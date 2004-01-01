В 2017 году динамика роста российского рынка комбикормов ускорилась с 4% до 7%, составив 27,6 млн т, что стало некоторой неожиданностью даже для отраслевых экспертов. Предполагалось, что продолжит замедляться темп развития птицеводства, однако сектор, наоборот, стал драйвером мясной отрасли, прибавив 6,9% против 1,9% в 2016-м. Также на 2,8% увеличилось производство яйца, годом ранее прирост был на уровне 2,3%. Выпуск кормов для птицы составил 15,3 млн т (плюс 7,7%), для свиней — 10 млн т (плюс 8,7%).



Сектора животноводства и производства комбикормов развиваются параллельно, и, поскольку еще прогнозируется рост по мясу, следует ждать позитивной динамики и по кормам, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Мы рассчитываем, что свиноводство может прибавить еще около 0,5 млн т — для этого дополнительно потребуется примерно 1,5 млн т кормов, — оценивает он. — По птице увеличение будет менее значительным, однако отрасль прибавит еще 200−250 тыс. т за счет выхода проектов на полную мощность, в том числе и по индейке. По кормам здесь будет рост на уровне 0,5 млн т». Согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, производство комбикормов всех видов к 2020 году может вырасти до 30,8 млн т.







Быть независимым все труднее

Средний темп роста производства участников рейтинга без учета тех, кто показал практически нулевую динамику или снизил показатели, составил 15,3%. Если оценивать весь топ, то все равно результат будет выше среднего по рынку — около 11%. Поскольку в стране продолжает расширяться производство мяса, увеличивается и потребность в кормах. Независимым предприятиям становится все сложнее конкурировать с заводами в составе холдингов: работать исключительно на договорных отношениях без гарантированного потребителя кормов становится невозможно. Это приводит к снижению объемов выпуска у них, а выпадающие объемы как раз замещают холдинги.



Тем не менее оба независимых комбикормовых предприятия, включенных в рейтинг по итогам 2016 года, удержались в нем, а Богдановичский комбикормовый завод (Свердловская область) даже улучшил позицию, поднявшись с 19-го на 18-е место. Он входил и в первый рейтинг, когда составлялся топ-15 — тогда завод был 13-м с объемом 313 тыс. т. Год спустя он уменьшил производство до 298 тыс. т, но по итогам 2017-го увеличил показатель до 320 тыс. т. Богдановичский занимает около 40% рынка комбикормов в регионе и выпускает продукцию для птиц, свиней, КРС, кроликов и аквакультуры. Предприятие не планирует значительно увеличивать объемы, следует из его отчетности.



Комбикормовый завод имени Кирова (Ленинградская область) сохранил 17-ю позицию в рейтинге: по сравнению с 2016-м в прошлом году он увеличил объем производства на 14 тыс. т до 329 тыс. т. Мощность завода составляет 750 т продукции в сутки. В 2017-м в структуре производства свыше 41% пришлось на корма для птицы, почти 32% — для КРС, 27% — для свиней. Также выпускался небольшой объем — 160 т — кормов для лошадей. Завод постоянно расширяет географию продаж, так, сейчас корма поставляются не только в Ленинградскую, но в Мурманскую, Архангельскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Брянскую, Калужскую и Тверскую области, а также в Карелию. В этом году предприятие планирует удерживать имеющуюся долю рынка, наращивать ее не предполагается из-за значительного снижения платежеспособности клиентов в последние месяцы и наметившейся негативной тенденции. В том числе на бизнесе свино- и птицеводческих предприятий сказывается падение покупательной способности, уменьшение господдержки агросектора и сокращение рентабельности. Трудности испытывают и производители молока, особенно в летний период.



По данным Союза комбикормщиков, в прошлом году в стране работало 276 комбикормовых заводов и цехов, в том числе 59 крупных мощностью 100−300 тыс. т в год. При этом если в 2003 году 72−73% заводов были самостоятельными, то сейчас их доля сократилась до 10−12%. По прогнозу президента союза Валерия Афанасьева, этот показатель в будущем уменьшится до 5−7%. Сейчас в стране по сути нет рынка комбикормов, поскольку животноводческие холдинги стремятся самостоятельно обеспечивать себя ими, чтобы лучше контролировать качество и себестоимость, отмечает он.



