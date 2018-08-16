 «Мираторг» возглавил рейтинг агрохолдингов по выручке — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
66.907
eur
76.088
moex
2261.09
brent
71.35
пшеница
542
сахар
10.3

Рейтинги
«Мираторг» возглавил рейтинг агрохолдингов по выручке
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
16 августа 2018
Совокупная выручка топ-10 компаний в 2017 году составила 694 млрд рублей
Семь агрохолдингов из первой десятки в прошлом году увеличили выручку
Фото: Pixabay

Аналитическая компания INFOLine подготовила рейтинг крупнейших агрохолдингов России по итогам 2017 года. Лидером рейтинга вновь стал АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников, выручка компании в прошлом году выросла на 5 млрд руб. до 125 млрд руб.

По мнению аналитиков INFOLine, лидерство «Мираторг» обусловлено замкнутым производственным циклом, что позволяет меньше зависеть от сторонних поставщиков и уменьшать себестоимость продукции, а также большим объемом инвестиций и значительной господдержкой. Холдинг вложил в создание вертикально-интегрированного производства основных видов мяса более 200 млрд руб., и по итогам 2017 года занял второе место в рейтинге «Агроинвестора», выпустив в сумме 521,1 тыс. т свинины, мяса бройлера, говядины и телятины в убойном весе. Однако, несмотря на рост выручки, входящая в холдинг «Брянская мясная компания», которая реализует проект по говядине, в прошлом году получила чистый убыток в 2,4 млрд руб.

рейтинг крупнейших агрохолдингов России по итогам 2017 года

С третьей на вторую строчку рейтинга поднялась группа «Черкизово» (выручка — 91 млрд руб.), сместившая на одну позицию вниз «Русагро». «"Русагро» потеряла часть выручки из-за падения цен на сахар, в то время как «Черкизово» смогла нарастить выручку почти на 10%", — прокомментировала «Агроинвестору» руководитель направления потребительских рынков INFOLine Светлана Силенина. Выручка «Русагро» в прошлом году снизилась с 84 млрд руб. до 79 млрд руб. из-за потерь в сахарном и сельскохозяйственном дивизионе. Как говорится в годовом отчете группы, цены реализации сахара упали на 23%, в результате чего доход сахарного бизнеса сократился на 43%. А в сельскохозяйственном дивизионе из-за падения цен доход упал на 99% — почти до нуля.

Четвертое место среди крупнейших агрохолдингов занимает российское подразделение трейдинговой компании Cargill, выручка которого в 2017-м выросла с 72 млрд руб. до 75 млрд руб. «Если конъюнктура рынка сахара не поменяется, то «Русагро» может уступить третье место Cargill», — не исключает Силенина. Однако, как говорил ранее в августе гендиректор «Русагро» Максим Басов, в этом году ценовая ситуация для бизнеса складывается неплохо, а обвала цен на сахар в этом году, как это было в 2017-м, в этом, возможно, и не случится. По данным Минсельхоза, к 9 августа с начала года цена производителей на свекловичный сахар выросла на 21% до 30,76 руб./кг.

Замыкает топ-5 группа «Агро-Белогорье», которая в 2017-м обошла в рейтинге «Комос групп». Выручка «Комос групп» в прошлом году сократилась на 5% до 64 млрд руб. По данным INFOLine, в планах компании — дальнейшее снижение выпуска свинины (почти на 10% в 2018-м), однако за счет роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью компания прогнозирует незначительный рост выручки по итогам года. Также в топ-10 крупнейших российских агрохолдингов по выручке вошли «Продимекс» (62 млрд руб.), «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева (47 млрд руб.), холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» (44 млрд руб.) и группа «Продо» (37 млрд руб.).

В целом, как следует из рейтинга, семь из 10 крупнейших агрохолдингов в течение прошлого года увеличили выручку, а совокупный доход участников от основной деятельности вырос на 12 млрд руб. до 694 млрд руб. Это говорит о происходящей консолидации отрасли и выстраивании вертикально-интеграционных бизнес-схем как наиболее устойчивых, комментирует Силенина. В то же время медленное восстановление потребительской активности и сложная эпизоотическая ситуация ограничивают темпы роста, отмечает она. В будущем, по ее словам, также будут сказываться такие факторы, как снижение инвестиционной активности на фоне насыщения рынка и сокращение субсидирования отрасли. Тем не менее, по итогам 2018-го значительных изменений в топ-10 аналитики INFOLine не ожидают. «Ротация может произойти внутри десятки, но новых участников рейтинга мы не предвидим», — прогнозирует Силенина.

В то же время рейтинг INFOLine значительно отличается от рейтинга агропромышленных компаний, составляемого журналом «Эксперт». По итогам 2017 года издание еще не представило данные, однако в 2016 году крупнейшим предприятием российского АПК была группа «Содружество», которая специализируется на переработке масличных агрокультур и продаже зерна. В 2016-м ее выручка оценивалась в 126,6 млрд руб. Второе место занимал «Мираторг», третье — группа «Эфко» (производство растительных масел и жиров) со 106,9 млрд руб. За ней следовала компания «Вимм-Билль-Данн» (производство продуктов питания и напитков, входит в PepsiCo) с выручкой в 96 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017-м выручка компании сократилась на 0,5% до 95,5 млрд руб.

Показать еще

Статьи по теме
Рейтинг производителей молока возглавили «ЭкоНива» и «Агрокомплекс»
Рейтинг землевладельцев вновь возглавили «Продимекс», «Мираторг» и «Русагро»
Топ-25 крупнейших российских производителей мяса. Лидеры рынка продолжат консолидацию
Лидеры российской пашни. Топ-22 агрохолдингов по землям в обработке
Молоко без человека. Что меняет роботизация молочных ферм
Татьяна Карабут


Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией