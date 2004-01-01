У «Мираторга» обнаружена чума свиней

«Мираторг», крупнейший производитель свинины в России, сообщает о выявлении вируса африканской чумы свиней (АЧС) на откормочной площадке «Ивица-2» в Корочанском районе Белгородской области, сообщила компания. Диагноз установлен собственной лабораторией, образцы биоматериала отправлены для анализа в государственную лабораторию.



Компания создала оперативный штаб, на площадке, где содержится 24 тыс. свиней введен карантин для исключения дальнейшего распространения заболевания. «Это откормочная площадка, а не репродуктор, — уточнил «Агроинвестору» представитель «Мираторга». — В год мы забиваем 3 млн свиней, так что можно оценить ущерб: история очень неприятная, но трагедии нет. Мы предпринимаем все меры, чтобы не допустить распространения заболевания». Холдинг поддерживает постоянный контакт с Государственной ветеринарной службой, Россельхознадзором и другими официальными органами. Компания также начала внутреннее расследование, чтобы установить, как вирус проник на комплекс, версий пока нет, уточнил представитель компании. Он также исключил возможность ошибки в постановке диагноза, после его подтверждения госветслужбой все поголовье свиней на площадке будет уничтожено. Животные были застрахованы, «Мираторг» уже уведомил страховые компании о событии и начал оценивать ущерб.



Компания уделяет большое внимание вопросам обеспечения биологической безопасности и профилактике распространения АЧС. Инфраструктура, технологии, стандарты и регламенты биобезопасности на всех площадках свиноводческого дивизиона полностью отвечают российским и международным требованиям, сообщает холдинг. «Если посмотреть на историю распространения АЧС в России — занос вируса был вопросом времени, поскольку заболевание полыхает по всей стране, — прокомментировал представитель «Мираторга». — Защититься от него на 100% невозможно, даже на комплексах, где суперсистемы безопасности». В Белгородской области в этом году неоднократно фиксировались вспышки АЧС, в частности, от нее пострадал второй в стране производитель свинины — группа «Русагро».



«Мы неоднократно говорили, что ситуация с распространением АЧС в России тяжелая и вспышки на площадках индустриальных производителей — только вопрос времени, — говорит президент «Мираторг» Виктор Линник (цитата по пресс-релизу). — Несмотря на экстраординарные меры по обеспечению биобезопасности наших свиноводческих комплексов, «Мираторг» стал очередным индустриальным производителем свинины, который пострадал в результате фактического отсутствия в России системы контроля за соблюдением ветеринарных норм в личных подсобных хозяйствах, неконтролируемого перемещения животных и потенциально зараженной продукции». Топ-менеджер также обращает внимание, что вопрос с депопуляцией дикого кабана — разносчика АЧС, не решается на протяжении десяти лет. Чтобы остановить распространение вируса, нужны жесткие и незамедлительные меры на федеральном и региональном уровнях, уверен он. «Под угрозой вся отрасль свиноводства, а значит и продовольственная безопасность страны», — акцентирует Линник.

