 В Тюменской области впервые обнаружена чума свиней — Агроинвестор
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В Тюменской области впервые обнаружена чума свиней
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
ноябрь 2017
Вирус проник на комплекс, где содержалось 16 тысяч животных
Правительство региона выделяло на профилактику АЧС почти 20 млн рублей
Фото: Pixabay

На одном из крупнейших свиноводческих предприятий Тюменской области — компании «Комплекс» Исетского района — обнаружена африканская чума свиней (АЧС). По информации правительства региона, предстоит уничтожить около 16 тыс. животных, работа должна была начаться сегодня в 8 утра по местному времени и продлиться четыре дня. Кроме того, ликвидации подлежат все свиньи, содержащиеся на личных подворьях в радиусе 5 км от очага заражения. Постановлением губернатора области Владимира Якушева введен карантин, который продлится до 10 декабря. После его снятия владельцам ЛПХ компенсируют стоимость изъятых свиней по цене, близкой к рыночной; пенсионеры и многодетные семьи также получат материальную помощь из регионального бюджета, заверил глава области. Предприятие «Комплекса» сможет возобновить работу не ранее, чем через год после снятия карантина и проведения необходимых санитарно-профилактических мероприятий.

По данным районной администрации, «Комплекс» — единственная в Исетском районе сельхозорганизация, которая занимается свиноводством. В хозяйствах населения по данным на 1 января этого года содержалось более 5,8 тыс. свиней, еще 165 животных было в КФХ. Как уточняет портал park72.ru, свинина с предприятия поставлялась на крупные перерабатывающие заводы региона, в частности, МПК «Абсолют», «Мясокомбинат Ялуторовский» и др. Их продукция должна быть изъята из оборота и помещена под ответственное изолированное хранение на период проведения лабораторных исследований. О возможных путях заноса вируса АЧС на комплекс пока не сообщается.

Ранее заболевание в Тюменской области не регистрировалось. После того, как АЧС была выявлена в соседней Омской области (там, по данным Россельхознадзора, с 13 июля по 10 октября произошло 29 вспышек), в регионе началась профилактическая работа по недопущению заноса вируса, на нее было выделено 19,7 млн руб. По данным Росстата на 1 октября, во всех хозяйствах Тюменской области содержалось 349,2 тыс. свиней, в том числе в сельхозорганизациях было 216,8 тыс. животных.

Также на прошлой неделе АЧС была подтверждена в Челябинской области. По предварительным данным, вирус был занесен в ЛПХ с термически необработанными пищевыми отходами, поставляемыми для кормления свиней из воинской части. В очаге заболевания было изъято и уничтожено 302 свиньи, их владельцам правительство региона обещало выплатить компенсации. На эти цели предполагается направить 1,7 млн руб., сообщал Минсельхоз Челябинской области. Это также первый случай обнаружения АЧС в регионе.

Кроме того, 7 ноября Россельхознадзор сообщил о выявлении инфицированных вирусом АЧС трупов диких кабанов в Белгородской и Калининградской областях. В двух районах последней был введен карантин. Силами Министерства природных ресурсов и экологии популяция кабанов будет снижена до 0,25 особей на 1 тыс. га — это более чем в 10 раз меньше регулярной численности этих животных, сообщало правительство Калининградской области. В двух районах Белгородской области, которая является крупнейшим в стране производителем свинины, также введен карантин. Как ранее писал «Агроинвестор», в этом году АЧС в регионе уже фиксировалась: в сентябре вспышка произошла на площадке «Русагро» — второго после «Мираторга» производителя свинины в России. На комплексе было уничтожено 17 тыс. животных.

По данным Международного эпизоотического бюро на 3 ноября, в России в этом году было зарегистрировано 160 вспышек АЧС в 18 регионах, в том числе 133 случая заболевания среди домашних свиней. В прошлом году в стране произошло 239 вспышек АЧС среди домашних свиней, в ходе мероприятий по ликвидации заболевания было уничтожено около 233,4 тыс. животных, сообщал Минсельхоз. По оценке Россельхознадзора, с 2007 года, когда в современной России впервые была выявлена АЧС, прямые убытки из-за распространения вируса составили 5 млрд руб., косвенные достигают 50−70 млрд руб. Ранее ведомство прогнозировало, что в этом году в стране может произойти не менее 300 вспышек заболевания.

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