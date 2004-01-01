С 2007 года, когда в России впервые была зарегистрирована африканская чума свиней (АЧС), косвенные убытки от распространения заболевания составили 50−70 млрд руб., прямые — около 5 млрд руб. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совете федерации заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Мы за это время потеряли 800 тыс. свиней примерно, прямые убытки от африканской чумы свиней — 5 млрд [руб.], косвенные можно считать по-различному, но от 50 до 70 [млрд руб.] от простоя предприятий», — приводит «Прайм» слова Данкверта.



По словам Данкверта, с 2007 года в стране было зарегистрировано 1144 вспышки АЧС в 46 регионах. Пятая часть вспышек произошла в 2016 году, когда, по данным Минсельхоза, было выявлено 239 очагов в 26 регионах, в том числе 100 — в центре России (из них 29 — в Московской области), 55 — в Поволжье, 54 — на Северо-западе и 29 — на Юге страны. В течение года для предотвращения распространения вируса уничтожено 217,3 тыс. свиней, в том числе 54,2 тыс. — на свинокомплексе «Кубанский бекон», 31,9 тыс. — на предприятии «Дан Куб» в Краснодарском крае (оба входят в «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева), 44 тыс. — на воронежском «АгроЭко», 18,3 тыс. — на рязанском свинокомплексе «Надежда», следует из Нацдоклада агроведомства. Прямой экономический ущерб от АЧС в 2016 году превысил 1,5 млрд руб., говорил глава Минсельхоза Александр Ткачев в ходе выступления в Госдуме в конце прошлого года. В Нацдокладе сумма годовых прямых потерь от АЧС оценивается в 1,14 млрд руб. — именно столько было выделено из региональных бюджетов на компенсацию владельцам уничтоженных свиней.



Глава Национального союза свиноводства Юрий Ковалев согласен с оценкой Россельхознадзора общего ущерба в 50−70 млрд руб., однако, по его данным, прямые потери составили не 800 тыс. свиней, а более 2 млн свиней. «Это то число животных, которое в очагах заболевания было вынужденно умерщвлено и сожжено», — уточнил он «Агроинвестору». Кроме прямых потерь производителей, по его словам, в косвенных потерях учитывается недополученная прибыль предприятий, которые фактически год вынуждены простаивать в очагах, не занимаясь производством в период карантина. «Также серьезными статьями дополнительных потерь является то, что мы фактически живем в условиях распространения вируса — по крайней мере, в европейской части страны. И это значительно — на 5−7% — повышает стоимость инвестиций, потому что инвесторам приходится заранее вкладываться в меры биозащиты, которые при отсутствии вируса не были бы нужны, — обратил внимание Ковалев. — Наконец, при выявлении вируса сразу же нарушается значительная часть торговых отношений, происходит существенное падение цен, и это тоже влияет на снижение доходов предприятий». Так, например, агрохолдинг «Кубань» (входит в диверсифицированную промышленную группу «Базовый Элемент» Олега Дерипаски) в своем годовом отчете за 2016 год отметил, что вспышки АЧС в соседних районах стали негативным фактором, «существенно повлиявшим» на показатели животноводческого дивизиона и приведшим к снижению выпуска продукции.



При этом страховые компании зачастую не готовы страховать риски АЧС, ранее отмечал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Страховщики не соглашаются страховать свиноводческие предприятия по договорам с господдержкой в регионах, где есть АЧС, потому что это слишком большой риск, рассказывал он «Агроинвестору». «Отдельно взятая страховая компания не может с такими рисками работать, ориентируясь только на собственное удержание. При этом свиноводческие предприятия заключают договоры добровольного страхования, по которым страхуют другие риски, но, как правило, это не АЧС, — например, прочие заболевания, пожары, отравления и т. д. , или же существенно сокращается страховое покрытие», — сказал Биждов.



В 2017 году Минсельхоз прогнозирует дальнейшее расширение зоны распространения АЧС в дикой природе, и как следствие, среди домашних свиней. «Возможные направления неблагоприятного развития ситуации — расширение ареала заболевания домашних свиней и диких кабанов в регионах Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов, а также в граничащих с Эстонией, Беларусью и Украиной», — полагает ведомство. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов ранее говорил, что в этом году ведомство ожидает не менее 300 вспышек АЧС. По словам Ковалева, в первую очередь потенциальными зонами распространения являются регионы, где высока доля личных подсобных хозяйств. «Расследованные случаи показали, что распространение вируса, как правило, происходит именно через ЛПХ», — напомнил он. По статистике Минсельхоза, на долю хозяйств населения приходится 88% всех очагов АЧС. В первой половине 2017 года, по данным Россельхознадзора, АЧС уже выявлена в 10 регионах, в том числе Московской, Ростовской, Волгоградской областях и в Крыму.

