтингом, который составлялся по итогам работы компаний в 2015 году, первая пятерка лидеров осталась неизменной. Топ возглавляет группа «Черкизово», упрочившая свой результат за счет запуска новых мощностей на птицефабрике «Моссельпром», ввода двух свиноводческих площадок в Воронежской области и улучшения производственных показателей в обоих сегментах. В итоге компания увеличила прошлогодний результат примерно на 43 тыс. т до 644,4 тыс. т. При этом не учитывается индейка, уточняет представитель холдинга: комплекс «Тамбовская индейка» был запущен в конце 2016 года, объем продаж составил около 6 тыс. т, следует из годового отчета «Черкизово». В этом году проект вышел на плановую мощность 50 тыс. т в живом весе. В 2018-м компания намерена начать строительство дополнительных площадок откорма индейки в Липецкой области на 20 тыс. т в живом весе. Кроме того, группа планирует и дальше наращивать объемы выпуска свинины и бройлера за счет ввода в эксплуатацию новых комплексов и улучшения операционных показателей, в частности генетики. Например, компания инвестирует 2 млрд руб. в увеличение мощности воронежской птицефабрики «Лиско-Бройлер» со 110 тыс. т до 130 тыс. т. Среди точек дальнейшего роста мясного бизнеса «Черкизово» ее представитель называет открытие экспорта в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, поставки индейки в ЕС, развитие сотрудничества с сетями быстрого питания, усиление позиций в полуфабрикатах B2B и B2C, а также совершенствование производственных процессов.



Второе место в рейтинге сохранил холдинг «Приосколье», несколько снизивший объемы выпуска мяса бройлера. Если в 2015 году птицефабрики, работавшие на полной проектной мощности, произвели 642,2 тыс. т бройлера, то в прошлом — 622 тыс. т (обе цифры в живом весе). Дополнительные инвестиции в расширение мощностей в этом году не планируются, объемы производства ожидаются не ниже результатов 2016 года, уточняет представитель холдинга.



«Мираторг» увеличил производство более чем на 40 тыс. т, выпустив в прошлом году около 307 тыс. т свинины, 75 тыс. т птицы и 40,5 тыс. т говядины, существенно сократив разрыв с «Приоскольем». При этом холдинг уверенно сохраняет первое место в стране по свинине и говядине и намерен наращивать производство этих видов мяса, создавая новые площадки. В частности, в 2017 году он планирует произвести 75 тыс. т говядины и 119 тыс. т мяса птицы (обе цифры — живой вес). Объем выпуска свинины по итогам первого полугодия составил 154,9 тыс. т — на 1,6 тыс. т больше, чем в аналогичный период 2016-го. Кроме того, компания заявила о планах создания овцеводческого проекта в Курской области, мощность которого, оценочно, может достичь 50−60 тыс. т в живом весе.



Как и год назад, топ-3 компаний лидируют со значительным отрывом: результат четвертого места в 1,6 раза, или на 159 тыс. т, меньше, чем у третьего. «Белгранкорм» в прошлом году произвел 282 тыс. т птицы, 66 тыс. т свинины и 0,8 тыс. т говядины (все — в живом весе). Совокупное производство уменьшилось примерно на 5 тыс. т, уточняет представитель компании: сказалось сокращение в секторе птицеводства из-за реконструкции и модернизации двух птицефабрик. При этом в свиноводстве объемы увеличились благодаря улучшению породного состава маток, а также операционных показателей. В этом году компания планирует выпустить 390 тыс. т продукции в живом весе, что на 41 тыс. больше, чем в 2016-м, в том числе рассчитывает произвести 323 тыс. т птицы, 66 тыс. т свинины и 0,8 тыс. т говядины.



Позитивная динамика станет результатом органического роста производства. А в 2018 году холдинг намерен построить бройлерную птицефабрику в Белгородской области мощностью 12 тыс. т в живом весе стоимостью 500 млн руб. Еще около 200 млн руб. будет направлено на расширение существующих свинокомплексов. Планируется возвести два дополнительных корпуса, что обеспечит прирост производства на 2 тыс. т «живка». Сейчас проектная мощность птице- и свиноводческих предприятий компании составляет 400 тыс. т в год, говядина является побочным продуктом молочного сегмента, уточняет представитель «Белгранкорма». «Резерв увеличения объемов выпуска на существующих площадках мы видим в постоянной работе над улучшением производственных показателей выращивания», — говорит он. Точками дальнейшего роста своего мясного бизнеса холдинг считает более глубокую переработку, развитие экспортного потенциала и улучшение уровня сервиса при продвижении продукции на рынке.