Тенденция ухода с рынка небольших независимых комбикормовых заводов продолжится, соглашается Даниил Хотько. В перспективе останется буквально десятка крупнейших из них, которые будут обслуживать средние и небольшие животноводческие предприятия. Основное производство кормов в стране сосредоточится в руках агрохолдингов. Причем маловероятно, что они будут покупать заводы: судя по опыту развития компаний, им проще строить с нуля. Если же комбикормовые мощности покупаются, то в основном в составе производственного кластера — вместе с птицефабрикой или свинокомплексом, добавляет он.



Объем производства независимых комбикормовых заводов, которые останутся на рынке, Хотько оценивает максимум в 250−300 тыс. т в год. «Это некая планка безубыточности, такой объем позволит предприятиям получать эффективную структуру себестоимости кормов и работать с относительно крупными клиентами», — поясняет он, уточняя, что лидеров рынка мяса их продукция все-таки вряд ли будет интересовать. Как вариант, такие заводы могут диверсифицировать ассортимент кормов, добавив, например, рецептуры для аквакультуры или мелкого рогатого скота, хотя Хотько сомневается, что эти сегменты будут сильно востребованы.



Партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов тоже скромно оценивает перспективы независимых игроков. По его мнению, они могут обслуживать те районы, где развито животноводство и рыбоводство в ЛПХ и КФХ, где производители только начинают понимать, что сбалансированные корма хоть и дороже, но дают больший эффект. «Но это небольшие объемы. Думаю, не более 50 тыс. т в год», — уточняет он.



Ключевыми потребителями для независимых заводов остаются небольшие компании, а учитывая, что прирост производства животноводческой продукции ожидается преимущественно в агрохолдингах, количество перспективных каналов сбыта для независимых игроков по-прежнему ограничено, обращает внимание руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина. В последние годы собственные цеха по производству комбикормов открывают и менее крупные сельхозпроизводители, птицефабрики. В таких условиях прибыльная работа крупного независимого комбикормового производства практически невозможна, полагает эксперт.



А вот бизнес-менеджер по России, Казахстану и Белоруссии компании DuPont (Danisco) Марина Сирухи не думает, что на фоне роста комбикормовых мощностей агрохолдингов у независимых игроков остается все меньше возможностей для эффективной работы. Однако она считает, что им нужно уделять больше внимания нишевому производству (например, кормам для аквакультуры), брендированию продукции. «Но все зависит от маржинальности. Большинство предприятий работают с маржой 7−12%, она должна быть по крайней мере в два раза выше, и тогда можно жить любому производству», — говорит она, добавляя, что, конечно, удержаться на плаву с объемом производства 250−300 тыс. т в год без постоянных крупных (причем достаточно близко расположенных) клиентов независимым заводам сложно и не всегда удается.







Ушли в минус В 2017 году два участника топ-20 сократили объемы производства комбикормов по сравнению с прошлым рейтингом. «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods), несмотря на снижение производства кормов на 35 тыс. т, или почти 7%, до 515 тыс. т, сохранила девятое место. Основной объем продукции выпустила птицефабрика «Северная» (330 тыс. т), для свиноводческого дивизиона компании было произведено 170 тыс. т кормов, еще 15 тыс. т предприятия холдинга поставили сторонним потребителям. «Северная» входит в топ-10 крупнейших бройлерных птицефабрик страны, в прошлом году она произвела около 252 тыс. т мяса птицы в живом весе.

«Агросила» уменьшила производство значительнее: на 43 тыс. т до 352 тыс. т, из-за чего опустилась с 14-й на 16-ю строку. Однако такой результат был связан с временной мерой: в прошлом году в Татарстане сложилась сложная эпизоотическая ситуация по гриппу птиц. В целях безопасности холдинг решил отказаться от реализации комбикормов некоторым сторонним покупателям.



