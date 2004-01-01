В конце прошлой недели в Саргатском районе Омской области установлен факт падежа 11 свиней в личном хозяйстве. По результатам лабораторных исследований, проведенным на базе Омской областной ветеринарной лаборатории установлен предварительный диагноз — африканская чума свиней (АЧС). Для подтверждения диагноза ветеринарной службой дополнительно отобранные пробы патологического материала от павших поросят и крови от оставшихся живых животных были направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии (г. Покров) и Всероссийский научно-исследовательский институт здоровья животных (г. Владимир), сообщил Россельхознадзор. По результатам исследований, проведенных во ВНИИВВиМ, в пробах также выделен генетический материал вируса АЧС. После чего в хозяйстве был проведен вынужденный убой оставшегося поголовья, трупы уничтожены сжиганием. Проведена дезинфекционная обработка территории ЛПХ и места ликвидации животных.



В настоящее время специалисты ветеринарной службы и Управления Россельхознадзора по Омской области проводят первоочередные мероприятия в очаге заболевания по устранению и профилактике дальнейшего распространения инфекции. В том числе принято решение о необходимости отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в первой угрожаемой зоне (д. Верблюжье).



По данным Россельхознадзора, с начала года зафиксировано 35 вспышек АЧС в различных регионах страны, а также три инфицированных объекта. Проникновение вируса в Сибирь в этом году случилось не впервые. Весной заболевание выявлялось в Иркутской области. Кроме того, среди новых регионов — Крым и Самарская область.



Тем не менее, борьба с АЧС во многих регионах в текущем году поставлена на высоком уровне, отмечает эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. «Многие свинокомплексы предпринимали на своих площадках по репродукции и откорму животных все возможные, многоуровневые меры по предотвращению заноса инфекции, — говорит она. — Кроме того, сегодняшнее прохладное лето в европейской части страны способствует сокращению распространения инфекционных заболеваний животных». Число случаев АЧС на начало июля сократилось до 14 вспышек.



На данный момент департаментами ветеринарии и животноводства Минсельхоза России совместно с Россельхознадзором и представителями профильных ассоциаций проводится работа по подготовке Правил идентификации животных в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных и предотвращения их распространения, а также предотвращения выпуска в обращение продукции животного происхождения, не соответствующей установленным требованиям, знает эксперт. По мнению Кудряковой, введение данной системы усилит контроль над поголовьем всех видов воспроизводимых животных, как на предприятиях, так и в личных хозяйствах, и сократит возможность распространения заболевания.



По оценкам Минсельхоза, прямые потери от АЧС уже превысили 5 млрд руб. Непрямые убытки, по данным Национального союза свиноводов, составляют еще около 30 млрд руб.

