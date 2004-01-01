 Экспорт свинины вырос в 1,5 раза — Агроинвестор
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Рынки
Экспорт свинины вырос в 1,5 раза
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
апрель 2018
Отгрузки растут благодаря расширению географии и низким ценам
Ввоз свинины из-за рубежа сократился 3,4 раза на фоне запрета бразильского мяса
Фото: Ю. Эйвазова

По оперативным данным ФТС на 15 апреля экспорт свинины из России вырос в 1,5 раза до 22,4 тыс. т к аналогичному периоду 2017-го. Отгрузки мяса птицы с начала года увеличились в 1,4 раза до 39,6 тыс. т, говядины — в 1,6 раза до 0,5 тыс. т. «Основными странами-потребителями являются Украина, Вьетнам, Гонконг, Иран, ОАЭ», — сообщает Минсельхоз.

Как уточняет агроведомство, оперативные данные представлены без учета торговли со странами ЕАЭС. При этом, как следует из опубликованной статистики ФТС, в январе-феврале крупнейшими получателями российской свинины были Украина, на которую приходилась почти половина экспорта, и Белоруссия (33%). Всего за два месяца было отгружено 6 тыс. т этого вида мяса. Также за рубеж было отправлено 7 тыс. т пищевых субпродуктов свиней, крупнейшими получателями в этой категории являются Гонконг (77% всего экспорта), а также Вьетнам и Украина. Также Вьетнам и Украина — ведущие импортеры российского мяса птицы: за два месяца в каждую из этих стран направлялось более четверти от всех поставок. На третьем месте — Казахстан с долей 17%.

Экспорт мяса вырос в 1,5 раза

Рост экспорта свинины и птицы связан с тем, что производители продолжают осваивать внешние рынки и налаживать новые деловые контакты в более чем 30 странах мира, комментирует председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «В конце прошлого года открылся ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, сейчас проходит инспекция Ирака по российским предприятиям. То есть сама география расширяется: избыток предложения, который обусловлен высокими темпами роста производства в этом году, способствует тому, чтобы экспортеры и производители были более активны в поставках за рубеж», — сказал он «Агроинвестору». Кроме того, в начале года существенно снизились цены на свинину, цены на мясо птицы также оставались на низком уровне — эти факторы тоже положительно сказываются на объемах продаж за рубеж, добавил Юшин.

Кроме того, одним из важнейших факторов для повышения конкурентоспособности российской продукции является курс рубля. «Текущее ослабление рубля — это дополнительная возможность для поддержания объемов экспорта. Тем более что себестоимость производства в начале года продолжила расти, что связано, прежде всего, с увеличением стоимости кормов и их составляющих, в том числе аминокислот и кормовых витаминов, соевого шрота и т. д. Однако если мы говорим о толчке для экспортных поставок, то курс должен быть не менее 65 руб.», — заметил эксперт. В течение апреля курс доллара по отношению к рублю увеличился на 7%, на 23 апреля ЦБ установил курс доллара на уровне 61,32 руб. против 57,26 руб. на начало апреля.

Импорт свинины за первые 3,5 месяца года снизился в 3,4 раза до 18,5 тыс. т, мяса птицы — на 18% до 19,2 тыс. т, говядины — на 17% до 47,3 тыс. т. По состоянию на 15 апреля средние контрактные цены на говядину были на 15,8% выше, чем в аналогичную дату прошлого года и составили $3669,2/т или 225,4 тыс. руб./т. Свинна подорожала на 4,7% до $2778/т или 170,7 тыс. руб./т, мясо птицы — на 9,1% до $1713,9 /т или 105,3 тыс. руб./т, сравнивает Минсельхоз. По словам Юшина, сокращение импорта связано в первую очередь с запретом на поставки из Бразилии, введенным с 1 декабря 2017-го из-за обнаружения в продукции рактопамина. «Альтернативных поставщиков свинины практически нет: ни Чили, ни Аргентина не могут предложить сопоставимых с бразильскими объемов. К тому же у нас в первом квартале были низкие цены на свинину на внутреннем рынке, что также не способствовало активному ввозу», — сказал эксперт. Согласно прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы американского Минсельхоза, из-за ограничений на бразильское мясо по итогам 2018 года поставки свинины в Россию сократятся на 46% до 200 тыс. т. На фоне запрета также уменьшится импорт говядины и телятины — на 21% до 400 тыс. т без учета Крыма.

По данным Росстата, в январе-марте 2018 года производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах выросло на 5% до 3,4 млн т. В сельхозорганизациях рост составил 7% до 2,7 млн т, в том числе производство свиней увеличилось на 12% до 960 тыс. т, мяса птицы — на 4,4% до 1,5 млн т, КРС — на 4,9% до 231,3 тыс. т. Согласно мониторингу Минсельхоза, средневзвешенная цена на полутуши свиней с начала года снизилась на 0,2% до 149,73 тыс. руб./т, мясо птицы — на 2,7% до 94,18 тыс. руб./т, полутуши КРС — на 0,5% до 204,3 тыс. руб./т. Средние потребительские цены на свинину к 16 апреля уменьшились на 1,7% до 251,87 руб./кг, мясо птицы — на 2,7% до 121,84 руб./кг. Потребительские цены на говядину по сравнению с началом 2018 года не изменились и находятся на уровне 321,37 руб./кг.

В течение года внутренние цены на свинину продолжат падать, прогнозировал на конференции Russian Feed Industry-2018, организованной «Агроинвестором», гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Так, в первом квартале ее стоимость была на 15% ниже среднего значения за последние пять лет. При этом экспорт, на который многие возлагают большие надежды, не сможет предотвратить сокращение маржинальности в секторе, уверен Ковалев. По оценке союза, через пять лет Россия сможет увеличить вывоз всех видов мяса максимум до 500−600 тыс. т, что на фоне совокупных объемов производства не окажет существенного влияния на повышение доходности. В 2018-м, согласно оценке Национального союза свиноводов, экспорт свинины с учетом шпига и субпродуктов может вырасти на 15−20% до 80−85 тыс. т. Росптицесоюз прогнозирует увеличение экспорта мяса птицы в этом году на 40% до 210 тыс. т.

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