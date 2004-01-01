АЧС расширяет географию. Вирус гуляет по стране уже десять лет

Африканская чума свиней в связи с отсутствием вакцины, которая в ряде случаев является средством не только профилактики, но и сокрытия заболеваний, отражает реальную картину состояния дел в области обеспечения здоровья животных. Занос на территорию страны нодулярного дерматита крупного рогатого скота, оспы овец, гриппа птиц еще раз продемонстрировал, что причины и механизмы распространения инфекций животных являются теми же, что и при АЧС: основную роль играют люди, а не животные и вирусы. Зараза не переносится сама — ее переносит человек в результате своей хозяйственной деятельности, даже когда дело касается диких животных. Поэтому без изменения менталитета в первую очередь собственников животных и чиновников на местах ожидать изменения ситуации с распространением этого вируса и других инфекций нет никаких оснований.

АЧС довольно устойчива к различным химическим и физическим факторам, чувствительна к детергентам (моющим средствам и эмульгаторам), мылам и всем дезинфицирующим средствам, подвергающим дегидратации. Вирус способен длительно сохраняться во внешней среде, в продуктах убоя свиней и погибает при тепловой обработке в течение не менее получаса при температуре 70 °C. Инкубационный период составляет от трех до 15 суток. Основным источником возбудителя являются больные и павшие от заболевания домашние свиньи и дикие кабаны, а также любая продукция, изготовленная с использованием мяса и сырья от инфицированных животных. Передача возбудителя АЧС осуществляется путем непосредственного контакта с зараженным животным, скармливания пищевых отходов, содержащих вирус, или контакта с инфицированными средствами ухода за животными.

При любом подозрении на заболевание собственник должен сообщить об этом должностному лицу органа исполнительной власти региона. Далее берутся пробы патологического материала, и до получения их результатов деятельность хозяйства или предприятия фактически замораживается, перемещение и перегруппировка животных, а также их убой запрещаются. Если после непростых бюрократических процедур поступает решение о необходимости карантина, то на предприятии вводятся следующие правила: запрещается посещение карантинной территории кем-то, кроме персонала и специалистов госветслужбы, перемещение и перегруппировка животных, их убой и реализация (а также всей продукции животноводства и растениеводства, производимой в эпизоотическом очаге). Нельзя охотиться, а в отношении диких кабанов применяются только бескровные методы отлова. Затем все свиньи и продукты убоя изымаются, возводятся дезбарьеры на входе и въезде на территорию эпизоотического очага. Для персонала обязательна смена одежды при выходе с территории или ее дезобработка. Дезобработке подвергаются также все транспортные средства. Очаг очищается от восприимчивых и безнадзорных животных, проводится мониторинг охотничьих угодий с целью выявления падежа или трупов кабанов. Проводится дератизация (уничтожение грызунов). Обеззараживание помещений и иных мест содержания свиней проводится в три этапа: первый — сразу после уничтожения животных, второй — после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения тщательной механической очистки, третий — перед самой отменой карантина. «При выборе дезинфектанта следует учитывать его подтвержденную эффективность в отношении вируса, безопасность для людей, животных и окружающей среды, удобство применения и простоту контроля концентрации рабочих растворов в соответствии с регламентом проведения дезинфекционных обработок», — рекомендует представитель «КРКА Фарма» Ольга Олейникова (компания занимается разработкой лекарственных препаратов для людей и животных). По словам специалиста, не все дезинфектанты способны действовать на вирус в сложных условиях — при отрицательных температурах или при наличии органических загрязнений. Отдельной проблемой является влияние человеческого фактора: контроль концентрации рабочих растворов дезинфектанта и ведение отчетной документации. Отмена карантина в неблагополучных по АЧС хозяйствах, населенных пунктах, районах осуществляется после уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне (это не касается хозяйств, отнесенных к IV компартменту). Сроки указываются в постановлении о наложении карантина.

Африканская чума свиней (АЧС) остается главной угрозой развитию свиноводства в России. По данным Россельхознадзора, за 2016 год в 26 регионах России выявлено 239 очагов среди домашних свиней, еще в 14 регионах обнаружено 54 инфицированных вирусом объекта (трупы домашних свиней, места хранения, переработки инфицированных АЧС туш животных и т. п. ). И это не считая прецедентов в дикой фауне. По показателям прошлый год превысил самый худший до этого — 2013-й, было уничтожено более 300 тыс. животных, сообщает замгендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Владимир Курленко. По словам гендиректора союза Юрия Ковалева, если прямые потери оцениваются Минсельхозом в 5 млрд руб., то непрямые убытки составляют еще около 30 млрд руб.



