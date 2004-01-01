Россельхознадзор обвинил ФСИН в распространении чумы свиней

Ненадлежащий ветеринарный контроль со стороны ветеринарной службы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) привел к массовому распространению вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории страны, говорится в заявлении Россельхознадзора. Так, в период с 2010 по 2016 годы случаи заболевания фиксировались в исправительных колониях Ростовской, Тверской, Саратовской, Пензенской областей и Краснодарского края. В 2017 году вспышки АЧС среди домашних свиней были выявлены в подсобных хозяйствах учреждений ФСИН во Владимирской, Псковской, Омской и Волгоградской областей.



«Регистрация вспышек АЧС на территориях подсобных свиноводческих хозяйств, расположенных в различных регионах и находящихся в ведении ФСИН России, свидетельствует о недостаточном контроле за выполнением требований законодательства РФ со стороны государственной ветеринарной службы ФСИН России», — сделал вывод Россельхознадзор. Кроме того, по его оценке, неэффективно осуществляется мониторинг на АЧС свиноводческой продукции, отгружаемой на хранение в продовольственные склады, подведомственные ФСИН. Так, генетический материал вируса был выявлен в свинине, произведенной учреждениях ФСИН, на складах в Псковской, Омской областях и Краснодарском крае. Россельхознадзор обратился в Минюст с просьбой принять «исчерпывающие меры по недопущению дальнейшего распространения возбудителя АЧС».



В России около 630 учреждений ФСИН производят продукты питания, рассказывал в октябре входе выставки «Интерполитех-2017″ советник директора ФСИН Владимир Седых. «Они находятся по всей России, во всех семи климатических зонах и на 80 типах почв, начиная от черноземов. Это 266,5 тыс. га сельхозземель, из них 156 тыс. га пашни. Но используем только 91 тыс. га — порядка 60% пашни — 46,7 тыс. га под зерновые, 9,3 тыс. — под картофель, часть — под кормовые культуры для животноводства», — говорил Седых (цитата по ТАСС). По его словам, в хозяйствах пенитенциарной системы содержатся 115 тыс. свиней, а также 26 тыс. голов КРС и 1,18 млн птиц, в том числе 680 тыс. несушек и 500 тыс. бройлеров. Как отмечал замдиректора ФСИН Рустам Степаненко, ФСИН обеспечивает свои учреждения продуктами на 49%, в том числе по свинине — на 99%.



В январе 2017 года ФСИН опубликовала проект федеральной целевой программы по развитию уголовно-исполнительной системы на 2017−2025 годы», которая в том числе предполагает дальнейшее развитие собственного сельхозпроизводства. «Сегодня уголовно-исполнительная система имеет достаточно развитый промышленный сектор, в том числе и продуктов питания. В ближайшие годы мы планируем полностью перейти на самообеспечение путем развития собственного сельского хозяйства», — заявлял на этой неделе первый замдиректора службы Анатолий Рудый (цитата по ТАСС). Для этого ФСИН, в том числе, предлагает бизнесу войти в совместные проекты на основе государственно-частного партнерства с тем, чтобы в частности обеспечить современные технологии производства. «Речь идет об объединении частных основных производственных фондов, технологий, опыта и кадрового обеспечения с существующими конкурентными преимуществами производственного сектора уголовно-исполнительной системы», — сообщала «Агроинвестору» пресс-служба ФСИН.



По данным Россельхознадзора, в 2017 году АЧС регистрировалась в 22 регионах России в шести федеральных округах. По состоянию на 17 ноября в стране произошло 166 вспышек заболевания, из которых 134 — среди домашних свиней. В частности, в сентябре о выявлении вируса на своей площадке в Белгородской области сообщала группа «Русагро» — второй после «Мираторга» производитель свинины в России. В результате на комплексе было уничтожено 17 тыс. животных. В прошлом году в стране произошло 239 вспышек АЧС среди домашних свиней, в ходе мероприятий по ликвидации заболевания было уничтожено около 233,4 тыс. животных, сообщал Минсельхоз. По оценке Россельхознадзора, с 2007 года, когда в современной России впервые была выявлена АЧС, прямые убытки из-за распространения вируса составили 5 млрд руб., косвенные достигают 50−70 млрд руб.