Замыкает топ-5 группа «Ресурс», птицефабрики которой в прошлом году выпустили 343 тыс. т бройлера в живом весе, что на 13 тыс. т больше показателя 2015-го. Благодаря этому росту и на фоне снижения показателей «Белгранкорма» разрыв между четвертым и пятым местами сократился с 19 тыс. т до 6 тыс. т.







Вторую пятерку, как и в прошлом рейтинге, открывает «Чароен Покпанд Фудс» — «дочка» тайской Charoen Pokphand Foods, входящей в международный конгломерат CP Group. Компания не предоставила данные об объемах производства своих птицефабрик «Северная» и «Войсковицы», купленных в 2015 году, а также результатах работы свиноводческого дивизиона. По оценке Росптицесоюза, комплексы холдинга выпустили около 252 тыс. т птицы в живом весе. Свиноводческие предприятия произвели примерно 48−49 тыс. т «живка», знает источник, знакомый с бизнесом компании. В этот объем входят общие показатели площадок «Чароена» и группы Russia Baltic Pork Invest (управляет проектами «Правдинское Свино Производство» в Калининградской и «ННПП» в Нижегородской областях), где группе принадлежит 75,82% акций. Правда, при этом она не входит в оперативное управление RBPI, уточняет он. В прошлом году представитель «Чароена» озвучивал объемы производства свинины с учетом этих площадок, поэтому сейчас для расчетов также взята общая оценка.







Седьмую позицию в рейтинге занимает «Белая птица», которая в прошлом году выпустила 220 тыс. т мяса бройлера. В этом году компания планирует выйти на показатель 261,8 тыс. т, рассказывает ее представитель. Холдинг рассчитывает нарастить объемы за счет модернизации и реконструкции действующих комбинатов, перепрофилирования части подконтрольных активов в Ростовской области с выпуска яйца на мясо птицы, а также работы над операционной эффективностью. Кроме того, среди планов на этот год развитие каналов экспортных продаж и оптимизация портфеля торговых марок.



Восьмое место у группы «Продо» Андрея Городилова. В прошлом году ее предприятия произвели 135 тыс. т мяса бройлера, что немного ниже показателя 2015-го: сказалась продажа двух птицефабрик. «Вырученные средства вкладываются в развитие производств, которые мы считаем более перспективными, — комментирует представитель компании. — При этом объем выпуска на действующих птицефабриках по сравнению с 2015 годом увеличился, и будет расти дальше. В частности, сейчас значительные изменения происходят на площадке «Продо Птицефабрика Калужская»: мы инвестируем в модернизацию оборудования, расширение объемов и ассортимента продукции». Производство свинины в компании осталось фактически на уровне предыдущего года: «Омский бекон» выпустил 44,6 тыс. т в живом весе. В результате реализации долгосрочной инвестпрограммы по модернизации и расширению мощностей предприятия объемы увеличатся до 70 тыс. т «живка» в год. Кроме того, у холдинга есть молочное стадо в компании «Лузинское молоко», но поскольку ее основное направление деятельности — производство молочной продукции, объемы выпуска говядины «Продо» не считает значительными для бизнеса и не озвучивает.



Несмотря на то, что в последнее время потребление мяса бройлера выросло, его рынок близок к насыщению, поэтому компании готовятся к ужесточению конкуренции. «Мы смотрим на перспективы этого направления довольно оптимистично, — говорит представитель «Продо». — В первую очередь на укрепление наших рыночных позиций повлияют инвестиции в модернизацию и расширение мощностей. Современные технологии дают возможность повысить качество, сроки годности товара, снизить издержки и себестоимость продукции, а большие объемы продаж позволяют получать отдачу и при низкой марже». Также все важнее становится брендинг продукции. Еще одно перспективное направление — экспорт. «Повышение качества, оптимизация производства, снижение себестоимости и брендирование — также необходимые составляющие для развития поставок продукции за рубеж», — добавляет представитель «Продо». Он уточняет, что в производстве свинины у группы примерно такие же планы, как и по птице: конкуренция на этом рынке тоже будет расти, поскольку производство уже близко к полному самообеспечению внутреннего рынка.