Росли намного быстрее рынка

В отличие от независимых предприятий, многие агрохолдинги-участники рейтинга намерены увеличивать производство кормов, загружая имеющиеся мощности или возводя новые. В 2017 году большинство из них также росли. Лидером в этом плане стал «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, поднявшийся с 13-го на шестое место благодаря увеличению производства на 52% — с 444,6 тыс. т (показатель скорректирован с учетом данных годового отчета компании) в 2016 году до оценочного объема в 677 тыс. т. Компания не ответила на запрос и не предоставила данные. Видение экспертами ее положения в отрасли неоднозначно. Так, по самому «Агрокомплексу» оценки варьировались от 250 тыс. т до 500 тыс. т, по Акашевской птицефабрике, которую холдинг купил в конце 2016-го, — от 200 тыс. т до 400 тыс. т. По информации из открытых источников, мощность комбикормового завода «Акашево» составляет 1,2 тыс. т в сутки. В докладе за 2016 год главы Советского района республики Марий Эл, где работает холдинг, говорилось, что в 2017-м новый инвестор компании планировал реконструкцию комбикормового завода и строительство дополнительной линии по производству кормов для репродукторов первого и второго порядка мощностью 158 тыс. т в год. Были ли реализованы эти проекты — не уточнялось. С учетом нового актива в прошлом году «Агрокомплекс» произвел 278 тыс. т мяса птицы (здесь и далее — в живом весе) — это шестой результат в стране.



Также значительно — на 30% до 441 тыс. т — вырос объем производства у «Великолукского» агрохолдинга. В прошлом рейтинге компания была 16-й, в этом занимает 14-е место. Правда, поскольку по итогам 2016 года показатель в рейтинге был оценочным (340 тыс. т), возможно, динамика была другой. Один из опрошенных «Агроинвестором» экспертов считает, что и по прошлому году показатель несколько выше — около 450 тыс. т. По данным Национального союза свиноводов, за прошлый год объем выпуска свинины в компании увеличился со 131 тыс. т до 175 тыс. т.



По 27% прибавили «АгроПромкомплектация» и «Ресурс». Первая увеличила объем на 82 тыс. т до 389 тыс. т, переместившись с 18-го на 15-е место. У компании есть завод в Курской области мощностью 216 тыс. т в год и в Тверской области на 168 тыс. т. В Курской области холдинг строит еще одно предприятие аналогичной производительности, которое, кроме основного комбикорма для свиней, будет выпускать и престартерный корм. Запуск завода запланирован на осень 2018-го. В прошлом году компания произвела 163,2 тыс. т свинины, став по этому показателю шестой в стране.



«Ресурс» — третий в России производитель мяса птицы (454 тыс. т в 2017-м). По комбикормам он вырос на 190 тыс. т до 900 тыс. т, это позволило холдингу подняться с шестого на четвертое место. Очевидно, в перспективе с большой долей вероятности он войдет в тройку лидеров этого рынка благодаря покупке у «Приосколья» Инжавинской птицефабрики в Тамбовской области вместе с комбикормовыми мощностями (около 200 тыс. т). Кроме этого предприятия, сейчас у «Ресурса» есть пять комбикормовых заводов: еще один в Тамбовской области, два в Ставропольском крае, по одному в Адыгее и в Краснодарском крае, уточняет директор ПО «Кормопроизводство» холдинга Дмитрий Рехтин.



«Здоровая ферма» поднялась на две строки и заняла 13-ю позицию, увеличив показатель производства по сравнению с прошлым рейтингом примерно на 21% до 460 тыс. т. Общая проектная мощность четырех комбикормовых заводов компании в Челябинской и Свердловской областях, а также в Пермском крае превышает 600 тыс. т. Хотя холдинг не продает комбикорма другим участникам рынка, он планирует увеличить производительность предприятия в Челябинской области — довести объем выпуска до 1 тыс. т в сутки с нынешних 700 т. Это предполагается сделать в ближайшее время, без привлечения дополнительных инвестиций, используя внутренние ресурсы компании, уточняет ее представитель. В прошлом году «Здоровая ферма» произвела около 100 тыс. т мяса птицы, более 15 тыс. т свинины в убойном весе и 617 млн яиц.