Чума дошла и до Сибири

Этот год тоже уже успел отметиться новыми антирекордами: АЧС пришла в ранее благополучные регионы. Медленное, но верное расширение географии заболевания в 2017 году особенно заметно: зарегистрированы вспышки в Крыму, выявлен вирус в Самарской и Иркутской областях. В случае последней произошел экстраординарный занос вируса за тысячи километров от ближайшего очага. «Появление чумы в Крыму и распространение заболевания на полуострове произошло предположительно с территории Украины с инфицированной свининой, — рассказывает руководитель отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации (НМА) Евгений Лапинский. — Также беспрецедентным стало распространение АЧС одним человеком по территориям двух регионов страны, когда гражданин закупил на юге поросят и распродал их в Вологодской и Архангельской областях, в первой возникло семь, во второй — 31 очаг АЧС».



Действительно ли к нам попадает свиная продукция из Украины — можно лишь гадать, поскольку ее ввоз в последние годы запрещен, а поставляемая обезличенная контрабанда, которую удается выявить, может быть как с Украины, так и из других стран, например государств Евросоюза, считает Лапинский. Тем не менее, учитывая то, что АЧС широко распространилась по территории Украины, в том числе во всех граничащих с Россией областях, вероятность завоза инфицированной контрабандной свинины высока. Более того, опасность заноса заболевания существует не только для России, но и для других соседних государств. Так, в 2016 году впервые был выявлен вирус в Молдавии, все очаги находятся недалеко от границы с Украиной. Молдавской таможней в марте пресечено 118 попыток поставки из последней свинины и мясных изделий. «Важно понимать, что ввозить инфицированную продукцию могут не только преступники-контрабандисты, но и обычные граждане, привозящие товары из свинины для себя из неблагополучных стран, — поясняет эксперт. — При этом последствия в обоих случаях могут быть одинаково плачевными, даже бутерброд с салом представляет существенный риск».



Катастрофическая ситуация с чумой складывается в странах Прибалтики. В Литве с 2014 года зарегистрировано 598 случаев АЧС. Территория всей Эстонии находится в карантинной по АЧС зоне, а количество вспышек за период 2014—2016 годов составило более тысячи, после чего учет был прекращен. В Латвии за это время зафиксировано 1179 очагов, а в Польше — 257. Основная масса вспышек заболевания в этих странах пришлась на диких кабанов. «Расширение географии распространения АЧС в Европе определенно повышает риски ее заноса в Россию из-за рубежа», — заключает Лапинский. По оценке НСС, в целом число вспышек АЧС в ЕС за неполные три года уже в 2,7 раза превысило их число в России за период с 2007 по 2016 годы.



По прогнозным оценкам Россельхознадзора, риск распространения заболевания остается высоким. Основной угрозой заноса инфекции на благополучные территории остаются нелегальные перевозки инфицированных животных и продуктов животноводства. Вероятность прогноза, по оценкам ведомства, составляет 60−70%. Чиновники Россельхознадзора считают, что сложившаяся эпизоотическая ситуация свидетельствует о том, что меры, принимаемые органами исполнительной власти ряда регионов по предупреждению заноса вируса АЧС, ликвидации и недопущению его распространения, недостаточно эффективны, что подтверждено фактами регистрации заболевания.



Борьба не без правил

Ситуация с АЧС в России определяется в первую очередь экономическими факторами, которые указывают на то, что жить с болезнью выгоднее, чем вкладывать средства в ее ликвидацию, так как последствия возникновения АЧС меньше, чем затраты на соблюдение требований ‎действующего законодательства, считает директор Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. «Пока этот баланс не изменится, ситуация останется прежней, — уверен он. — Так, например, количество ЛПХ также регулируется в первую очередь экономикой, а не законодательством». В то же время он отмечает и положительный момент: компетентность ветеринарных лабораторий в области диагностики АЧС повышается. «При первичной вспышке даже такие удаленные регионы, как Иркутская область, точно устанавливают диагноз», — говорит он.



Уже несколько лет действует Комиссия Правительства России по предупреждению распространения и ликвидации АЧС на территории страны (оперативный штаб). В результате его деятельности была внесена масса нормативно-правовых актов, направленных на комплексное изменение подходов к инфекционным болезням животных, но все их еще предстоит разработать и ввести в действие, комментирует Лапинский. По мнению Владимира Курленко, в борьбе с АЧС стоит триединая задача. Во-первых, необходимо усиление биозащиты на комплексах до III-IV уровня компартмента. Во-вторых, следует внести изменения в закон об ЛПХ, которые бы облегчили учет и контроль хозяйств, содержащих животных, уточнили их обязанности в части соблюдения ветправил и ответственность за их неисполнение. В-третьих, нужно максимально снизить популяцию диких кабанов в зонах распространения вируса. «Но все эти изменения не дадут нужного эффекта без создания единой ветеринарной службы в стране, которая была раздроблена после реформы и в настоящий момент функционирует нестройно, — акцентирует эксперт. — Только комплекс всех этих мер и создание необходимых для их реализации нормативно-правовых актов являются минимально необходимыми мерами для победы над заболеванием».



