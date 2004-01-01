Национальный союз свиноводов (НСС) опубликовал рейтинг крупнейших российских производителей свинины по итогам 2016 года. В первую тройку, как и годом ранее, вошли «Мираторг», «Русагро» и «Черкизово».



Лидером, как и в 2015 году, с большим отрывом стал «Мираторг», на долю которого приходится 11,5% общего объема промышленного производства свинины в России. В прошлом году холдинг нарастил производство на 6% до 409 тыс. т (здесь и далее — в живом весе), следует из данных НСС. На втором месте по-прежнему находится «Русагро» со 190 тыс. т. По сравнению с 2015 годом производство свинины в группе выросло на 1% до 190 тыс. т, что составляет 5,3% всего российского промпроизводства. Почти на 9% до 184,8 тыс. т сумела нарастить выпуск свинины группа «Черкизово», как и годом ранее занимающая третью строчку.



«Агро-Белогорье» занимает четвертое место со 164,6 тыс. т против 162,9 тыс. т в 2015-м. Также в первую пятерку сумел войти «Великолукский свиноводческий комплекс», занимавший в 2015 году только восьмое место. По информации НСС, за год он нарастил производство более чем в полтора раза, с 85,2 тыс. т до 131 тыс. т. «Сибирская аграрная группа», находившаяся в 2015 году на пятом месте, в свою очередь, опустилась на седьмую позицию со 111,4 тыс. т против 106,3 тыс. т в 2015-м. Шестое место, как и годом ранее, занимает «АгроПромкомплектация», увеличившая в прошлом году производство свинины на 13%, почти до 115,7 тыс. т.



С седьмой на восьмую строку переместился холдинг «КоПитания», по данным НСС выпустивший 98,5 тыс. т продукции (в 2015-м — 93,2 тыс. т). Замыкают топ-10 агрофирма «Ариант» с объемом производства 89,1 тыс. т и «Агроэко» с 82 тыс. т. Входившие годом ранее в первую десятку агропромышленная корпорация «Дон» и группа «Останкино» в новом рейтинге заняли лишь 11-е и 12-е места с 75,5 тыс. т и 71,1 тыс. т. За ними следуют «Белгранкорм» (65,9 тыс. т), АВК «Эксима» (64 тыс. т) и «Комос групп» (52,6 тыс. т). С 16-го по 20-е место занимают «Камский бекон» (48,5 тыс. т), агрохолдинг «Талина» (46,8 тыс. т), управляющая компания «Таврос» (46,7 тыс. т), «Продо менеджмент» (44,6 тыс. т) и «Коралл» (43,8 тыс. т). Всего в рейтинг включено 20 предприятий, их совокупная доля в объеме российского промышленного производства составляет более 60%, или 48% от общего выпуска свинины в стране.



По данным Минсельхоза, в 2016 году в России произведено 4,35 млн т свинины, что на 9% выше уровня 2015 года, поголовье свиней выросло на 2,5% до 22,03 млн. При этом за последние четыре года структура производства изменилась, отмечал ранее директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов на бизнес-форуме «Животноводство России на пути освоения внутренних и внешних рынков». «Если в 2012 году на долю сельхозорганизаций приходилось 62%, а на хозяйства населения — 36%, то в 2016 году уже 81% приходилост на сельхозорганизации, 18% — на хозяйства населения и всего лишь 1% — на крестьянские (фермерские) хозяйства», — сказал чиновник. По прогнозам министерства, доля сельхозорганизаций в общем объеме производства продолжит расти и к 2020 году составит 86% при сокращении доли ЛПХ до 13%. При этом, как заявлял глава Минсельхоза Александр Ткачев на Всероссийском агрономическом совещании, в отношении ЛПХ могут быть приняты «отчасти непопулярные решения» из-за риска распространения африканской чумы свиней (АЧС). По его словам, в 70% случаев распространения заболевания вина лежит на личных хозяйствах, в остальных 30% — на диких животных. «Условия безопасного содержания свиней в личных подсобных хозяйствах на сегодняшний день практически отсутствуют. Анархия полная. Что, естественно, приводит к заносам на большие комплексы и к фермерам», — констатировал он. В целом к 2020 году, согласно оценке министерства, производство свинины вырастет до 4,95 тыс. т, а поголовье свиней в стране составит 24,46 млн.