На 15% — 70 тыс. т. — до 543 тыс. т увеличил производство холдинг «Агро-Белогорье». Такая динамика позволила ему подняться с 10-го на восьмое место. Поскольку компания расширяет свиноводческий сегмент, для обеспечения животных кормами в феврале 2017-го она запустила третий комбикормовый завод мощностью 230 тыс. т. За неполный год работы новое предприятие выпустило около 112 тыс. т кормов, план на 2018-й — почти 207 тыс. т. В этом году производство комбикормов в холдинге вырастет еще на 18% до 642,5 тыс. т при общей мощности заводов в 700 тыс. т. По свинине «Агро-Белогорье» занимает четвертое место в стране со 179 тыс. т.



Производство комбикормов у «Белой птицы» тоже прибавило 15%, составив 496 тыс. т. В прошлом году компания была на седьмой строке с 650 тыс. т, однако это связано с тем, что при подготовке рейтинга был предоставлен неверный показатель, что обнаружилось при подготовке списка лидеров за 2017 год. В 2016 году холдинг выпустил 431 тыс. т и должен был занять 14-ю позицию. Динамика роста в 2017-м рассчитывалась исходя из скорректированного объема. Представитель «Белой птицы» уточняет, что холдинг увеличивает уровень обеспечения кормами за счет собственного производства: если в 2016 году закупалось 125 тыс. т, то в прошлом — 87 тыс. т. В 2018-м компании потребуется 649 тыс. т комбикормов, из них 568 тыс. т будут собственного производства. По данным Росптицесоюза, в 2017-м холдинг выпустил 302 тыс. т мяса бройлера, став по этому показателю четвертым в стране.



Новые игроки работают не только в АПК По итогам 2017 года в топ-20 вошло два новых игрока, причем обе компании являются многопрофильными. На 19-м месте расположился челябинский «Ариант». Основную часть выручки и прибыли холдингу дают два крупнейших в стране производства ферросплавов — Челябинский электрометаллургический комбинат и «Кузнецкие ферросплавы». Также он занимается виноделием («Кубань-Вино»), ему принадлежат крупнейшие в стране виноградники. В прошлом году «Ариант» произвел 87 тыс. т свинины, став по этому показателю десятым в стране. Компании принадлежит Красногорский комбикормовый завод, ранее СМИ сообщали, что после модернизации его мощность увеличилась до 800 т в сутки. «Ариант» не ответил на запрос и не предоставил данные по объему выпуска кормов. Оценки экспертов варьировались от 180 тыс. т до 400 тыс. т. Очевидно, что если производство ближе к нижней границе, то компания не попала бы в топ-20, однако среднее арифметическое позволяет включить ее в число лидеров, тем более что большая часть оценок превышала отметку в 300 тыс. т.

Мордовская группа «Сфера», в состав которой входил агрохолдинг «Хорошее дело» и, в частности, комбикормовый завод «КомбиС» и Чамзинская птицефабрика, изначально попала в рейтинг еще в прошлом году. Однако после его презентации на конференции Russian Feed Industry-2017 один из участников рынка уточнил данные по своему производству, что привело к изменениям в нижней части списка, и компания потеряла свою 20-ю позицию. В 2017 году «КомбиС» увеличил производство на 28 тыс. т до 290 тыс. т, компания замыкает список лидеров. В конце прошлого года завод запустил новую технологическую линию, поэтому объем будет расти.

У «Сферы» 45 производственно-дистрибутивных предприятий, которые, кроме агробизнеса, занимаются производством и реализацией строительных материалов, предоставлением транспортно-логических услуг, а также сопровождением бизнеса.