«Нельзя сказать, что в стране на данный момент делается очень мало для борьбы с заболеванием, просто объем работы колоссальный, требуется много усилий и кадров. Сказывается и сложность в принятии юридически оформленных решений правительства», — добавляет Ковалев. Значительные подвижки начались с того момента, когда были внесены изменения в федеральный закон «О ветеринарии» и Минсельхоз получил полномочия разрабатывать и утверждать ветеринарные правила. Также в документ заложено положение о регионализации, которую все так ждали. Решение о ней вышло в конце января и предполагает ее начало с 1 февраля этого года.







Каждый должен нести ответственность за соблюдение биологической безопасности, неверный шаг одного звена рвет всю цепь, считает руководитель исполнительного комитета НМА Сергей Юшин. Необходимы внушительные штрафы за нарушение ветправил, как для физических лиц, так и для предприятий.



Противостоять АЧС, по мнению Владимира Курленко, помогут изменения правил компартментализации, которые установят радиус зонирования 500 м вместо 5 км, но сократят срок благополучия по АЧС с трех лет до 12 месяцев и утвердят возврат III и IV компартментов не менее чем через восемь месяцев с момента отмены карантина. Проблема разведения животных в ЛПХ должна частично решиться с введением новых ветеринарных правил содержания свиней. Для ЛПХ (и других хозяйств до 1 тыс. голов) установлены требования к условиям содержания животных, в том числе по расстояниям, по нормам площадей, к кормам, навозу, утилизации отходов и т. д. Четко оговорены требования к осуществлению мероприятий по карантинированию, профилактике, диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней. И теперь все свиньи в обязательном порядке подлежат учету и идентификации. Это позволит контролировать любые действия с ними и, конечно, их перемещения.



Именно ЛПХ больше всего нарушают ветеринарно-санитарные правила, считает замгендиректора по сельскому хозяйству группы компаний «Талина» Олег Букин. «Новые ветправила теперь касаются всех — и крупных холдингов, и частных подворий, неважно, сколько свиней держит сельчанин, даже имея двух поросят, теперь он должен придерживаться норм, — говорит он. — Конечно, владельцы ЛПХ зачастую не имеют возможностей, в том числе финансовых, полноценно следить за здоровьем свиней, правильно содержать их, осуществлять забой, организовать реализацию мяса. Но в этой отрасли должен быть обеспечен жесткий ветеринарный контроль, полная изоляция животных от внешнего мира и т. д. Да и с чисто экономической точки зрения кустарное свиноводство не оправдано». Однако проверять выполнение этих правил возможно не всегда. Так, по словам Лапинского, до сих пор не установлены полномочия по беспрепятственному допуску ветеринарных специалистов в ЛПХ, что делает практически невозможным проведение проверок. Кроме того, сегодня отсутствует обязательный учет животных, что затрудняет проведение противоэпизоотических мероприятий в частных хозяйствах.



Никто не говорит, что ЛПХ нужно совсем уничтожить, как, например, это сделано в Испании. Просто нужны правила, за несоблюдение которых последует реальное наказание, уверен Владимир Курленко. «Следить за соблюдением правил трудно хотя бы потому, что мы не можем точно сказать, сколько у нас в стране ЛПХ и фермеров держат свиней, все упирается в вопрос идентификации животных, — добавляет Юшин. — Кстати, я просто не знаю цивилизованных стран, где еще без регистрации можно заниматься свиноводством».



Что касается диких кабанов, то большая часть экспертного сообщества голосует за снижение их численности, особенно в регионах с развитым свиноводством. Проблема в том, что дикие кабаны зачастую находятся на территории охотничьих угодий, частных владений, на которых зарабатываются немалые деньги. «Надо понять, что леса и поля — это не только место для развлечений, а территории, потенциально содержащие угрозу для экономики страны», — комментирует глава НМА.



Опыт предприятий

Появление АЧС отложило отпечаток на свиноводство по всей стране: компании внимательнее относятся к поставщикам, несут расходы на поддержание высокого уровня биологической безопасности на предприятиях и учитывают при планировании возможные риски. Тем не менее убытки от вируса растут. Крымские власти оценивают ущерб от заноса АЧС более чем в 80 млн руб., Волгоградская область в прошлом году возместила ЛПХ и сельхозпредприятию за уничтожение более 5 тыс. животных свыше 107 млн руб. В Иркутской области после падежа 40 свиней в ЛПХ в марте этого года изъято около 1 тыс. свиней общей массой 65 т, на их выкуп направлено около 10 млн руб.



