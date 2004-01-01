 Производство свинины не сбавляет темпы роста — Агроинвестор
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Производство свинины не сбавляет темпы роста
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
май 2018
За первые четыре месяца выпуск увеличился почти на 12%
В производстве свиней в России 82% приходится на сельхозорганизации
Фото: Smartmoney

За первые четыре месяца 2018 года производство скота и птицы на убой в российских сельхозорганизациях выросло на 6,9% до 3,7 млн т (здесь и далее в живом весе) к аналогичному периоду 2017-го, следует из опубликованных Росстатом данных. Такой темп в первую очередь обязан свиноводческому сектору, показавшему рост на 11,7% до 1,3 млн т. В том числе в апреле выпуск свиноводческой продукции увеличился на 10,3% к апрелю 2017-го, до 330,6 тыс. т. В январе рост составлял 12,6%, в феврале — 10,7%, в марте — 13%.

В Белгородской области, которая является лидером среди регионов по производству свиней на убой, за четыре месяца выпуск увеличился на 3,3% до 275 тыс. т. В Курской области — втором регионе по этому показателю — рост составил почти 21%, до 117 тыс. т. Воронежская область нарастила производство на 79% до 80 тыс. т, Псковская — на 31% до 75 тыс. т. Одновременно Минсельхоз указал на снижение производства в Челябинской, Омской областях, Удмуртии, Кабардино-Балкарии и Пермском крае. Поголовье свиней к концу апреля в сельхозорганизациях насчитывало 20,5 млн животных, что на 7,6% больше показателя годом ранее. По поголовью также с большим отрывом лидирует Белгородская область, нарастившая стадо на 8%, на нее приходится 22% всей свиней в стране. В Курской области поголовье увеличилось на 10,5%, в Воронежской — на 57%, в Псковской — на 14%.

По итогам 2017 года промышленное производство свинины в России выросло примерно на 6,5%, и, как говорил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в этом году набранные темпы сохранятся. Такой прогноз он объяснял программой ускоренного импортозамещения, по которой со второй половины 2014 года были сделаны серьезные инвестиции в свиноводческую отрасль. «Начиная с четвертого квартала эти инвестиционные проекты выходят на полную мощность. В связи с этим мы ожидаем, что в 2018 году рост производства свинины будет примерно в таких же параметрах, как и в 2017-м», — говорил Ковалев. Как указано в Национальном докладе о результатах реализации госпрограммы развития АПК, наибольший объем инвесткредитов, которые были взяты еще до 2017 года и продолжают субсидироваться Минсельхозом, приходится на свиноводство — 23% общей суммы и 20,5% совокупного объема остатка ссудной задолженности. На втором месте — птицеводство: 18,4% и 18,6%.

Производство мяса птицы в российских сельхозорганизациях также продолжает увеличиваться. В январе-апреле этот показатель вырос на 4,2% до 2,1 млн т. За четыре месяца выпуск мяса птицы значительнее всего вырос в сельхозорганизациях Тамбовской, Ростовской, Тульской, Пензенской областей, в Марий Эл и Крыму. В то же время в Белгородской области, которая лидирует не только по свинине, но и птице, выпуск снизился на 6,6% до 267 тыс. т. Сокращение продемонстрировала и Челябинская область — второй по объему регион, где снижение составило 3,9%, до 113 тыс. т.

После того, как в январе-феврале промышленное птицеводство показало рост на 7,2%, Минсельхоз призвал участников рынка активнее заняться саморегулированием отрасли. «Зафиксированный по итогам двух месяцев этого года рост производства мяса птицы — это хороший показатель, но нужен ли рынку этот рост без существенного увеличения экспорта?» — задавался вопросом Куценко. В условиях перенасыщения рынка в 2017 году цены производителей на мясо птицы снизились на 17,5% — со 117,31 руб./кг до 96,81 руб./кг.

В этом году, по данным Минсельхоза, мясо бройлеров подешевело еще на 2,9% и к 10 мая средневзвешенная цена сельхозпроизводителей составляла 94 руб./кг. Как ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, главная задача птицеводов в таких условиях — выход на экспортные рынки. «Мы считаем, что птицеводы первыми обеспечили отечественный рынок, мы и обеспечим выход на зарубежные рынки. Но необходимо сокращение издержек производства — а это означает повышение конкурентоспособности», — указывала Бобылева. По данным Росптицесоюза, перспективными направлениями, обеспечивающими прирост объемов производства птицы и расширение его ассортимента, являются выращивание индеек, уток, гусей, цесарок и перепелов. По данным Минсельхоза, к концу 2017-го 91,4% произведенного мяса птицы (с учетом хозяйств населения) приходилось на бройлеров и 3% — технологическую выбраковку кур яичных кроссов, еще 5% — на индейку, 1% — на утку, 0,4% — на гусей.

Производство КРС в российских сельхозорганизациях в январе-апреле увеличилось на 6,2% до 312 тыс. т, в том числе в апреле — на 9,9% до 81 тыс. т. Также на предприятиях продолжил расти валовой надой молока, по итогам четырех месяцев увеличившийся на 4,6% до 5,3 млн т. В то же время поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях вновь снизилось — до 8,3 млн животных по состоянию на конец апреля, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. В том числе стадо коров сократилось на 0,8% до 3,3 млн. Промышленное производство овец и коз в январе-апреле увеличилось на 6,4% до 6,3 тыс. т, к концу апреля на российских предприятиях их насчитывалось 4,6 млн голов.

За 2017 год производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях выросло на 6,9%, а с учетом всех хозяйств — на 4,7%. Доля сельхозорганизаций в структуре производства скота и птицы на убой в живом весе во всех хозяйствах возросла на 7,6 п. п. и составила 74,3%. В том числе в свиноводстве — 82,3%, в птицеводстве — 92,3%, КРС — 33,2%.

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