Лидеры сохранили позиции

Динамика роста других лидеров была не такой существенной. Так, например, участникам топ-3 сложно демонстрировать двузначный темп из-за высокой базы: их общий объем производства (4,4 млн т) составляет более 50% от совокупного выпуска кормов остальными 17-ю участниками рейтинга (8,3 млн т). Тем не менее «Черкизово» увеличила объем на 80 тыс. т, или 7%, — на уровне роста всего рынка комбикормов в стране. С показателем почти 1,7 млн т холдинг в третий раз стал первым. Его комбикормовые заводы суммарной проектной мощностью свыше 2,6 млн т в год расположены в Московской, Липецкой, Воронежской, Пензенской и Брянской областях. В прошлом году компания вышла на первое место в стране по мясу птицы, если суммировать бройлера и индейку (653,6 тыс. т), а также стала второй по свинине (212 тыс. т).



Объем производства комбикормов у «Мираторга», крупнейшего в России производителя свинины и говядины, в прошлом году остался примерно на уровне 2016-го — 1,46 млн т, что в очередной раз гарантировало ему второе место. Изначально для прошлого топ-20 компания предоставила другой показатель — 1,55 млн т, однако в этот объем были включены пшеница с напылением и структурированное зерно, уточнила представитель компании. С учетом этой продукции в 2017-м показатель также сохранился. В активах компании три комбикормовых завода в Белгородской области и один — в Брянской. Их суммарная номинальная мощность — 1,66 млн т. Поскольку у «Мираторга» есть планы удвоения производства свинины до 1 млн т, он будет расширять и комбикормовый сегмент. В частности, в этом году выпуск кормов планируется нарастить на 13% до 1,65 млн т, что позволит компании приблизиться к лидеру.



Третью строку занимает «Приосколье» — № 1 В стране по производству мяса бройлера (651,6 тыс. т). В 2017 году компания выпустила почти 1,3 млн т комбикормов — на 15 тыс. т больше, чем в 2016-м. В том числе в Белгородской области произведено 962,5 тыс. т, в Алтайском крае — 112,7 тыс. т, в Тамбовской области — 202 тыс. т. Учитывая продажу актива в последнем регионе, по итогам 2018 года холдинг с большой долей вероятности может уступить третье место в комбикормовом рейтинге ближайшему преследователю — «Ресурсу», а также пропустит вперед «Черкизово» по производству мяса бройлера.



Как и годом ранее, пятую строчку занимает «Белгранкорм», увеличивший производство на 20 тыс. т (2,7%) до 772 тыс. т. У холдинга два комбикормовых завода — в Белгородской и Новгородской областях. Продукция поставляется преимущественно в животноводческие подразделения холдинга. Сторонним потребителям, в основном малому бизнесу, продается незначительная часть (около 30 тыс. т в год). В прошлом году «Белгранкорм» стал пятым в стране по объему производства мяса птицы с почти 297 тыс. т.



«Русагро» переместилась с восьмого на седьмое место, хотя объем производства кормов в холдинге вырос лишь на 5 тыс. т (0,8%) до 603 тыс. т. У компании два комбикормовых завода: в Белгородской области на 280 тыс. т/год и в Тамбовской области на 420 тыс. т/год. Профицит мощностей составляет 100 тыс. т, по мере роста производства свинины холдинг планирует его загрузить. Также компания будет строить новые площадки, в частности в Приморье.



«Комос Групп» за год поднялась на одну строку до 11-го места, прибавив 24 тыс. т (5,2%) по сравнению с прошлым списком лидеров до 482 тыс. т. Однако на момент публикации рейтинга в 2017 году в структуру холдинга не был включен купленный им свинокомплекс «Татмит Агро», где также есть комбикормовые мощности. В годовом отчете «Комос Групп» за 2016 год производство комбикормов указано на уровне 479 тыс. т — с учетом нового актива. С этой точки зрения за 2017-й компания увеличила выпуск только на 3 тыс. т, или около 0,6%. Сейчас у компании шесть комбикормовых площадок, которые загружены примерно на 79%. В 2018—2020 годах холдинг планирует реализовать неиспользуемый потенциал. Компания — одна из немногих в списке, кто активно продает комбикорм другим участникам рынка, а не обеспечивает только внутренние потребности. Так, входящий в группу Глазовский комбикормовый завод реализует около 50% выпускаемой продукции в 28 регионах страны. Янаульский элеватор поставляет на рынок примерно 22% от объема производства.