«Русагро» переместилась с десятой на девятую строку рейтинга, несмотря на незначительное (на 1%) снижение объема. В прошлом году компания произвела 194,3 тыс. т свинины в живом весе — это второй результат в стране. Площадки холдинга в Белгородской и Тамбовской областях работали почти на полную мощность, которая оценивается в 198 тыс. т «живка» в год. В конце 2016-го «Русагро» начала проект расширения комплексов в Тамбовской области, причем если изначально предполагалось возвести площадки на 50 тыс. т, то в этом году параметры были расширены до 85 тыс. т в живом весе. Кроме того, холдинг продолжает строительство свинокомплекса в Приморье производительностью 64 тыс. т в живом весе. Общие инвестиции в этот кластер оцениваются в 20 млрд руб., в том числе 4 млрд руб. было вложено в прошлом году. «За три года мы планируем в два раза увеличить производство свинины и начать выпускать мясо бройлера», — говорит гендиректор «Русагро» Максим Басов. В конце июля топ-менеджер рассказывал, что холдинг изучает возможность создания на Дальнем Востоке бройлерной птицефабрики мощностью до 100 тыс. т в год. Инвестиции в проект могут составить 20 млрд руб.



Ранее группа уже не раз пыталась войти в птицеводческий бизнес. Так, в 2015-м она купила миноритарную долю акций птицефабрики «Уралбройлер» («Здоровая Ферма») и планировала в течение двух месяцев стать основным владельцем предприятия, однако вскоре отказалась от этих намерений. Также холдинг Вадима Мошковича рассчитывал приобрести комплекс «Михайловский бройлер» в Приморском крае. В 2009—2010 годах чиновники Самарской и Тамбовской областей рассказывали, что «Русагро» намерена построить в регионах птицефабрики. Компания действительно думала об этом, но тогда решение не было принято, пояснял Басов.



«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева находится на десятом месте. Год назад компания была на 12-й строчке с оценочным объемом 119,8 тыс. т. Как и тогда, она не ответила на запрос «Агроинвестора», поэтому объем производства рассчитывался на основе данных из годового отчета компании, размещенного на сервере раскрытия информации, и оценок экспертов. Согласно отчету, птицефабрики холдинга произвели почти 102 тыс. т мяса бройлера в живом весе, также говорится о выпуске 14,7 тыс. т мяса свиней. Несмотря на то, что в прошлом году площадки входящего в холдинг «Кубанского бекона» пострадали от африканской чумы свиней (АЧС), объем производства этого мяса всеми предприятиями «Агрокомплекса» был выше — около 65−66 тыс. т в живом весе, оценивает источник, знакомый с бизнесом компании. Также в отчете есть данные о производстве 11,4 тыс. т мяса КРС. Поскольку не уточняется, какой это вес, но использована формулировка «мясо», в расчетах показатель был использован как убойный выход.



В отчете не учтены объемы производства «Акашевской» птицефабрики. В прошлом году она занимала девятое место в рейтинге, однако в октябре 2016-го стало известно, что новым владельцем предприятия стал «Агрокомплекс». При мощности в 220 тыс. т в прошлом году «Акашевская» в лучшем случае выпустила половину этого объема, говорит один из экспертов мясного рынка. По данным Росптицесоюза, совокупный объем производства «Акашево» и других площадок краснодарского холдинга был на уровне 247 тыс. т в живом весе. Однако поскольку в 2016 году птицефабрика еще не была интегрирована в его структуру, по птице для рейтинга использован показатель из отчета «Агрокомплекса». Если бы он купил «Акашевскую» в начале прошлого года и результат работы предприятий был таким, как оценивает Росптицесоюз, то «Агрокомплекс» бы занял шестое место с объемом около 248 тыс. т мяса.