В прошлом году потери опять понесли и крупные производители свинины. Так, холдинг «Агроэко» потерял от АЧС около 10% стада — 42 тыс. свиней. Хотя, как подчеркивали представители компании, ликвидация последствий вспышки «не окажет значительного влияния» на бизнес. «Черкизово» тоже вновь столкнулась с вирусом. На предприятии холдинга в Липецкой области после вспышки осенью 2016-го было утилизировано 5,6 тыс. свиноматок и 9 тыс. поросят — 1% от общего поголовья. Эксперты оценивают ущерб примерно в 130−150 млн руб. В Краснодарском крае из-за вспышек АЧС в 2016 году было уничтожено более 80 тыс. свиней, в том числе стадо «Кубанского бекона» (16 тыс. животных) и «Дан Куб» (30 тыс.).







Свинокомплексы «Талины» (на всех площадках содержится 280 тыс. свиней) располагаются в Мордовии и Ульяновской области, территории которых АЧС пока миновала. Но серьезная угроза распространения вируса существует, очаги возникают в соседних регионах. «Все свиноводческие хозяйства «Талины» имеют самый высокий зоосанитарный статус — компартмент IV. На всех площадках реализуется комплекс профилактических мероприятий по предотвращению опасности: при въезде на территорию свиноферм действуют дезинфекционные барьеры и санитарные пропускники, работники могут войти в помещения, где содержатся животные, только после принятия душа и полной смены одежды и обуви, — рассказывает Букин. — Свиньи находятся в закрытых помещениях, которые полностью соответствуют европейскому уровню, оснащены автоматическими системами кормления, поддержания микроклимата и навозоудаления». Строения также регулярно подвергаются дезинфекции, дератизации (против грызунов) и инсектоакарицидной (против кровососущих насекомых) обработке. Для кормления животных используется корм, прошедший стерилизацию и термообработку. Немаловажно, что комбикорм вырабатывается на собственном заводе компании из зерна, выращенного растениеводами группы, подчеркивает топ-менеджер. Каждая партия корма исследуется в современной лаборатории.



Утилизация и уничтожение биологических отходов ведется по всем ветеринарно-санитарным правилам. Ветврачи проводят информационно-разъяснительную работу по профилактике АЧС не только среди работников, но и среди населения близлежащих населенных пунктов. Сотрудники свинокомплексов обязуются не содержать свиней на личных подворьях. В районах, где действуют предприятия «Талины», организована регулярная продажа свинины по льготной цене, делится Букин. Он убежден, что наиболее эффективно функционирует структура, включающая полную цепочку: растениеводство, комбикормовое производство, свиноводство, транспортную инфраструктуру, линию убоя, первичную и глубокую мясопереработку. Главный плюс подобной системы — снижение производственных и экономических рисков.



Предприятия группы «Синергия» также находятся в благополучных регионах. «АЧС у нас не было. Но, безусловно, принимаются все усилия, чтобы не допустить ее», — комментирует гендиректор компании Александр Печерский. «Мы ведем постоянный мониторинг вспышек, с регионами и предприятиями, которые попадают в список неблагополучных, прекращаем сотрудничать. Например, с европейской частью страны, где регистрируются очаги возникновения вируса, с Иркутской областью, — рассказывает он. — У нас табу на закупку ингредиентов и на взаимодействие с сельхозпредприятиями этих территорий». Сейчас усилены мероприятия по защите периметра предприятия от заноса АЧС: закупаются дополнительные дезинфектанты, проводится обучение персонала. «Конечно, хотелось бы, чтобы от данного заболевания была разработана вакцина. Пока лекарства нет, АЧС наносит экономический ущерб. В том числе и нашему предприятию, так как требует дополнительных затрат», — делится Печерский.



«Мираторг» также считает, что АЧС — это главная угроза для развития свиноводства и огромный риск с точки зрения как действующих свиноводческих активов, так и для привлечения в сектор новых инвестиций. «Для эффективной борьбы с этим заболеванием необходимо воссоздание единой ветеринарной службы в масштабах страны, которая будет непосредственно координировать все важнейшие аспекты по обеспечению здоровья животных и работы системы биологической безопасности», — считает представитель компании Дмитрий Сергеев. «Мираторг» уже давно работает в максимально возможном режиме контроля биологической безопасности с жестким ограничением любых контактов со свиньями, кроме специально обученных сотрудников. Вертикальная интеграция позволяет контролировать безопасность как входящих кормов, так и конечной продукции. «Мы не допускаем пересечения нашей продукции и кормов с продукцией и кормами сторонних производителей. Кроме того, всем сотрудникам строжайше запрещено содержать свиней в личных хозяйствах, а также проносить любое продовольствие на производственные площадки», — говорит он.