Следом идет группа «Продо», в прошлом году бывшая на 11-м месте, но потерявшая одну позицию, несмотря на увеличение производства на 4 тыс. т до 469 тыс. т. Все комбикормовые предприятия холдинга способны выпускать в совокупности около 520 тыс. т продукции в год, сейчас площадки загружены от 70% («Продо Птицефабрика Калужская», где в 2016 году была запущена новая линия мощностью 20 т/час) до 95% («Продо Птицефабрика Пермская»). При этом производство будет увеличиваться с вводом новых мощностей: в частности, запланированы модернизация и расширение птицефабрик группы в Пермском крае и в Тюменской области.







Потенциальные участники рейтинга В рейтинге по итогам 2016 года последнее место занимал холдинг «КоПитания» с оценочным объемом в 270 тыс. т. С большой долей вероятности он должен был войти в топ-20 и сейчас. Однако компания не ответила на запрос, мнения экспертов в оценках ее производства разошлись, в итоге среднее арифметическое составило 282 тыс. т, что не позволило включить ее в список. По данным источника, близкого к холдингу, мощность двух его предприятий в Волгоградской и Новосибирской областях после модернизации достигла 240 тыс. т в год каждое. Первое в прошлом году было загружено примерно на 90%, второе произвело около 150 тыс. т, оценил источник. Таким образом, в сумме они могли дать около 365 тыс. т — это 16 место. Тем не менее, учитывая методику составления рейтинга, в расчет был взят показатель 282 тыс. т.

Также среди ближайших преследователей топ-20 — холдинг «Агроэко», занимающий девятое место в стране по объему производства свинины. В прошлом году он выпустил 280 тыс. т кормов против 232 тыс. т в 2016-м. По словам руководителя комбикормового завода холдинга Владимира Панфилова, сейчас проектная мощность предприятия достигает 360 тыс. т, но ее можно повысить до 420 тыс. т: в 2017-м «Агроэко» построил элеватор, увеличив объем единовременного хранения зерна до 155 тыс. т, а также модернизировал оборудование для производства кормов. Также в этом году планируется возвести второй комбикормовый завод мощностью 25 т/час, включая линию на 5 т/час для выпуска престартерного корма для поросят, который сейчас холдинг закупает. Это связано с планами увеличения производства свинины до 150 тыс. т в 2018 году против 104,5 тыс. т в 2017-м.

Потенциально может перешагнуть отметку в 300 тыс. т кормов в год агрохолдинг «Истра»: его завод «Истра-Хлебопродукт» после модернизации может выпускать до 30 тыс. т комбикормов в месяц. Однако по итогам 2017-го объем составил 268 тыс. т. Есть возможности роста и у «Русгрейн Холдинга». В прошлом году он, оценочно, произвел 250 тыс. т кормов. Птицефабрике «Синявинская» — № 1 по яйцу — принадлежит Волховский комбикормовый завод, в прошлом году он выпускал 19−20 тыс. т кормов в месяц. У холдинга «Волжанин» (второй в стране производитель яйца) есть комбикормовый завод мощностью около 300 тыс. т в год, однако пока предприятие загружено не на 100%. В будущем на место в числе лидеров также может претендовать компания «Роскар»: она планирует вложить 1,5 млрд руб. в строительство нового завода на 300 тыс. т кормов в год. Действующее предприятие производительностью 210 тыс. т устарело. Кроме того, 300 тыс. т кормов в год может производить «Евродон» на заводе «Донстар». В 2017-м холдинг выпустил только 180 тыс. т.