Ставка на свинину

Четыре из пяти следующих компаний рейтинга специализируются на свиноводстве. Как и год назад, вторую десятку рейтинга открывает «Агро-Белогорье», которая произвела 164,6 тыс. т свинины в живом весе, что примерно на 2 тыс. т больше показателя 2015-го. Производственная программа была перевыполнена почти на 4%. Улучшить результаты удалось за счет повышения привесов, снижения более чем на 5% общего падежа и улучшения конверсии корма. Несмотря на то, что в этом году холдинг запустит пять новых комплексов, дирекция по свиноводству не планирует превзойти результаты 2016-го. Это связано с тем, что действующие племенные фермы холдинга будут укомплектовывать животными новые предприятия, что потребует дополнительных ресурсов и, соответственно, снизит отгрузку товарной свинины. Новые площадки приблизятся к выходу на проектную мощность только в 2018-м, что позволит «Агро-Белогорью» нарастить производство более чем на 50 тыс. т свинины в живом весе. Также у компании есть молочное стадо и небольшое шлейфовое производство говядины (примерно 0,4 тыс. т).







На двенадцатой позиции списка находится холдинг «КоПитания» с оценочным объемом 114,3 тыс. т свинины и мяса птицы. Компания не ответила на запрос «Агроинвестора». По данным Национального союза свиноводов, ее комплексы произвели 98,5 тыс. т свинины в живом весе, что на 5,3 тыс. т больше, чем в 2015-м. Источник, близкий к компании, говорит, что объем выпуска мяса бройлера остался примерно на уровне позапрошлого года — около 50 тыс. т в живом весе. Это косвенно подтверждают данные администрации Иловлинского района Волгоградской области, где работает «Краснодонская» птицефабрика холдинга, основной производитель птицы в районе. Согласно докладу администрации, в прошлом году общее производство свинины и птицы в районе составило 63,8 тыс. т против 63,9 тыс. т в 2015-м (обе цифры — живой вес). Выручка «Краснодонской» за год также практически не изменилась — 3,54 млрд руб. (в 2015-м было 3,53 млрд руб.), следует из ее бухгалтерской отчетности. Учитывая, что, по данным Росстата, средняя цена мяса бройлера у производителей в прошлом году составила 98,4 руб./кг против 96,5 руб./кг в 2015-м, относительно стабильный показатель выручки может говорить о незначительном уменьшении выпуска птицы на «Краснодонской». Производственная мощность предприятия после модернизации составляет около 60 тыс. т в живом весе. Правда, один из экспертов мясного рынка сомневается, что птицефабрика «КоПитании» работает с достаточно высокой загрузкой, полагая, что она выпускает не более 20 тыс. т мяса. Тем не менее, исходя из показателя выручки и средней цены, теоретически компания вполне могла реализовать около 36 тыс. т бройлера, что примерно соответствует производству 50 тыс. т в живом весе.



С 14-го на 13-е место поднялась «Сибирская аграрная группа». В 2016 году она произвела 104 тыс. т свинины и 37 тыс. т мяса птицы в живом весе. В 2015-м показатель по свинине был немного выше — 109 тыс. т, по птице, наоборот, ниже — 33 тыс. т (обе цифры — живой вес). Около полугода свинокомплекс «Томский» не работал, поскольку проводилась его санация, однако благодаря выходу на полную мощность красноярского комплекса падение объемов производства оказалось незначительным, комментирует председатель совета директоров холдинга Андрей Тютюшев. В этом году компания рассчитывает получить 140 тыс. т свинины в живом весе. Птицефабрика «Томская» вошла в состав группы в 2011 году и за пять лет увеличила объемы производства более чем в пять раз. Несмотря на то, что рынок мяса птицы уже насыщен, компания продолжает постепенно наращивать выпуск продукции. В этом или 2018 году предприятие должно выйти на показатель в 40 тыс. т «живка». Совокупная проектная мощность предприятий с учетом предстоящего запуска новых площадок, в частности, свинокомплекса в Тюменской области, который обеспечит все площадки холдинга племенными животными, оценивается в 700 тыс. т «живка». Выручка группы по итогам прошлого года от продаж мяса достигла почти 17,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб.



