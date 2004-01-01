В Ивановской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в личном подсобном хозяйстве, сообщает региональное управление Россельхознадзора. В очаге содержалось 20 свиней, все они уничтожены, на территории ЛПХ проведена дезинфекция. Указом губернатора области введен карантин. На подъезде к эпизоотическому очагу оборудован шлагбаум с дезбарьером, на дорогах, ведущих из первой угрожаемой зоны в радиусе 5 км, устанавливаются ветеринарно-полицейские посты. Также действует запрет на перевозку свиней и продукции свиноводства, в том числе транзитным транспортом. Пути заноса инфекции устанавливаются.



Во Владимирской области была выявлена четвертая с конца июня вспышка АЧС. По данным регионального управления МЧС, вчера департамент ветеринарии области подтвердил обнаружение вируса на личном подворье в Собинском районе. Ранее заболевание было зарегистрировано в Гороховецком, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах. Также на прошлой неделе вспышки АЧС были зарегистрированы в ЛПХ Саратовской области. Лаборатория Балаковской станции по борьбе с болезнями животных выявила геном заболевания в пяти пробах биоматериала от свиней, содержащихся в ЛПХ сел Красная Поляна и Звонаревка Марксовского района. В конце июня вирус в регионе обнаружили в пробе патматериала кабана.



По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, для борьбы с АЧС необходим взаимосвязанные комплекс мер, в первую очередь, создание единой ветеринарной службы. Так или иначе, переданные регионам полномочия должны регулироваться на федеральном уровне, подчеркнул он в ходе годового собрания союза, где присутствовал корреспондент «Агроинвестора». Также необходимо усиление биологической защиты свинокомплексов до уровня третьего-четвертого компартментов. «Обязательно нужен учет свиней в ЛПХ, определение правил их содержания, а также контроль их соблюдения, — отметил эксперт. — Кроме того, необходимо максимальное снижение популяции кабанов в зонах распространения АЧС. Параллельная реализациях всех этих мер — минимально необходимое средство для победы над АЧС».



Ранее в ходе Первого российского Саммита по свиноводству заместитель директора по научной работе ВИЭВ имени Я. Р. Коваленко Алексей Забережный рассказал, что вирус АЧС — самый умный из всех, которые известны. Он циркулирует среди своих естественных хозяев, постоянно мутируя может размножаться в организме клещей, причем делать это на притяжении восьми лет, вертикально передаваясь через потомство, поэтому убрать его из природы невозможно, отметил ученый. Вирус использует все возможные стратегии выживания, в течение семи лет сохраняется при температуре 5ºC, живет в трупах животных, фекалиях, моче, почве, мясе и др., однако не устойчив к дезинфектантам, то есть его можно остановить с помощью дезбарьеров на входе в хозяйство, рассказал Забережный. По его словам, поскольку вакцины от АЧС нет, наиболее действенными способами борьбы с ней являются постоянный контроль, дезинфекция, изоляция и полное уничтожение зараженных животных и фермы. Ученый также отметил, что вирус в России в основном распространяют люди.



В начале месяца Нюксенский районный суд Вологодской области вынес прецедентный для российской практики борьбы с АЧС приговор. Фермер Андрей Жуков приговорен к штрафу в 50 тыс. руб., также он должен будет выплатить компенсации потерпевшим, сумма которых может превысить 1 млн руб. Фермеры, которым пришлось сжечь постройки и инвентарь из-за возникновения в хозяйстве АЧС, могут взыскать с него их стоимость, а также упущенную выгоду — деньги, которые они могли бы получить, если бы реализовали свиней на мясо. Как установило следствие, осенью 2016 года Жуков без сопроводительных документов привез на продажу в Архангельскую и Вологодскую области поросят из неблагополучной по АЧС Воронежской области. В итоге это привело к распространению заболевания в ранее благополучных регионах. В ЛПХ двух областей было уничтожено более 2,1 тыс. свиней, экономический ущерб от деятельности Жукова оценивается в 20 млн руб.



По оценке Россельхознадзора, с 2007 года, когда в России впервые была зарегистрирована АЧС, косвенные убытки от распространения заболевания составили 50−70 млрд руб., прямые — около 5 млрд руб. Ранее ведомство прогнозировало, что в этом году в стране может произойти не менее 300 вспышек АЧС. В прошлом году в 26 регионах страны было выявлено 239 очагов заболевания среди домашних свиней, говорится в Нацдокладе Минсельхоза. По данным Департамента ветеринарии агроведомства на 7 июля, зафиксировано 35 вспышек АЧС, в том числе 21 среди домашних свиней, в десяти регионах.

