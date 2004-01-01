Минсельхоз США резко снизил прогноз импорта говядины и свинины в Россию

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) снизила прогноз импорта свинины в Россию до 200 тыс. т в 2018 году. Как говорится в апрельском обзоре организации, пересмотр связан с запретом ввоза свинины из Бразилии, введенным с 1 декабря из-за обнаружения в продукции рактопамина. В предыдущем прогнозе, вышедшем в октябре, американские эксперты оценивали поставки свинины в Россию на уровне 300 тыс. т.



«Еще в 2012 году Россия была вторым в мире импортером свинины после Японии. С тех пор страна сократила импорт почти на две трети, в том числе благодаря введенным ограничениям в отношении крупных глобальных поставщиков (Евросоюза, США и Канады). Большую часть выпавшего объема заместило внутреннее производство, и Россия сейчас приближается к самодостаточности», — отмечается в отчете FAS USDA. По итогам прошлого года импорт составил 375 тыс. т, 90% из которого приходилось на Бразилию. «Оставшиеся поставщики России — Белоруссия, Чили и Парагвай — вместе выпускают меньше, чем общий импорт России в прошлом году. В результате, как ожидается, поставки в Россию в этом году резко сократятся», — говорится в документе.



Одновременно российский запрет бразильской свинины приведет к определенному усилению конкуренции на мировых рынках. Минсельхоз США ожидает роста мирового производства этого вида мяса в 2018 году на 2% до 113,5 млн т, в том числе рекордные объемы прогнозируются для США, Евросоюза и Канады. Лидерские позиции сохранит Китай, в котором выпуск увеличится на 2% до 54,6 млн т. В Евросоюзе производство также вырастет почти на 2% до 24 млн т, в США — почти на 5% до 12,2 млн т. В России Минсельхоз США прогнозирует рост производства свинины в этом году на 3% до 3,05 млн т в каркасном весе (без учета Крыма) при одновременном снижении внутреннего потребления на 2% до 3,23 млн т.



Мировой экспорт свинины, как ожидается, в этом году вырастет на 1% до 8,3 млн т «благодаря возрастающему спросу и более низким ценам». В том числе закупки увеличат Мексика, Гонконг, Филиппины и Тайвань, указывают аналитики Минсельхоза США. При этом Китай, который является не только крупнейшим производителем, но и покупателем свинины, как ожидается, сократит закупки на 6% до 1,5 млн т. Вторым крупнейшим импортером останется Япония, которая может нарастить ввоз на 2% до 1,5 млн т, третьим — Мексика (рост на 11% до 1,2 млн т).



Мировая торговля скотом и птицей в целом, согласно прогнозу FAS USDA, в 2018 году увеличится впервые с 2012 года. Кроме свинины рост на 2% ожидается в экспорте мяса бройлеров, который в этом году достигнет рекордных 11,3 млн т. В том числе поставки из России составят 120 тыс. т, что на 4 тыс. т меньше, чем в 2017-м. Производство мяса птицы, по оценке американских экспертов, в России останется на уровне 4 млн т в убойном весе без учета Крыма, что составит 4,3% от мирового производства этого вида мяса.



Мировая торговля говядиной в текущем году может прибавить 5% до 10,5 млн т в каркасном весе «на фоне уверенного глобального спроса и конкурентоспособных цен». «Основные экспортеры — Бразилия и США — увеличат экспортные поставки по несколько более низким ценам», — указано в обзоре. При этом на фоне запрета на поставки бразильского мяса в 2018 году наша страна, как ожидается, сократит импорт говядины и телятины на 21% до 400 тыс. т против 509 тыс. т в 2017-м (без Крыма). Одновременно немного уменьшится и внутреннее производство говядины и телятины в России, которое в этом году может составить 1,3 млн т, что на 1,1% меньше показателя 2017-го.



Согласно предварительной статистике ФТС, в январе-марте ввоз мяса и субпродуктов в Россию из дальнего зарубежья сократился в стоимостном выражении на 21% до $286,7 млн. Более половины этого объема приходилось на говядину, импорт которой вырос на 2,9% к январю-марту 2017-го до $147,5 млн. Ввоз свинины снизился в 2,8 раза до $48,6 млн, птицы — на 4,2% до $27,5 млн. По данным Росстата, в январе-феврале производство скота и птицы выросло на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года до 2,2 млн т в живом весе. В сельхозорганизациях производство увеличилось на 8,5% до 1,8 млн т, в том числе КРС — на 5,7% до 150 тыс. т, свиней — на 12% до 619 тыс. т, мяса птицы — на 7% до 1 млн т.

