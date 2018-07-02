«Мираторг» увеличил производство розовой телятины

«Мираторг», крупнейший в стране производитель говядины и свинины, в первом полугодии выпустил 3,4 тыс. т розовой телятины на ферме в Курской области, сообщает компания. Комплекс по откорму телят молочных пород КРС был запущен в феврале прошлого года. Сметная стоимость проекта, по данным администрации региона, составила 3 млрд руб. Продажи мяса начались в сентябре прошлого года. По итогам 2017-го холдинг произвел почти 2,5 тыс. т продукции, план на этот год — 7,8 тыс. т.



Сейчас на комплексе содержится свыше 20 тыс. телят, за год стадо увеличилось больше чем в три раза. «Мираторг» поставляет на откорм телят как со своей фермы «Благодатенская», так и закупает шлейф молочного стада у других участников рынка. Трехдневных телят доставляют из более чем 30 фермерских хозяйств из 18 регионов России.



Ранее вице-президент «Мираторга» Вадим Котенко рассказывал «Агроинвестору», что на первом этапе плановая мощность фермы составит 30 тыс. телят на откорме в год. «Проект модульный, мы будем изучать мнение потребителей, оценивать спрос, ситуацию на рынке, — говорил топ-менеджер. — Это достаточно интересный диетический продукт, мы видим, что к нему есть интерес у разных сегментов потребителей, например, розовая телятина хорошо подходит для детского питания. Соответственно, мы можем добавить второй модуль такой же мощности, потом третий. Объем производимой продукции должен достигнуть 15 тыс. т в год». Спрос на розовую телятину неуклонно растет и сейчас компания рассматривает возможность дальнейшего расширения производства, уточняет пресс-служба агрохолдинга.



Комплекс «Мираторга» — единственное в стране индустриальное производство розовой телятины. Скот откармливается по голландской технологии до восьми месяцев. «До сих пор производители молока занимались откормом шлейфа, но делали это в основном не очень профессионально. И, по их собственным жалобам, с экономическими потерями: им гораздо проще и выгодней забить бычка на следующий день после рождения, чем кормить его молоком коровы и тем самым сокращать свои надои», — комментировал руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. При этом, по его словам, при грамотном подходе это направление может приносить прибыль, поскольку розовая телятина — это дорогое диетическое мясо.



В апреле компания «АгроПромкомплектация» сообщила, что планирует начать откорм бычков — шлейф молочного стада в Тверской области. Правда, на первом этапе проект будет рассчитан всего на 250 животных. «Это будет первый опыт, на основе которого будет приниматься решение о дальнейшем развитии», — уточнял «Агроинвестору» представитель компании.



Кроме возможного увеличения производства розовой телятины «Мираторг» намерен расширить проект по говядине. На прошлой неделе компания сообщила, что инвестирует 4,6 млрд руб. в повышение мощности откорма КРС на 70% до более 200 тыс. животных единовременно и уже начала строительство третьего фидлота на 80 тыс. голов скота в Брянской области. Сейчас стадо компании превышает 600 тыс. животных и должно увеличиться до 1 млн к 2024 году. На новой площадке холдинг планирует в том числе откармливать бычков, полученных в результате скрещивания породы абердин-ангус с японской породой вагю, которая отличается сверхвысокой мраморностью мяса. Говядина вагю будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Кроме розовой телятины и говядины компания производит свинину, мясо бройлера, а также занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой и розничной торговлей. По данным компании BEFL, «Мираторг» контролирует 676 тыс. га земли и является вторым в стране по площади земельного банка. В прошлом году «Мираторг» произвел 415 тыс. т свинины, 114 тыс. т мяса птицы, 82 тыс. т говядины, почти 2,5 тыс. т розовой телятины и 6,2 тыс. т молока. Выручка холдинга за 2016 год составила 97 млрд руб., чистая прибыль — 21,5 млрд руб.