Впрочем, чтобы войти в топ-20, этим претендентам нужно наращивать объемы быстрее, чем это делают действующие участники списка: «входной билет» в рейтинг за год «подорожал» с 270 тыс. т до 290 тыс. т.



Проблемы коснулись всех

Независимо от динамики роста показателей, объемов производства и структуры бизнеса, все участники комбикормовой индустрии в прошлом году столкнулись с рядом проблем. По словам гендиректора компании «Мегамикс Центр» Сергея Власова, 2017-й запомнился игрокам резким повышением цен на отдельные компоненты кормов, в первую очередь на витамины. Хотя это фактически не сказалось на стоимости конечной продукции животноводства — мяса, молока и яиц, удорожание премиксов на 80−100% и более стало шоком. В том числе на фоне этой ситуации в отрасли появился новый тренд: многие агрохолдинги стали отказываться от системы тендерных закупок премиксов в пользу индивидуальных переговоров с поставщиками. «Мы надеемся, что он сохранится, поскольку это более точный подход к кормлению и понимание, что, как и зачем закупается, — говорит Власов. — Когда происходит тендерная закупка и договоры заключаются на определенный период, то при изменении ситуации на рынке комбикормовое предприятие или агрохолдинг не могут гибко на нее реагировать. Если с поставщиком премиксов договариваться индивидуально, то есть возможность оперативно согласовать новый рецепт или скорректировать цену». Также он отмечает тренд укрупнения производителей премиксов: крупные игроки становятся еще крупнее, а небольшие фиксируются в низком сегменте, работая с единичными потребителями, часто предлагая продукцию, исходя из личных отношений, а не гарантий ее качества.



При этом из-за роста цен на витамины в прошлом году рынок столкнулся с проблемой фальсификата. «Здесь основное правило — работать с тем поставщиком, которому ты доверяешь, и не пытаться найти сказочно дешевый продукт в период повышения цен, — отмечает Власов. — То, что премикс фальсифицирован, часто обнаруживается уже на том этапе, когда снижаются показатели по производству мяса».



Повышение цен на витамины привело к росту цены на премиксы в 2,5 раза, подтверждает гендиректор «Русагро» Максим Басов. По его словам, это повлекло за собой увеличение стоимости комбикормов и отразилось на себестоимости производства свинины. Представитель «Здоровой фермы» говорит, что витамин A подорожал в пять-семь раз, поэтому цена премиксов тоже выросла. «В 2017 году был рекордный урожай зерна, что в перспективе могло снизить стоимость комбикормов. Однако возросшая стоимость остальных компонентов сбалансировала эту разницу, так что в целом цена осталась примерно такой же, что и в 2016 году», — рассказывает она.



Несмотря на удорожание отдельных компонентов, в феврале комбикорма стоили дешевле, чем в аналогичный период в 2017 и 2016 годах, однако в дальнейшем цена может расти, в том числе из-за повышения стоимости зерна. Тем не менее на контрасте с прошлыми годами животноводы пока нормально реагируют на это, знает Даниил Хотько. «Существуют некие пороговые точки, когда есть смысл менять рецептуры. Например, подсолнечный шрот подорожал в два раза — с 7 тыс. руб./т до 14 тыс. руб./т, но поскольку его доля в комбикормах не такая значительная, рецептуры пока не меняют, — говорит он. — Согласно нашим опросам производителей животноводческой продукции, если цена дойдет до 17−18 тыс. руб./т, то тогда уже могут начать пересчитывать». В условиях жесткой конкуренции на рынке мяса все упирается в экономику, поэтому комбикормовые заводы должны быть гибкими в плане смены рецептур, добавляет эксперт.



Еще одной неожиданностью для участников комбикормового рынка в прошлом году стало закрытие поставок лизина из Китая, который также является мировым лидером по его производству. Закупки этой аминокислоты переориентировали на другие страны, однако это негативно сказалось на ценах. «Для тех поставщиков, которые сейчас отгружают нам лизин, Россия не является ключевым рынком, — отмечает Власов. — Надеюсь, что через какое-то время будет проведена инспекция китайских предприятий, и их продукция вернется на наш рынок».



