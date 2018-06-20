«Мираторг» займется производством семян

«Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины, создаст селекционно-семеноводческий центр в Орловской области, вложив 800 млн руб., сообщила компания. Инвестиционное соглашение подписали президент холдинга Виктор Линник и врио губернатора региона Андрей Клычков.



Центр будет открыт в Кромском районе до конца 2018 года, в целом проект будет реализовываться до 2025-го. Планируется построить завод по подработке семян со складскими помещениями, а также два крытых тока. Правительство области будет содействовать инвестору в создании необходимой инфраструктуры, уточняет администрация региона. На первом этапе центр будет специализироваться на выращивании высококачественного посадочного материала для пастбищ животноводческого дивизиона «Мираторга». При выходе на проектную мощность предприятие будет производить 5 тыс. т семян многолетних трав и травосмесей в год. Это позволит засевать 180 тыс. га и сократить зависимость от импортного посевного материала, оценивает агрохолдинг.



По данным Росстата, в прошлом году многолетними травами в России было занято 10,5 млн га, однолетние занимали 4,1 млн га. Валовой сбор многолетних трав на сено и зеленый корм составлял 44,5 млн т, однолетних — 23,8 млн т.



Поскольку проект предусматривает кооперацию с научно-исследовательскими учреждениями страны, его реализация позволит выращивать сорта трав, максимально приспособленных к климатическим условиям России. В результате увеличится продуктивность растений и эффективность кормозаготовки, рассчитывает «Мираторг». Центр станет еще одним звеном в структуре вертикально-интегрированного производства говядины: пастбища с многолетними травами и поля для заготовки сена и сенажа — ключевой элемент в структуре себестоимости мяса, уточняет компания.



«Строительство центра — уникальный проект, который поможет Орловской области занять лидирующие позиции по производству многолетних трав в России и станет фундаментом для развития молочного и мясного животноводства в регионе», — цитирует Виктора Линника пресс-служба администрации региона.



Собственный селекционно-семеноводческий центр в перспективе позволит «Мираторгу» снизить издержки на приобретение семян как на внутреннем рынке, так и за рубежом, так что инвестиции должны себя полностью окупить, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Даже если компания не сможет занять заметную долю рынка, комплекс позволит закрывать ее потребности в посадочном материале. «Наличие такого центра с перспективой увеличения производства семян многолетних трав и травосмесей обеспечит российским аграриям надежную базу для снижения зависимости от импорта семян, — прокомментировал Антонов «Агроинвестору». — Отечественный агрорынок продолжает испытывать серьезную зависимость от поставок из-за рубежа, хотя в среднем зависимость от иностранного посевного материала оценивается примерно в 50%, по некоторым агрокультурам уровень доходит до 90%". Создание таких центров как у «Мираторга» позволит постепенно снизить эту зависимость, но для этого необходимо и время, и поддержка государства, добавляет Антонов.



Селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве сейчас имеют высокий уровень государственной поддержки: возмещение капитальных затрат (20%) и льготное кредитование, отмечает партнера практики АПК «НЭО Центра» Инна Гольфанд, добавляя, что даже при такой господдержке проекты все равно долго окупаются. «Объем рынка семян в России — около 86 млрд руб., из них импорт — примерно 25 млрд руб., — приводит данные эксперт. — Основное отличие российских семян от иностранных — качество. Урожайность отечественных семян значительно уступает импортным, также есть риски заболеваний растений. Поэтому крупные холдинги предпочитают использовать импортный посадочный материал». Проект «Мираторга» для вертикальной интеграции бизнеса очень правильный из-за возможности контролировать качество семян, считает Гольфанд. Его операционную рентабельность она оценивает более чем в 40%.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, а также занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой и розничной торговлей. По данным компании BEFL, «Мираторг» контролирует 676 тыс. га земли и является вторым в стране по площади земельного банка. Ранее компания сообщала, что в связи с ростом стада КРС в этом году она планирует увеличить площадь пашни и пастбищ в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской Смоленской областях на 14% до 446 тыс. га. В том числе под посевы кукурузы на силос и зерно, многолетних и однолетних трав планировалось занять свыше 369 тыс. га, более 46 тыс. га предполагалось отвести под естественные сенокосы. В прошлом году «Мираторг» произвел 415 тыс. т свинины, 114 тыс. т мяса птицы, 82 тыс. т говядины, почти 2,5 тыс. т розовой телятины и 6,2 тыс. т молока. Выручка холдинга за 2016 год составила 97 млрд руб., чистая прибыль — 21,5 млрд руб.

