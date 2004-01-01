Ущерб «Мираторга» и «Русагро» от чумы свиней оценен в 450 млн рублей

Суммарный ущерб в результате обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) на двух свиноводческих площадках агрохолдингов «Русагро» и «Мираторг» в Белгородской области составит 450 млн руб. Об этом сообщили представители регионального управления Россельхознадзора в Белгороде, передает «Интерфакс». Так, потери от заноса в сентябре вируса на площадку цеха откорма «Тюринский» белгородского филиала «Тамбовского бекона» (входит в «Русагро»), где содержалось более 17 тыс. свиней, составили около 150 млн руб.



При этом административное расследование показало, что ограждение «Тюринского» не обеспечивало невозможность проникновения диких животных на территорию хозяйства, указал Россельхознадзор по Белгородской области. По словам замруководителя регионального управления ведомства Александра Анисимова, навозные лагуны на площадке «огорожены способами, не препятствующими бесконтрольному проходу людей и животных на его территорию». По заключению специалистов, проникновению вируса способствовали слабый внутренний контроль выполнения правил биобезопасности и халатное отношение к ним со стороны работников и охраны. В результате в отношении «Тамбовского бекона» и должностного лица компании возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 10.6 КоАП России, наложены штрафы на общую сумму 23,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба белгородского управления Россельхознадзора. Кроме того, зоосанитарный статус «Тюринского» понижен с IV до II компартмента. Получить комментарий «Русагро» «Агроинвестору» не удалось.



Ущерб от заноса АЧС на комплекс «Мираторга» в Белгородской области оказался вдвое больше — около 300 млн руб. Заболевание было выявлено на площадке «Ивица-2» в начале декабря, уничтожению подлежат 24 тыс. свиней. Представители Россельхознадзора отметили, что после вспышки у «Русагро» все свинокомплексы региона отчитались о соответствии требованиям биологической безопасности и компартментализации. В том числе и «Ивица-2», отвечающая требованиям IV компартмента. «Несмотря на все гарантии и проведенный холдингом аудит, вирус проник на площадку. Это означает, что-либо профилактические мероприятия проводились формально, либо какие-то факты не учитываются. По нашему мнению, отсутствует или недостаточна работа с персоналом и службой охраны», — предположил Анисимов. Представитель «Мираторга» отказался комментировать информацию об ущербе. Ранее компания сообщала, что все поголовье было застраховано и сейчас проводится внутреннее расследование для установления причин заражения площадки.



«Мираторг» и «Русагро» являются крупнейшими производителями свинины в стране. По данным Национального союза свиноводов, в 2016 году «Мираторг» произвел 409 тыс. т свиней на убой в живом весе, что составляет 11,5% общероссийского объема промышленного производства этого вида мяса. Показатель «Русагро» в прошлом году составил 190 тыс. т или 5,3% промпроизводства свинины в стране. Как ранее заявлял президент «Мираторга» Виктор Линник, ситуация с распространением АЧС в России является тяжелой и «вспышки на площадках индустриальных производителей — только вопрос времени».



«Вирус АЧС есть в стране уже 10 лет, и за это время он обнаруживался как минимум у половины игроков, входящих в топ-20 российских производителей свинины. И это говорит о том, что сколько бы денег они ни инвестировали в биобезопасность, они могут лишь снизить риск заноса, однако он все равно сохраняется», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. При этом, по его словам, кроме проектов, которые уже изначально предусматривают высокую защиту, крупные производители вкладывают значительные объемы средств и в дополнительные меры: проходники, защиту от мух, грызунов и т. д. «Но мы не должны забывать, что есть человеческий фактор: на комплексах работают тысячи людей, которые после работы уходят по своим домам. Поэтому при наличии вируса в ЛПХ или дикой фауне абсолютной гарантии от попадания вируса на территорию комплекса никто дать не может», — добавил Ковалев.



За пять последних месяцев 2017 года в Белгородской области зарегистрировано 19 случаев АЧС в четырех районах, из них семь случаев — среди домашних животных и 12 — среди диких. Всего же, по информации Международного эпизоотического бюро, в стране в этом году было выявлено 178 случаев АЧС в 22 регионах, в том числе 138 вспышек произошло среди домашних свиней.

