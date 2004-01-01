В Тюменской области впервые обнаружена чума свиней

На одном из крупнейших свиноводческих предприятий Тюменской области — компании «Комплекс» Исетского района — обнаружена африканская чума свиней (АЧС). По информации правительства региона, предстоит уничтожить около 16 тыс. животных, работа должна была начаться сегодня в 8 утра по местному времени и продлиться четыре дня. Кроме того, ликвидации подлежат все свиньи, содержащиеся на личных подворьях в радиусе 5 км от очага заражения. Постановлением губернатора области Владимира Якушева введен карантин, который продлится до 10 декабря. После его снятия владельцам ЛПХ компенсируют стоимость изъятых свиней по цене, близкой к рыночной; пенсионеры и многодетные семьи также получат материальную помощь из регионального бюджета, заверил глава области. Предприятие «Комплекса» сможет возобновить работу не ранее, чем через год после снятия карантина и проведения необходимых санитарно-профилактических мероприятий.



По данным районной администрации, «Комплекс» — единственная в Исетском районе сельхозорганизация, которая занимается свиноводством. В хозяйствах населения по данным на 1 января этого года содержалось более 5,8 тыс. свиней, еще 165 животных было в КФХ. Как уточняет портал park72.ru, свинина с предприятия поставлялась на крупные перерабатывающие заводы региона, в частности, МПК «Абсолют», «Мясокомбинат Ялуторовский» и др. Их продукция должна быть изъята из оборота и помещена под ответственное изолированное хранение на период проведения лабораторных исследований. О возможных путях заноса вируса АЧС на комплекс пока не сообщается.



Ранее заболевание в Тюменской области не регистрировалось. После того, как АЧС была выявлена в соседней Омской области (там, по данным Россельхознадзора, с 13 июля по 10 октября произошло 29 вспышек), в регионе началась профилактическая работа по недопущению заноса вируса, на нее было выделено 19,7 млн руб. По данным Росстата на 1 октября, во всех хозяйствах Тюменской области содержалось 349,2 тыс. свиней, в том числе в сельхозорганизациях было 216,8 тыс. животных.



Также на прошлой неделе АЧС была подтверждена в Челябинской области. По предварительным данным, вирус был занесен в ЛПХ с термически необработанными пищевыми отходами, поставляемыми для кормления свиней из воинской части. В очаге заболевания было изъято и уничтожено 302 свиньи, их владельцам правительство региона обещало выплатить компенсации. На эти цели предполагается направить 1,7 млн руб., сообщал Минсельхоз Челябинской области. Это также первый случай обнаружения АЧС в регионе.



Кроме того, 7 ноября Россельхознадзор сообщил о выявлении инфицированных вирусом АЧС трупов диких кабанов в Белгородской и Калининградской областях. В двух районах последней был введен карантин. Силами Министерства природных ресурсов и экологии популяция кабанов будет снижена до 0,25 особей на 1 тыс. га — это более чем в 10 раз меньше регулярной численности этих животных, сообщало правительство Калининградской области. В двух районах Белгородской области, которая является крупнейшим в стране производителем свинины, также введен карантин. Как ранее писал «Агроинвестор», в этом году АЧС в регионе уже фиксировалась: в сентябре вспышка произошла на площадке «Русагро» — второго после «Мираторга» производителя свинины в России. На комплексе было уничтожено 17 тыс. животных.



По данным Международного эпизоотического бюро на 3 ноября, в России в этом году было зарегистрировано 160 вспышек АЧС в 18 регионах, в том числе 133 случая заболевания среди домашних свиней. В прошлом году в стране произошло 239 вспышек АЧС среди домашних свиней, в ходе мероприятий по ликвидации заболевания было уничтожено около 233,4 тыс. животных, сообщал Минсельхоз. По оценке Россельхознадзора, с 2007 года, когда в современной России впервые была выявлена АЧС, прямые убытки из-за распространения вируса составили 5 млрд руб., косвенные достигают 50−70 млрд руб. Ранее ведомство прогнозировало, что в этом году в стране может произойти не менее 300 вспышек заболевания.

