На одной из 24 площадок «Русагро» в Белгородской области 5 сентября был зафиксирован случай заражения вирусом африканской чумы свиней (АЧС), сообщила компания. В соответствии с постановлением губернатора региона агрохолдинг установил карантин, приступил к ликвидации свиней и реализации мер по недопущению дальнейшего распространения заболевания.



Как вирус попал на предприятие — пока выясняется. Результаты анализов с других площадок не выявили АЧС. Все животные свинокомплексов «Русагро» застрахованы, в том числе от риска заражения АЧС. Компания оценивает возможные потери в производстве и продаже свинины как незначительные, говорится в ее пресс-релизе. Согласно отчету агрохолдинга за 2016 год, его комплексы в Белгородской области произвели 83 тыс. т свинины в живом весе, то есть, на одну площадку, по расчетам «Агроинвестора», может приходиться в среднем 3,4 тыс. т. В целом в прошлом году компания Вадима Мошковича выпустила 194,3 тыс. т свинины в живом весе, став вторым в стране производителем после «Мираторга», по данным Национального союза свиноводов. В топ-25 крупнейших производителей мяса, составленном «Агроинвестором» по итогам 2016 года, компания заняла девятое место. В прошлом году мясной сегмент принес группе 17,9 млрд руб. выручки. В этом году «Русагро» планировала увеличить производство до 204 тыс. т свинины в живом весе.



Это первый случай АЧС у «Русагро». Хотя чаще всего заболевание среди домашних свиней регистрируется в хозяйствах населения и на небольших предприятиях с низким уровнем биологической защиты, агрохолдинги из числа лидеров рынка ранее тоже сталкивались с этой проблемой. Например, в прошлом году воронежский комплекс «Агроэко» уничтожил из-за АЧС почти 44 тыс. свиней, на площадках группы «Черкизово» вирус выявляли трижды в разных регионах (в том числе одна вспышка произошла в 2016-м), также заболевание регистрировали на предприятиях «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева, холдинга «КоПитания», «Чароен Покпанд Фудс» и др.



Белгородская область — ведущий регион страны по производству свинины. По данным Росстата, в прошлом году здесь выпустили 787,4 тыс. этого вида мяса в живом весе — это 18% от общего объема в России. Причем это единственный регион, где для предотвращения распространения АЧС полностью ликвидировано производство свинины в ЛПХ, весь объем приходится на сельхозорганизации. Кроме «Русагро» в области в частности работают такие лидеры рынка как «Мираторг» и «Агро-Белогорье».



Это второй случай выявления АЧС в регионе, впервые ее вспышка была зарегистрирована в июле 2013-го в ЛПХ, где содержалось 13 свиней. Благодаря оперативному проведению карантинных мероприятий дальнейшее распространение вируса было остановлено. В области действует ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Белгородской области на 2014 — 2017 годы», которая в том числе предусматривает финансовую поддержку хозяйств, которые переходят на альтернативные свиноводству виды деятельности.



По информации Международного эпизоотического бюро на 7 сентября, в этом году в России было зарегистрировано 119 вспышек АЧС, в том числе 106 — среди домашних свиней. Хуже всего обстоят дела в Саратовской и Омской областях, где было зафиксировано 34 и 24 случая заболевания среди домашних свиней. В обзоре МЭБ, по всей видимости, учтены не все последние вспышки заболевания, в том числе пока нет данных по «Русагро», кроме того, вчера Россельхознадзор сообщил об очередных выявлениях АЧС в ЛПХ Владимирской области и в подсобном хозяйстве колонии-поселения Волгоградской области.



По данным Минсельхоза, в прошлом году в стране было зарегистрировано 239 вспышек АЧС среди домашних свиней, в ходе мероприятий по ликвидации заболевания было уничтожено около 233,4 тыс. животных. По оценке Россельхознадзора, с 2007 года, когда в современной России впервые была выявлена АЧС, прямые убытки из-за распространения вируса составили 5 млрд руб., косвенные достигают 50−70 млрд руб. Ранее ведомство прогнозировало, что в этом году в стране может произойти не менее 300 вспышек заболевания.