14-е место занимает новичок рейтинга — «Великолукский свинокомплекс». В прошлом году он был близок к 20-й позиции, но в итоге при финальном пересчете показателей уступил место «Комос Групп». Правда, поскольку показатели производства в убойном весе для обеих компаний рассчитывались по общим коэффициентам, вполне вероятно, что он все-таки мог войти в топ-20. По данным Национального союза свиноводов, в 2016-м объем производства компании составил 131 тыс. т в живом весе, что примерно на 45,8 тыс. т больше, чем в 2015-м. В рейтинге крупнейших свиноводов «Великолукский» поднялся с восьмого на пятое место.



На 15-й строке, как и год назад, находится холдинг «Агросила». В прошлом году ее птицефабрика «Челны-Бройлер» выпустила 94,9 тыс. т мяса птицы против 88,5 тыс. т в 2015-м. На молочных фермах холдинга содержится около 37 тыс. голов КРС, объем производства говядины составил 5,2 тыс. т в живом весе, уточняет представитель «Агросилы».



В топе — производители индейки

Холдинг «Здоровая Ферма» Владимира Акаева (участники рынка считают его соратником бизнесмена Микаила Шишханова, который вместе с семьей Гуцериевых контролирует Бинбанк и группу «Сафмар») занимает 16-е место. В прошлом году он выпустил 13,4 тыс. т свинины и 84 тыс. т бройлера. Выручка компании составила 8,2 млрд руб. «Максимальная проектная мощность птицефабрик — 115 тыс. т, «Родниковского свинокомплекса» — 20 тыс. т, так что у компании есть резерв по наращиванию объемов», — рассказывает представитель группы. В 2017 году «Здоровая Ферма» планирует произвести более 107 тыс. т мяса — на 10% больше уровня 2016 года, в том числе 15,5 тыс. т свинины. «Рост объемов связываем с расширением географии продаж: компания увеличивает присутствие в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, также мы видим потенциал в регионах Центральной России», — поясняет представитель холдинга. Эксперты и участники рынка связывают группу «Здоровая Ферма» с «Русгрэйн Холдингом», однако представитель компании говорит, что бизнесы не объединены, поэтому суммировать их объемы производства неправильно.







На одну позицию поднялась группа «Хорошее дело» (входит в ГК «Сфера»), которая расположилась на 17-й строке рейтинга. В ее структуре, в частности, работает «Чамзинская птицефабрика» и мясоперерабатывающий комплекс «Юбилейное». В прошлом году компания произвела 89,4 тыс. т птицы, 1,5 тыс. т свинины и 310,9 т говядины. По сравнению с 2015-м выпуск мяса птицы вырос на 23%, свинины — на 25%, говядины — почти в 2,5 раза за счет низкой базы. В 2016 году убойные мощности комплекса «Юбилейное» были загружены на 80%. Резерв по увеличению объемов есть и на участке по производству мяса птицы, и по выпуску говядины и свинины, уточняет представитель группы. В этом году компания планирует выйти на объемы 91,2 тыс. т птицы, 1,6 тыс. т свинины и 600 т говядины. «Юбилейное», кроме мяса птицы, выпускает полуфабрикаты и продукцию глубокой переработки под торговыми марками «Хорошее дело», а также с февраля 2016 года — «Эко-Халял» (халяльная продукция из птицы и говядины). Она реализуется в 66 регионах России и поставляется в Казахстан, Абхазию, Таджикистан, Киргизию. Сейчас ведется работа по получению разрешений на экспорт продукции в азиатские страны, говорит представитель компании.



Несмотря на увеличение объемов производства свинины со 102,1 тыс. т до 115,7 тыс. т в живом весе, «АгроПромкомплектация» опустилась с 17-го на 18-е место. В 2016 году компания ввела в эксплуатацию восемь новых объектов: «Курский мясоперерабатывающий завод», животноводческий комплекс КРС и шесть автоматизированных свинокомплексов, рассказывает представитель холдинга. В 2017-м компания продолжает инвестировать в развитие бизнеса: строит два свинокомплекса, а также элеватор в Курской области, и планирует дальнейшее расширение производства, прорабатывая возможность выхода на экспорт. По расчетам Национального союза свиноводов, к 2020 году общие производственные мощности группы составят 187 тыс. т свинины в живом весе. Также у «АгроПромкомплектации» есть молочные фермы примерно на 11,5 тыс. голов КРС, однако компания не уточняет объемы выпуска говядины, поскольку это непрофильное направление.



