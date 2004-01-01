«Мираторг» удвоит мощности свиноводческого дивизиона -Агроинвестор

Инвестиции оцениваются в 25 млрд руб. В регионе будет размещена зерновая компания, элеваторная группа, комбикормовый завод, 17 свинокомплексов. Агрохолдинг рассматривает Орловскую область как ключевой регион с точки зрения развития проекта по удвоению мощности свиноводческого дивизиона до 7 млн товарных голов в год.



Помимо орловского проекта, «Мираторг» намерен осуществить ряд инвестиций и в АПК других регионов. Так, компания подписала инвестиционное соглашение с Московской областью, где рассчитывает построить новый оптово-распределительный центр (ОРЦ) мощностью 36 тыс. т в год. Объект стоимостью 8,5 млрд руб. планируется возвести в Домодедовском городском округе, запуск намечен на ноябрь 2019 года.



В Тульской области агрохолдинг может создать производство овощей мощностью 100 тыс. т в год. В проект будет вложено 6,4 млрд руб. Он предусматривает использование более 3 тыс. га орошаемых земель для выращивания картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока, а также строительство завода с мощностями для хранения, переработки и фасовки готовой продукции.



В Брянской области «Мираторг» хочет инвестировать около 3,4 млрд руб. в развитие кожевенного проекта мощностью переработки 18 тыс. т сырья в год. Линия «первичной переработки прочей мясной продукции» должна стать частью комплекса по убою и переработке КРС мощностью 100 голов в час. Ежемесячно линия будет перерабатывать 1,5 тыс. т сырья, из которого будет производиться около 175 тыс. м² кожевенного полуфабриката.

