По итогам 2016 года производство скота и птицы на убой в России увеличилось на 3,4% до 13,9 млн т (здесь и далее — живой вес). В том числе в сельхозорганизациях объем составил 10,1 млн т — на 5,8% больше, чем годом ранее. В целом в структуре производства более 44% пришлось на долю птицы, около 31% — на свиней, 20,4% — на КРС. Основным драйвером отрасли стало свиноводство, за год прибавившее 9,4%, тогда производство птицы выросло только на 2,6%, а КРС — снизилось на 1,6%.



На долю Центрального федерального округа в общем объеме выпуска мяса пришлось почти 34% или 4,7 млн т, хотя динамика роста отрасли — плюс 5,6% к показателю 2015 года — здесь не самая высокая. По этому показателю ЦФО обогнали регионы Северо-Запада, прибавив 7,1%, хотя объемы производства здесь примерно в пять раз меньше — 908, тыс. т. В 2016 году лишь Южный федеральный округ незначительно (на 0,3%) уменьшил выпуск продукции, до 1,4 млн т.







На основе данных Росстата «Агроинвестор» составил рэнкинг топ-10 регионов по объемам производства скота и птицы на убой. Вместе они произвели более 5,6 млн т мяса или свыше 40% всего объема страны. Первое место традиционно и безоговорочно занимает Белгородская область с 1,6 млн т. Несмотря на высокую базу, производство здесь продолжает расти, в прошлом году оно увеличилось на 0,9%. Хозяйства региона расширили выпуск мяса КРС и свиней на убой, но при этом снизили объемы в секторе птицеводства. Производство в области может продолжить расти, поскольку у местных игроков есть планы развития бизнеса. Например, один из лидеров мясного рынка, холдинг «Агро-Белогорье», строит здесь новые свинокомплексы почти за 10 млрд руб. Ввод площадок позволит компании нарастить мощности с нынешних 163 тыс. т до 217 тыс. т в год.







Второй в рэнкинге стала Челябинская область, где произвели 540,2 тыс. т скота и птицы на убой, что на 5,9% больше, чем в 2015-м. Здесь также, как и в Белгородской области преобладает выпуск мяса птицы, причем он хоть и не значительно, но увеличился по сравнению с 2015 годом. А вот выпуск мяса КРС уменьшился на 7,9%. Зато показатель роста свиноводства превысил 30%. Крупнейший производитель региона — агрофирма «Ариант» — в прошлом году запустила новые комплексы на 40,6 тыс. свиноматок, вложив около 10 млрд руб.



На третьей позиции Курская область, все хозяйства которой произвели 469,5 тыс. т скота и птицы, улучшив показатель 2015 года на 7,4%. Выпуск мяса КРС здесь возрос незначительно — с 22,7 тыс. т до 22,8 тыс. т. Птицеводство прибавило 2,4% до 155,8 тыс. т, зато свиноводство выросло на 11,1% до 288,6 тыс. т. Этот сектор в регионе продолжит расширяться: в этом году «АгроПромкомплектация» планирует ввести еще один свинокомплекс, кроме того, «Мираторг» намерен создать в области масштабный свиноводческий кластер стоимостью 160 млрд руб.







Четвертым в списке стал Краснодарский край, где произвели 495,6 тыс. т скота и птицы, по сравнению с 2015 годом показатель не изменился. Хотя в секторе КРС Росстат зафиксировал прирост на 1,4%, а в свиноводстве — на 14,7%, выпуск мяса птицы уменьшился на 4,8%. При этом на долю птицеводства приходится свыше 58% производства мяса в регионе. Одна из особенностей Кубани — в отличие от большинства регионов здесь производят больше говядины, чем свинины, в том числе это связано с проблемой африканской чумы свиней (АЧС). Крупнейший сельхозпроизводитель края, предприятия которого работают во всех основных сегментах мясной отрасли, — «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева.