19-е место занимает еще один новичок — холдинг «Евродон». В прошлом году компания произвела 74,5 тыс. т индейки и 26 тыс. т утки в живом весе (коэффициент пересчета живого веса в убойный для индейки и утки — 0,82). Прирост по индейке составил 50%, по утке — 10%, уточняет представитель компании. Позитивная динамика связана с вводом в эксплуатацию новых птичников «Евродон-Юг», также был полностью запущен мясоперерабатывающий комплекс. «С заселением всех площадок и запуском производственных линий общая мощность «Евродона» превысит 150 тыс. т индейки в живом весе, — отмечает представитель холдинга. — По производству утки мощности мясокомбината и комбикормового завода уже рассчитаны на более чем 80 тыс. т. Птичники для этого объема еще планируется построить». В этом году холдинг намерен выпустить свыше 28 тыс. т утки (плюс 10% к 2016 году) и около 70 тыс. индейки (обе цифры в живом весе). По последней нарастить объем не удастся, поскольку из-за двух вспышек гриппа птиц площадки закрывались на карантин.



В перспективе «Евродон» планирует не только развивать производство мяса утки и индейки в Ростовской области, но и начать строительство агрокластера в Тверской области. Там компания намерена с нуля создать промышленное производство баранины, а также комплексы по выпуску индейки и утки.



Холдинг «Комос Групп» удержался на 20-м месте рейтинга, при этом объемы производства компании за год увеличились. В 2016-м ее свинокомплексы и птицефабрики выпустили 52,6 тыс. т свинины (плюс 11,1 тыс. т) и 49,7 тыс. т птицы (плюс 5,7 тыс. т) в живом весе. Рост в свиноводстве, в частности, связан с тем, что в прошлом году холдинг купил комплекс «Татмит-Агро» в Татарстане. Его плановая мощность — 8,5 тыс. т в живом весе в год. Кроме того, в августе были введены в эксплуатацию новые корпуса на «Кигбаевском беконе». Также у холдинга есть молочные фермы на 14,3 тыс. голов КРС, однако производство говядины является непрофильным направлением и показатели по нему не уточняются. Выручка группы составила 41,4 млрд руб. против 33,9 млрд руб. в 2015 году, чистая прибыль — 735 млн т (535 млн руб.).







Поскольку в прошлом году объемы производства у ближайших преследователей участников топ-20 были не намного ниже показателя последней строки рейтинга и у них был потенциал дальнейшего роста, в этом году «Агроинвестор» расширил список до 25 компаний. На 21 строке размещается холдинг «Равис». В материалах на ее сайте говорится, что в прошлом году объем производства был на уровне 102 тыс. т в живом весе, в том числе 98 тыс. т бройлера. В 2015 году объем его выпуска составлял 83 тыс. т в живом весе. На рост повлияло то, что в состав компании вошла «Среднеуральская птицефабрика», которая произвела 15 тыс. т птицы.



На 22 месте находится челябинский холдинг «СИТНО», который в прошлом рейтинге был 19-м. По данным компании, ее Магнитогорский и Нагайбакский птицеводческие комплексы вместе выпустили 94,3 тыс. т бройлера в живом весе. По сравнению с 2015-м прирост составил около 5,3 тыс. т.



Агрофирма «Ариант», также работающая в Челябинской области, по данным Национального союза свиноводов, в прошлом году произвела 89,1 тыс. т свинины в живом весе, что на 27,2 тыс. т больше, чем в 2015-м. Этот прирост позволил компании войти в число лидеров мясного сектора и занять 23 место. По информации Минсельхоза региона, в 2015 году «Ариант» вложил более 11 млрд руб. в увеличение производственных мощностей.



