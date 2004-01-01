В первом квартале 2018 года свиноводство выросло на 10%

Несмотря на высокую самообеспеченность — около 95% — рост производства свинины будет продолжаться. Если по итогам прошлого года свиноводческая отрасль прибавила 5%, то только за первый квартал 2018-го сектор увеличился уже на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017-го. Об этом на VII отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2018, организованной «Агроинвестором», рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.



Продолжится в этом году и падение цен на свинину. Уже в четвертом квартале прошлого года и первом квартале этого ее стоимость была на 15% ниже среднего значения за последние пять лет. Оба эти фактора, по словам эксперта, оказывают «огромное давление» на маржинальность, несмотря на рост потребления.



«Мы работаем в рыночных отношениях, никто не будет вам гарантировать высокую рентабельность производства, для этого нужно заниматься менеджментом, системными проблемами», — считает Ковалев.



По его мнению, даже экспорт, на который многие возлагают большие надежды, не будет спасением для маржинальности. По оценке союза, через пять лет Россия сможет увеличить вывоз всех видов мяса максимум до 500−600 тыс. т в лучшем случае. При тех темпах роста, что показывает отрасль, этот объем ничего не изменит, уверен эксперт. «Экспорт — это просто дополнительный фактор развития экономики, получения прибыли, создания рабочих мест, но не фактор повышения доходности», — говорит Ковалев.







Чтобы удержаться на рынке, эксперт рекомендует повышать конкурентоспособность бизнеса. По его словам, те компании, у которых конверсия корма больше 2,8, в следующие три-четыре года станут «покойниками или банкротами». Также это касается предприятий, получающих с каждой свиноматки меньше, чем 3−3,5 т мяса в год. «До этого могли выживать все, теперь — нет, — категоричен Ковалев. — В ближайшей перспективе в отрасли будет наблюдаться очень жесткая конкурентная борьба, очень болезненные процессы банкротства». В первую очередь это касается трех категорий производителей. Во-первых, старых и не модернизированных комплексов, которые еще могли работать в период высоких цен, но сейчас это время для них заканчивается. Во-вторых, предприятий с неправильным менеджментом, и особенно финансовым. «Высокая кредитная нагрузка их убьет», — пессимистичен эксперт. В-третьих, высокие риски покинуть рынок будут у тех компаний, которые не будут повышать конкурентоспособность, то есть увеличивать продуктивность, улучшать качество и т. д.



Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко соглашается с Ковалевым: прогноз как по птице, так и по свинине негативный. «Есть еще лишь один-два года до краха, когда организм начнет сам себя чистить», — отметила она.



По данным Национального союза свиноводов, производство свинины в России в 2017 году превысило 3,5 млн т в убойном весе, прибавив 169,4 тыс. т. В том числе объемы в сельхозорганизациях увеличились на более чем 200 тыс. т (+7,4%), в КФХ выпуск снизился на 2,2 тыс. т (-4,8%) до 44 тыс. т, в ЛПХ — на 28,8 тыс. т (-4,8%) до 576,3 тыс. т. Доля двадцати крупнейших производителей свинины в прошлом году составила почти 62% от общего промышленного производства. По итогам 2018-го рост отрасли может составить от 5% до 8%, прогнозирует союз.

