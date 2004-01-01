Экспорт мяса увеличился в полтора раза

С начала 2018 года Россия активно наращивает экспорт мяса. По данным Минсельхоза, вывоз мяса птицы к последней декаде апреля увеличился в 1,4 раза — с 31,5 тыс. т за аналогичный период в 2017-м до 43 тыс. т, свинины — также в 1,4 раза с 16,6 тыс. т до 23,7 тыс. т, говядины — в 1,5 раза с 0,4 тыс. т до 0,6 тыс. т. За последние пять лет торговля мясными продуктами всех видов выросла в 3,4 раза — с 65,8 тыс. т на $86,8 млн в 2013-м до 229 тыс. т $307 млн в прошлом году.



По мнению руководителя направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» (крупнейшего производителя мяса согласно рейтингу «Агроинвестора» по итогам 2016 года) Андрея Дальнова, для российских компаний наиболее перспективно развитие экспорта свиных и куриных субпродуктов и мяса бройлера. Субпродукты особенно востребованы в государствах Дальнего Востока. «При условии соблюдения требований импортеров по качеству, торговлю в этом направлении можно существенно нарастить, — прокомментировал он «Агроинвестору». — В прошлом году вывоз субпродуктов, по данным ФТС, увеличился на 38% до 56 тыс. т». Отечественное мясо бройлера востребовано в странах ближнего зарубежья. Это рынки, которые довольно близки к российскому по своей динамике и предпочтениям потребителей со всеми вытекающими плюсами и минусами для наших производителей, уточняет Дальнов.



Фундаментальная причина, ограничивающая экспорт отечественного мяса, — все еще достаточно высокие цены внутреннего рынка, считает он. «Мы только входим в стадию зрелости, а в Бразилии, США и ЕС производители уже давно жестко конкурируют между собой на национальных рынках, — говорит Дальнов. — Регулярные кризисы перепроизводства «шлифуют» игроков, учат их функционировать при весьма низких ценах». Для них вывоз — это вопрос выживания, а не диверсификации или получения дополнительной прибыли, как для российских производителей. Например, филе грудки бройлера в России сейчас стоит около $2,75/кг, а на внутреннем рынке Бразилии — $1,4. «Гипотетически, если бы у нас была квота на поставки в ЕС, у нас с бразильцами сейчас были бы очень разные представления о приемлемой экспортной цене», — полагает он. Дешевый американский окорочок и фарш MDM ставят под сомнение перспективы экспорта в страны Африки в текущем году, полагает Дальнов. А недорогая бразильская и украинская тушка никак не помогают развитию российских поставок на Ближний Восток.



Аналогичная ситуация и со свининой. Но здесь кроме экономики вмешивается эпизоотия. Африканская чума свиней существенно затрудняет диверсификацию экспорта как свиных отрубов, так и субпродуктов. «Вывоз свинины и мяса бройлера в страны дальнего зарубежья будет расти, но в массовом порядке это произойдет при другой рыночной конъюнктуре и другом курсе доллара», — уверен Дальнов.



По информации Минсельхоза, цена сельхозпроизводителей на живых свиней по состоянию на конец марта составляла 85,14 руб./кг, что на 5,4% меньше, чем в декабре 2017-го. В марте прошлого года свиньи стоили 94 руб./кг. Стоимость живой птицы в марте 2018-го составляла 64,62 руб./кг, что почти аналогично показателю на конец прошлого года, но на 8% ниже, чем годом ранее. А вот КРС с конца прошлого года к марту этого подорожал на 4,7% до 96,5 руб./кг. По сравнению с аналогичным показателем годом ранее цена снизилась примерно на 3%.



Согласно данным Росстата, за первые три месяца этого года в России произведено 2,7 млн т мяса скота и птицы в живом весе, что на 7% больше чем январь-март 2017-го. В том числе получено 231,3 тыс. т говядины, 960,1 тыс. т свинины, 1,5 млн т мяса птицы.



Подробнее о развитии российского агроэкспорта читайте в майском номере «Агроинвестора».