На следующей строке еще один дебютант рейтинга, также значительно нарастивший производство свинины — холдинг «Агроэко». В 2016 году он произвел 82 тыс. т свинины в живом весе, по сравнению с 2015-м компания увеличила объемы более чем на 26,7 тыс. т за счет выхода действующих производственных площадок на полную мощность, рассказывает председатель совета директоров Владимир Маслов. «Во второй половине 2016 — начале 2017 года «Агроэко» запустила в эксплуатацию еще 10 производственных объектов, в том числе шесть свинокомплексов и четыре площадки селекционно-генетического центра, — уточняет он. — На данный момент проектная мощность компании составляет 150 тыс. т в живом весе. Новые объекты выйдут на полную мощность в 2018 году, а в 2017-м мы планируем произвести 97 тыс. т свинины в живом весе». Долгосрочные планы развития компании предполагают создание вертикально-интегрированного свиноводческого холдинга в Воронежской области. Для этого «Агроэко» уже начала развивать направление растениеводства и приступила к созданию второго комбикормового завода. Также прорабатываются проекты строительства еще двух площадок селекционно-генетического центра и мясоперерабатывающего комбината.



Замыкает топ-25 еще один производитель индейки — группа «Дамате», выпустившая 60,8 тыс. т мяса. В прошлом году ее комплексы вышли на полную мощность, и компания начала реализацию проекта расширения производства до 110 тыс. т. Холдинг планирует увеличить мощность действующего инкубатора, дополнительно ввести в эксплуатацию 36 птичников подращивания и 80 птичников откорма. Кроме того, емкости хранения элеватора будут увеличены на 26 тыс. т, а на комбикормовом заводе установят дополнительную линию производительностью 15 т/месяц. Также «Дамате» построит новый убойный завод и инвестирует в развитие растениеводческого направления. Поскольку пока проект находится в инвестиционной стадии, в этом году объем выпуска индейки вырастет незначительно, уточняет представитель группы.



M&A — драйвер изменений

Пятерка крупнейших производителей мяса осталась прежней, что неудивительно: лидеры продолжают наращивать объемы, вводя в эксплуатацию новые мощности, комментирует партнер практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. «Как и прогнозировалось годом ранее, основные изменения в рейтинге произошли за счет консолидации рынка. Тренд укрупнения ведущих производителей мяса в этом году также будет продолжаться за счет запуска новых площадок и M&A-активности», — говорит он. Поскольку отрыв первых трех игроков от конкурентов достаточно существенный, основные изменения будут происходить начиная с четвертой позиции, предполагает он.



По словам президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, состав первой четверки рейтинга в перспективе двух-трех лет не изменится, хотя с большой долей вероятности они поменяются местами. В частности, за вторую позицию будет бороться «Мираторг», поскольку холдинг расширяет свиноводческий бизнес и наращивает мощности по производству говядины, тогда как «Приосколье» не заявляет новых проектов. «Черкизово» может закрепиться на первой строчке благодаря реализации проекта «Тамбовская индейка» и планам в птице- и свиноводстве. Также прибавит «Белгранкорм». Кроме органического роста, «Мираторг» и «Черкизово» могут наращивать объемы за счет приобретения других игроков, предполагает Давлеев, тогда как «Приосколье» вряд ли будет кого-то покупать. Также благодаря сделкам M&A к лидерам еще больше приблизится «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, который почти наверняка войдет в топ-5.



По мнению Шафоростова, «Мираторг» в случае успешной реализации заявленных проектов в течение трех лет выйдет на второе место. Точно вырастут показатели «Русагро», «Агрокомплекса» и, возможно, «Великолукского свинокомплекса», продолжает он. Результаты «Евродона» в этом году будут ниже, но в течение двух лет должны достичь уровня 100−120 тыс. т. Также, по оценке эксперта, уже в следующий рейтинг может войти агропромышленная корпорация «Дон», которая инвестирует в увеличение производственных мощностей. По данным Национального союза свиноводов, в прошлом году она произвела 75,5 тыс. т свинины в живом весе, или около 58,9 тыс. т в убойном, так что ей немного не хватило, чтобы попасть в топ-25.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко считает, что расстановка сил в рейтинге существенно не изменится, поскольку инвестиционная активность в производстве мяса-сырья — то есть строительство свино- и птицекомплексов, ферм скота — ослабевает. Хотя, например, учитывая планы развития таких игроков, как «Русагро», «Черкизово», «Сибирская аграрная группа», «АгроПромкоплектация», СР Foods, «Мираторг», можно ожидать роста их объемов производства и изменения позиций в рейтинге. В списке лидеров могут появиться новые игроки, но скорее за счет сделок слияния и поглощения, а не новых проектов по производству мяса, добавляет эксперт.



