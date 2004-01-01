 «Мираторг» удвоит мощности свиноводческого дивизиона -Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
57.468
eur
70.569
moex
2265.6
brent
68.34
пшеница
460.6
сахар
12.27
Инвестиции
«Мираторг» удвоит мощности свиноводческого дивизиона
Агроинвестор
Агроинвестор
апрель 2018
«Мираторг» подписал инвестиционное соглашение с Орловской областью, которое предусматривает создание в регионе комбикормового дивизиона мощностью 800 тыс. т и свиноводческого проекта на 203 тыс. т товарной свинины в год
журнал «Агроинвестор»
апрель 2018
Фото: «Мираторг»

Инвестиции оцениваются в 25 млрд руб. В регионе будет размещена зерновая компания, элеваторная группа, комбикормовый завод, 17 свинокомплексов. Агрохолдинг рассматривает Орловскую область как ключевой регион с точки зрения развития проекта по удвоению мощности свиноводческого дивизиона до 7 млн товарных голов в год.

Помимо орловского проекта, «Мираторг» намерен осуществить ряд инвестиций и в АПК других регионов. Так, компания подписала инвестиционное соглашение с Московской областью, где рассчитывает построить новый оптово-распределительный центр (ОРЦ) мощностью 36 тыс. т в год. Объект стоимостью 8,5 млрд руб. планируется возвести в Домодедовском городском округе, запуск намечен на ноябрь 2019 года.

В Тульской области агрохолдинг может создать производство овощей мощностью 100 тыс. т в год. В проект будет вложено 6,4 млрд руб. Он предусматривает использование более 3 тыс. га орошаемых земель для выращивания картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока, а также строительство завода с мощностями для хранения, переработки и фасовки готовой продукции.

В Брянской области «Мираторг» хочет инвестировать около 3,4 млрд руб. в развитие кожевенного проекта мощностью переработки 18 тыс. т сырья в год. Линия «первичной переработки прочей мясной продукции» должна стать частью комплекса по убою и переработке КРС мощностью 100 голов в час. Ежемесячно линия будет перерабатывать 1,5 тыс. т сырья, из которого будет производиться около 175 тыс. м² кожевенного полуфабриката.

Статьи по теме
«Мираторг» увеличил производство говядины на 38%
Курские власти просят «Мираторг» перенести строительство свинокомплекса
Ущерб «Мираторга» и «Русагро» от чумы свиней оценен в 450 млн рублей
Лидеры мясной индустрии. Топ-25 крупнейших производителей мяса
«Лишнее» молоко. Весь прирост производства сырья ушел в запасы
Татьяна Карабут
Показать еще
Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией