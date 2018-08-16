«Мираторг» возглавил рейтинг агрохолдингов по выручке

Аналитическая компания INFOLine подготовила рейтинг крупнейших агрохолдингов России по итогам 2017 года. Лидером рейтинга вновь стал АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников, выручка компании в прошлом году выросла на 5 млрд руб. до 125 млрд руб.



По мнению аналитиков INFOLine, лидерство «Мираторг» обусловлено замкнутым производственным циклом, что позволяет меньше зависеть от сторонних поставщиков и уменьшать себестоимость продукции, а также большим объемом инвестиций и значительной господдержкой. Холдинг вложил в создание вертикально-интегрированного производства основных видов мяса более 200 млрд руб., и по итогам 2017 года занял второе место в рейтинге «Агроинвестора», выпустив в сумме 521,1 тыс. т свинины, мяса бройлера, говядины и телятины в убойном весе. Однако, несмотря на рост выручки, входящая в холдинг «Брянская мясная компания», которая реализует проект по говядине, в прошлом году получила чистый убыток в 2,4 млрд руб.







С третьей на вторую строчку рейтинга поднялась группа «Черкизово» (выручка — 91 млрд руб.), сместившая на одну позицию вниз «Русагро». «"Русагро» потеряла часть выручки из-за падения цен на сахар, в то время как «Черкизово» смогла нарастить выручку почти на 10%", — прокомментировала «Агроинвестору» руководитель направления потребительских рынков INFOLine Светлана Силенина. Выручка «Русагро» в прошлом году снизилась с 84 млрд руб. до 79 млрд руб. из-за потерь в сахарном и сельскохозяйственном дивизионе. Как говорится в годовом отчете группы, цены реализации сахара упали на 23%, в результате чего доход сахарного бизнеса сократился на 43%. А в сельскохозяйственном дивизионе из-за падения цен доход упал на 99% — почти до нуля.



Четвертое место среди крупнейших агрохолдингов занимает российское подразделение трейдинговой компании Cargill, выручка которого в 2017-м выросла с 72 млрд руб. до 75 млрд руб. «Если конъюнктура рынка сахара не поменяется, то «Русагро» может уступить третье место Cargill», — не исключает Силенина. Однако, как говорил ранее в августе гендиректор «Русагро» Максим Басов, в этом году ценовая ситуация для бизнеса складывается неплохо, а обвала цен на сахар в этом году, как это было в 2017-м, в этом, возможно, и не случится. По данным Минсельхоза, к 9 августа с начала года цена производителей на свекловичный сахар выросла на 21% до 30,76 руб./кг.



Замыкает топ-5 группа «Агро-Белогорье», которая в 2017-м обошла в рейтинге «Комос групп». Выручка «Комос групп» в прошлом году сократилась на 5% до 64 млрд руб. По данным INFOLine, в планах компании — дальнейшее снижение выпуска свинины (почти на 10% в 2018-м), однако за счет роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью компания прогнозирует незначительный рост выручки по итогам года. Также в топ-10 крупнейших российских агрохолдингов по выручке вошли «Продимекс» (62 млрд руб.), «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева (47 млрд руб.), холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» (44 млрд руб.) и группа «Продо» (37 млрд руб.).



В целом, как следует из рейтинга, семь из 10 крупнейших агрохолдингов в течение прошлого года увеличили выручку, а совокупный доход участников от основной деятельности вырос на 12 млрд руб. до 694 млрд руб. Это говорит о происходящей консолидации отрасли и выстраивании вертикально-интеграционных бизнес-схем как наиболее устойчивых, комментирует Силенина. В то же время медленное восстановление потребительской активности и сложная эпизоотическая ситуация ограничивают темпы роста, отмечает она. В будущем, по ее словам, также будут сказываться такие факторы, как снижение инвестиционной активности на фоне насыщения рынка и сокращение субсидирования отрасли. Тем не менее, по итогам 2018-го значительных изменений в топ-10 аналитики INFOLine не ожидают. «Ротация может произойти внутри десятки, но новых участников рейтинга мы не предвидим», — прогнозирует Силенина.



В то же время рейтинг INFOLine значительно отличается от рейтинга агропромышленных компаний, составляемого журналом «Эксперт». По итогам 2017 года издание еще не представило данные, однако в 2016 году крупнейшим предприятием российского АПК была группа «Содружество», которая специализируется на переработке масличных агрокультур и продаже зерна. В 2016-м ее выручка оценивалась в 126,6 млрд руб. Второе место занимал «Мираторг», третье — группа «Эфко» (производство растительных масел и жиров) со 106,9 млрд руб. За ней следовала компания «Вимм-Билль-Данн» (производство продуктов питания и напитков, входит в PepsiCo) с выручкой в 96 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017-м выручка компании сократилась на 0,5% до 95,5 млрд руб.

