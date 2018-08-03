Убыток «Мираторга» в производстве говядины превысил 2 млрд рублей

«Брянская мясная компания» (БМК, входит в агрохолдинг «Мираторг»), которая реализует проект по производству говядины, завершила 2017 год с чистым убытком в 2,4 млрд руб. против прибыли в 9,46 млрд руб. годом ранее, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». При этом выручка компании выросла с 13,6 млрд руб. до 16 млрд руб.

По итогам прошлого года холдинг выпустил 82 тыс. т говядины, что на 32% больше показателя в 2016-м. В первом полугодии 2018-го объем производства составил 51,6 тыс. т. Ранее «Мираторг» озвучил планы инвестировать 4,6 млрд руб. в повышение мощности откорма КРС на 70% до более 200 тыс. животных единовременно. Холдинг уже начал строительство третьего фидлота на 80 тыс. голов скота в Брянской области. Сейчас стадо компании превышает 600 тыс. животных и должно увеличиться до 1 млн к 2024 году. Фермы кроме Брянской области расположены в Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях.

Руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Екатерина Михалева в первую очередь объясняет полученный убыток компании резким снижением показателей по статье «прочие доходы» — с 26,4 млрд руб. в 2016-м до 14,3 млрд руб. в прошлом году. Это может быть связано как с возможным уменьшением поступлений в виде возмещенного НДС по инвестициям ввиду завершения инвестиционной фазы проекта, так и с сокращением субсидий. «Проект «Брянской мясной компании» с инвестициями более $1 млрд является одним из самых дорогих проектов в российском мясном секторе, — напоминает она. — Кредитная нагрузка БМК на конец 2017 года по долгосрочным обязательствам составила около 74 млрд руб., проценты к уплате — 6,6 млрд руб. Если часть из уплаченных процентов не была субсидирована, то это могло отразиться на снижении прочих доходов и, как следствие, привести к отрицательному финансовому результату». Кроме того, на показатель могла существенно повлиять курсовая разница.

За последние пять лет компания ни разу не показывала положительные значения операционных показателей от основной деятельности: валовая прибыль и прибыль от продаж принимали только отрицательные значения, продолжает Михалева. Так, в 2017 году валовой убыток увеличился до 3,5 млрд руб. с 2,1 млрд руб. в 2016-м, убыток от продаж составил 4,2 млрд руб. «Тренд роста отрицательного убытка по валовой прибыли говорит о существенных трудностях у компании», — прокомментировала она «Агроинвестору».

Аналитик инвесткомпании «Алор» Алексей Антонов, напротив, не склонен считать такой убыток в структуре всего холдинга тревожным сигналом, что проект по производству говядины себя не оправдал или менеджмент допустил какие-то системные ошибки. Скорее это результат переходного периода, который сейчас переживает рынок производства этого вида мяса, уверен он. По его мнению, убыток мог возникнуть из-за перераспределения прибыли от деятельности на погашение крупных кредитов: учитывая структуру холдинга, долги могли покрываться дочерней компанией по плану реструктуризации.

Хотя выручка «Брянской мясной компании» выросла на 18%, себестоимость повышалась опережающими темпами (на 24% за год), что заложило основу убытка, отмечает эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев. При этом в отличие от увеличения затрат рост цен на продукцию сдерживался из-за слабого состояния потребительского рынка в целом. Такое положение в прошлом году было характерно для многих производящих отраслей, ориентированных на потребительский спрос. Одновременно у предприятия повышались издержки, связанные с активным расширением деятельности, в том числе за счет заемных средств. В результате растет долг и стоимость его обслуживания. «К примеру, объем займов в балансе «Брянской мясной компании» в прошлом году увеличился на 38% — с 55,5 млрд руб. до 76,8 млрд руб. При этом краткосрочный долг составил менее 3 млрд руб.», — приводит данные Калачев. В 2017-м компания потратила на оплату процентов 7,7 млрд руб. — на 30% больше, чем годом ранее. Кроме того, с расширением производства в полтора раза увеличились затраты на оплату труда — до 3,7 млрд руб., добавляет он.

Поскольку «Мираторг» не является публичной компанией и не раскрывает консолидированной отчетности, сложно сопоставить результаты «Брянской мясной компании» с показателями холдинга в целом, говорит Калачев. Тем не менее, он считает, что убыток в 2,4 млрд руб. не нанесет существенного ущерба холдингу.

«Мираторг» принимает активные меры по повышению маржинальности мясного направления и увеличения оборотов бизнеса по производству говядины, обращает внимание Михалева, приводя в пример строительство кожевенного завода и линии по производству мясных полуфабрикатов для сегмента HoReCa стоимостью 4,9 млрд руб. Однако нужно время и инвестиции для их интеграции в общий производственный цикл работы компании. «В целом говорить о прибыльности направления выпуска мраморной говядины сейчас достаточно сложно. Проект БМК диктует тренды и формирует рынок и его предложение. Если со стороны рынка будет платежеспособный спрос на хорошую и качественную продукцию по всей России, а не только в крупнейших городах, то можно будет говорить о восстановлении продаж и, соответственно, маржинальности», — рассуждает Михалева. При этом основной конкурент «Брянской мясной компании» в производства и продвижении мраморной говядины — «Заречное» — в прошлом году также получил убыток по чистой прибыли в 1,1 млрд руб. при оборотах деятельность в восемь раз меньше, чем у БМК, сравнивает она.

В перспективе нескольких лет потребление качественной говядины будет постепенно увеличиваться, предполагает Антонов. «Но скорее всего рекорды по финансовым показателям БМК сможет начать ставить только после 2020 года, когда экономика России сможет оправиться от эффекта новых санкций и повышения НДС до 20%, что негативно скажется на покупательской способности, в том числе и спросе на говядину», — думает он. В любом случае масштабный проект «Мираторга» будет пользоваться поддержкой как федерального центра, так и региональных властей, добавляет он.

«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Кроме говядины компания производит розовую телятину, свинину, мясо бройлера, а также занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой и розничной торговлей. По данным компании BEFL, «Мираторг» контролирует 676 тыс. га земли и является вторым в стране по площади земельного банка. Выручка холдинга за 2016 год составила 97 млрд руб., чистая прибыль — 21,5 млрд руб.