Первую пятерку замыкает Татарстан с 484,3 тыс. т. Республика улучшила результат 2015 года на 3,3%. В том числе на 3,4% до 155,4 тыс. т возросло производство КРС на убой, на 3% до 97,3 тыс. т — свиней, на 4,3% до 207,8 тыс. т — птицы. Несмотря на культуру питания — в регионе преобладает мусульманское население — здесь развивается свиноводство, причем не только товарное. Например, «Камский бекон» планируется создать селекционно-генетический центр на 3,8 тыс. животных и еще один комплекс на 7,5 тыс. свиноматок, вложив 3,8 млрд руб. Также в регионе еще увеличится выпуск мяса птицы — благодаря запуску новых площадок «Челны-Бройлер». Мощность предприятия возрастет примерно вдвое до 220 тыс. т.







Шестое место в рэнкинге у Ставропольского края, где произвели 479,7 тыс. т скота и птицы — на 14,5% больше, чем в 2015 году. Хотя показатель производства КРС на убой уменьшился на 2,1%, составив 55,3 тыс. т, свиноводство прибавило 25,1% до 68 тыс. т, птицеводство — 17,9% до 317,3 тыс. т. Крупнейший производитель бройлер в регионе и один из лидеров страны — ГАП «Ресурс». В 2016 году все его птицефабрики (кроме Ставрополья холдинг работает в Краснодарском крае, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Тамбовкой области) произвели 343 тыс. т бройлера.







Седьмой в списке стала Башкирия с 397,4 тыс. т скота и птицы, что на 0,9% больше, чем в 2015-м. Республика является лидером страны по производству КРС на убой, хотя этот показатель снизился с 230,3 тыс. т в 2015 году до 200 тыс. т в прошлом. Зато объем выпуска свиноводческой продукции возрос на 51,2%, составив 85,7 тыс. т, птицы — на 8% до 76,1 тыс. т. В регионе в частности работает «Русгрэйн Холдинг», который перепрофилировал часть птицефабрик с яичного направления на мясное, а также провел модернизацию комплекса «Турбаслинские бройлеры», увеличив мощность предприятия с 20 тыс. т до 80 тыс. т в год.







Восьмое место у Брянской области. Здесь в прошлом году произвели 392,8 тыс. т скота и птицы — на 10,6% больше, чем в 2015-м. Несмотря на то, что в регионе работает крупнейший в стране производитель говядины — «Мираторг» — производство скота на убой в регионе уменьшилось на 9,1%, составив 56,9 тыс. т. Свиноводческий сектор также оказался в минусе, хотя и небольшом — 0,8%. Зато производство птицы прибавило 20%, достигнув 265,7 тыс. т. 38% этого объема пришлось на все тот же «Мираторг»: его «Брянский бройлер» в прошлом году запустил новые линии на перерабатывающем заводе и смог на 37% увеличить производство продукции.







Девятой в рэнкинге стала Воронежская область с 382,1 тыс. т, что на 11,5% больше результата 2015 года. Производство КРС на убой здесь увеличилось на 3,4% до 93,9 тыс. т, свиней — на 31,2% до 146,5 тыс. т. А вот птицеводство прибавило только 0,9% до 134,6 тыс. т. В регионе активно развивается компания «Агроэко» — в декабре 2016-го она открыла здесь очередной свинокомплекс мощностью 80 тыс. животных в год. По данным Департамента аграрной политики области, холдинг производит около 70% всей свинины, выпускаемой в регионе. Также в области работает группа «Черкизово», занявшая первое место в рейтинге «Агроинвестора» топ-20 крупнейших производителей мяса по итогам 2015 года.







Замыкает топ-10 Ленинградская область, все хозяйства которой произвели 362,8 тыс. т скота и птицы на убой, что на 0,4% ниже результата 2015 года. В 2016-м здесь незначительно — на 0,2% — увеличилось производство КРС, составив 30,2 тыс. т, 2% прибавило свиноводство, достигнув 4,8 тыс. т. При этом птицеводческий сектор потерял 0,8%, объем производства составил 295,6 тыс. т. Крупнейшая в регионе бройлерная птицефабрика — «Северная» мощностью около 200 тыс. т. В 2015 году ее купила «Чароен Покпанд Фудс» — «дочка» тайской Charoen Pokphand Foods, входящей в международный конгломерат CP Group.