В прошлом году дорожали и другие аминокислоты, обращает внимание Басов: сульфат лизина вырос в цене на 70%, треонин — на 50%, метионин — на 20%. Стоимость сульфата лизина увеличилась с 80 тыс. руб./т до 180 тыс. руб./т, уточняет представитель «Здоровой Фермы». «Сейчас проблема разрешена: мы закупаем монохлоргидрат лизина из Индонезии и Южной Кореи (140 тыс. руб./т)», — говорит она.







Почему нет «Каргилла» В этом году «Агроинвестор» принял решение не включать в рейтинг компанию «Каргилл», которая до этого два года занимала четвертую позицию с оценочным показателем в 850 тыс. т (по итогам 2015-го она была указана пятой из-за технической ошибки). Компания не раскрывает показатели в силу их коммерческой чувствительности, эксперты затруднились оценить объемы выпуска именно комбикормов. При этом представитель «Каргилл» уточняет, что компания делает ставку на кормовые решения в целом и не ведет учет отдельно по комбикормам, оценивая, например, сколько продукции можно выпустить с использованием ее премиксов.

Зависимость от импорта сохраняется

По словам Сергея Власова, сейчас российская комбикормовая индустрия полностью зависит от импорта. «Если анализировать премиксы — самую ценную составляющую комбикорма, то 85% сырья для их производства мы закупаем за рубежом, — приводит данные он. — Однако я бы не стал политизировать эту тему: крупнейшие в мире производители мяса, например та же Бразилия, тоже практически не выпускают отдельные компоненты, однако это никого не беспокоит и там нет цели создать собственное производство». Тем не менее Власов считает положительным шагом запуск производства лизина в России, хотя и добавляет, что не питает иллюзий, что в среднесрочной перспективе наша страна выйдет на самообеспечение по отдельным кормовым добавкам. Отечественный рынок комбикормов слишком мал в мировом масштабе, а производство высокотехнологичных продуктов требует очень больших инвестиций, поясняет он.



Если говорить о сложных продуктах: витаминах, ферментах, аминокислотах (за исключением лизина), то они будут преимущественно импортными еще более пяти лет, считает Владимир Шафоростов. Чтобы предложить рынку компоненты по приемлемой цене, нужно создавать крупное производство. Если взять витамины, то их выпуск довольно дорогой, производственные процессы требуют последовательной отработки и получения навыков работы с промежуточными продуктами и чистыми средами, а для этого нужно время. «Конечно, в такой ситуации инвесторы не готовы рисковать собственными средствами», — солидарен он с Власовым.



Кроме этого, зарубежные производители кормовых добавок, по сути, выпускают премиксы в России на совместных предприятиях или консультируя российских производителей. Даже при появлении сильного отечественного производителя компонентов ему придется побороться за рынок. Кроме того, не стоит забывать, что корма и премиксы — это не только набор компонентов, но и понимание технологии кормления, которыми также нужно делиться с потребителем продукта, добавляет эксперт.



А вот Марина Сирухи считает, что все не так плохо и наша комбикормовая индустрия за прошлый год несколько снизила зависимость от импорта, правда, пока лишь до 70−75%. Так, немного улучшились позиции по полножирной сое и соевому шроту, появились неплохие ферменты, про- и пребиотики, аминокислоты (лизин и метионин). Эта тенденция будет усиливаться, однако по витаминам зависимость выше и пока не снижается, отмечает она.



Несмотря на постепенное уменьшение зависимости отрасли от импортных компонентов, процесс замещения идет крайне медленно, говорит Евгения Пармухина. Серьезным шагом стал запуск «Завода премиксов № 1» и постепенное увеличение загруженности мощностей, а также открытие в конце 2017 года тюменского производства «АминоСиб», которые специализируются на производстве лизин-сульфата. «Однако говорить об окончательном уходе зарубежных производителей с российского рынка лизина не представляется возможным из-за отсутствия в стране производства лизин-моногидрохлорида», — добавляет она.