По мнению Давлеева, дальнейший рост компаний в мясном секторе в первую очередь будет идти именно за счет M&A, однако это более актуально для птицеводов. «В свиноводстве — вряд ли. Комплексы, которые сегодня можно купить, в основном спроектированы без учета современных жестких требований к биобезопасности и компартментализации, — поясняет он. — Нет смысла приобретать предприятие, работающее по старым технологиям, проще и эффективнее построить новое, поскольку сейчас риск распространения африканской чумы свиней ставит под угрозу не просто рентабельность, но и само существование бизнеса. Поэтому вопросы безопасности выходят на первый план». Если комплекс продается, значит, он работал не очень эффективно и его может быть опасно покупать, резюмирует Давлеев. В такой ситуации мелкие и средние предприятия будут уходить с рынка, освобождая нишу для дальнейшего органического роста крупных производителей. В ближайшие три-пять лет они еще смогут наращивать объемы за счет расширения существующих площадок и повышения эффективности работы, полагает он.



А вот в птицеводстве эта фаза уже закончилась, продолжает эксперт, объем производства примерно равен объему рынка. Экспортные возможности ограничены, поскольку серьезные зарубежные рынки закрыты для российской продукции и большого роста внешних продаж ждать не стоит. «В секторе идет конкурентная борьба, активизируется процесс M&A, при этом неэффективные предприятия — с объемом производства 10−20 тыс. т, работающие в дальних регионах, не имеющие своей кормовой базы, с плохими показателями конверсии корма — будут просто закрываться, — рассказывает Давлеев. — Хотя лидеры еще продолжат увеличивать производство путем улучшения технологий работы, а также расширения мощностей».



В ситуации насыщения внутреннего рынка многие делают ставку на развитие экспортного направления, и в случае с птицей это однозначно приведет к появлению новых проектов, поскольку ориентация на мусульманские страны требует иных технологий выращивания и убоя, обращает внимание Шафоростов. Кроме того, в птицеводстве возможен некоторый рост за счет обратной вертикальной интеграции: когда рентабельность на переработке мяса снижается, но при этом у переработчиков есть финансовые ресурсы, они могут начать заниматься производством сырья. В частности, по такому пути шли «Эксима» («Микояновский мясокомбинат«), холдинг «Останкино», добавляет Давлеев.



А вот приход в отрасль новых игроков сейчас исключен, считает он. «В лучшем случае, если кто-то придет, то он купит успешную компанию или долю в ней, — говорит эксперт. — Например, крупным иностранным инвесторам нет смыла строить комплекс с нуля: срок возврата инвестиций в свино- и птицеводстве достигает 10−12 лет, господдержки уже фактически нет. Даже если такой инвестор появится, то он приценится и уйдет».



По мнению Дарьи Снитко, масштабные инвестиции в мясной сектор продолжатся, если будет положительное решение по открытию для российского мяса китайского рынка. «Производство мяса птицы и свинины продолжит развиваться в направлении увеличения доли крупных игроков в мясопереработке, роста выпуска упакованной и брендированной продукции и сокращения числа операций, выполняемых в местах продажи», — комментирует она. В этом году снижение цен на корма будет позитивным фактором для большинства компаний мясного сектора, но в среднесрочной перспективе уровень инфляции, близкий к целевому ориентиру Банка России (4%), заставляет задуматься о стратегии развития продаж в потребительском сегменте. «Если цены будут повышаться медленнее, чем это было в 2000—2016 годах, то рост прибыли будет критически зависеть от способности компаний сокращать издержки, — акцентирует Снитко. — Рынок мяса, таким образом, входит в фазу зрелости, которой присущи высокий уровень конкурентной борьбы, активизация сделок M&A, уход с рынка неэффективных производителей».

