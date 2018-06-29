Россия должна войти в топ-5 мировых экспортеров свинины

Главный стратегический вызов для отрасли свиноводства России в следующие 10 лет — войти в топ-5 мировых экспортеров свинины и уверенно закрепиться в нем. В ближайшие шесть лет объем вывоза этого вида мяса должен увеличиться в четыре-пять раз. Об этом рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе годового собрания союза, отметив, что выполнить эти задачи абсолютно реально.



По оценке союза, по итогам первого полугодия 2018-го экспорт свинины с учетом шпига и субпродуктов увеличился на 41% к аналогичному периоду прошлого года, составив 46,1 тыс. т. По итогам года внешние продажи свинины могут увеличиться на 15−20% к уровню 2017-го, до 80−85 тыс. т, а при позитивном сценарии приблизятся к 100 тыс. т. К 2024 году экспорт возрастет до 270 тыс. т, в том числе 138 тыс. т мяса, 126 тыс. т субпродуктов и 6 тыс. т шпига. В стоимостном выражении поставки вырастут со $126 млн в 2017 году до $501 млн, рассчитывает НСС.



Россия уже входит в число 15 государств-лидеров по производству свинины, однако международные эксперты не видят нас среди ведущих экспортеров. Так, например, OD Consulting прогнозирует, что к 2026 году наша страна будет поставлять за рубеж лишь 5 тыс. т свинины, тогда как НСС оценивает перспективы вывоза в 300 тыс. т, что позволит занять пятое место.



По прогнозу Rabobank, в следующие 20 лет мировой рынок свинины увеличится почти на 40 млн т. Она будет основным видом мяса в странах Азии, где спрос на животный белок вырастет на 65%, притом что там не хватает ресурсов для развития собственного производства. Глобальный объем импорта свинины в прошлом году составил более 8,3 млн т, в том числе 29% закупок пришлось на Китай, 16% — на Японию, 7% — на Южную Корею. Общие поставки свинины в страны Азии составили около 5 млн т, и это направление вполне может стать основным для внешних продаж российской продукции, уверен Ковалев. Даже если удастся занять всего 5% рынка, это уже обеспечит экспорт более чем 250 тыс. т в год. «Любой объем, идущий на внешние рынки, снижает напряжение на внутреннем», — подчеркнул эксперт. Причем уже в 2019 году производство свинины превысит уровень внутреннего потребления, что еще больше приблизит необходимость развития экспорта, отметил он. Так, в 2018-м общее производство свинины во всех хозяйствах прибавит свыше 160 тыс. т почти до 3,8 млн т в убойном весе, в следующем году отрасль вырастет еще более чем на 100 тыс. т.



Однако пока наиболее перспективные внешние рынки закрыты для российской свинины, что в частности связано с распространением в стране африканской чумы свиней. Поэтому для развития экспорта необходимо усилить господдержку для обеспечения ветеринарной безопасности продукции, подчеркнул Ковалев. В том числе НСС считает необходимым создание единой ветеринарной службы, развитие регионализации, идентификацию животных — в частности упорядочивание содержания свиней в ЛПХ и др. Кроме того, необходима поддержка по части доступа отечественной продукции на зарубежные рынки. В начале июня Россия и Китай договорились о взаимном последовательном открытии рынков сельхозпродукции, что в перспективе может способствовать поставкам нашей свинины в КНР. Однако без решения вопросов биобезопасности отрасли эффективный экспорт невозможен, отметил Ковалев.



При этом участникам рынка важно понимать, что не все из них смогут воспользоваться экспортными возможностями, обратил внимание он. Для развития внешних продаж нужно приложить усилия: активно заниматься маркетингом, участвовать в зарубежных выставках, изучать иностранные рынки и при этом быть готовыми работать с нулевой маржой.

