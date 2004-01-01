Уход от семенной зависимости: каковы перспективы импортозамещения в российском семеноводстве

По оценке ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, в России функционирует 42 селекционных центра по растениеводству. Они действовали еще при ведущих НИИ отделения растениеводства Российской академии сельскохозяйственных наук до реформы РАН 2013 года. В планах Минсельхоза до 2020 года ввести в эксплуатацию 87 селекционно-семеноводческих центров, из которых 61 будет создан с нуля, остальные — модернизированные ныне действующие.

Развитие собственного семенного фонда — это вопрос продовольственной безопасности, заявил недавно министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Зависимость российского агрорынка от иностранных поставщиков семянсоздает риски для устойчивого увеличения объемов производства продуктов питания, уверен он.



Зерновыми обеспечиваем себя сами

В июле 2016 года президент Владимир Путин подписал указ, в котором среди мер развития АПК и снижения технологических рисков в продовольственной сфере до 2026 года названо производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений. Детально эти меры должны быть прописаны в федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы, подготовка которой поручена правительству. В середине января она еще не была обнародована. По данным Минсельхоза, доля используемых импортных семян составляет от 20% до 80%, но при всех существующих сложностях уже есть позитивные сдвиги. Господдержка должна помочь решить проблему обеспечения сельхозпроизводителей отечественными семенами и гибридами уже в ближайшее десятилетие, рассчитывают чиновники. Министерство планирует, что к 2026 году производство оригинальных и элитных семян отечественной селекции по наиболее зависимым от импорта агрокультурам будет обеспечено на уровне не менее 75%.



По состоянию на декабрь 2016 года в Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию, был 17841 сорт различных агрокультур. По словам директора ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса Владимира Косолапова, 73% этого объема — российские разработки. Доля высеваемых семян, созданных отечественными селекционерами, по большинству агрокультур превышает 70−80%, а по рису, гречихе и просу достигает 100%. «Причем речь идет о сортах, созданных в последние годы, а не о наработках советского времени, — подчеркивает ученый. — Доля сортов озимой пшеницы, ячменя, яровой пшеницы и овса иностранной селекции составляет всего 0,9−1,5%".



Однако если с созданием новых сортов дела обстоят хорошо, то с гибридами намного хуже. Больше всего зарубежных гибридов по сахарной свекле — 93,3%. Лучше ситуация с соей, кукурузой и подсолнечником, но доля импорта все равно велика (см. график на стр. ХХ). «У нас созданы замечательные сорта и гибриды всех этих агрокультур, но по разным причинам, например из-за более успешной маркетинговой политики западных фирм, их продукция пользуется большей популярностью», — признает Косолапов.



Преимущества и недостатки

У отечественных сортов и гибридов есть свои преимущества. «Селекционеры создают сорт или гибрид не только для конкретных условий окружающей среды, но даже под требования отдельных хозяйств», — утверждает Косолапов. На устойчивость к природно-климатическим условиям как одно из основных достоинств наших сортов и гибридов указывает гендиректор российского отделения канадской компании «Семанс Прогрейн» (реализует семена сои) Олег Карпов. Кроме того, отечественные семена могут быть до двух раз дешевле иностранных. Например, если стоимость семян сои российской селекции может составлять 40 тыс. руб./т, то первая репродукция зарубежных — уже свыше 80 тыс. руб./т.



По другим агрокультурам, например подсолнечнику, разница в цене может быть и более высокой. По оценке заведующего отделом подсолнечника ВНИИ масличных культур (ВНИИМК) им. В. С. Пустовойта Якова Демурина, импортные семена этой агрокультуры могут быть в три-четыре раза дороже отечественных. «Сельхозпроизводители прилично переплачивают, а миллиардная прибыль от продажи семян уходит за границу, — сетует он. — К тому же в России далеко не во всех зонах обеспечивается высокая культура земледелия, хороший агрофон, поэтому дорогие семена могут себя не окупать. Если средняя урожайность 15 ц/га, то зачем брать дорогие семена, когда можно получить 30 ц/га на отечественных сортах и гибридах».



Правда, генетическая чистота импортных семян лучше, признает Демурин. Если говорить о подсолнечнике, то иностранные компании ведут семеноводство в более благоприятных условиях, там, где нет избыточных товарных посевов. «В России таких зон уже практически не осталось, поэтому очень трудно выращивать материал, чистый по генетическим показателям», — поясняет эксперт.



По мнению замдиректора агрохолдинга «ИрАгро» (Северная Осетия — Алания, занимается селекцией и производством семян кукурузы) Заурбека Уртаева, еще один фактор, по которому зарубежные фирмы выигрывают у отечественных — маркетинговая политика. Первые активно занимаются продвижением товара, думают, как максимально удовлетворить потребности потребителей, придумывают различные способы повышения интереса — разнообразные варианты страховки при заморозках, полное сопровождение фермера от посева до уборки, консультации и т. д. Кроме того, они активнее выводят на рынок новые гибриды, например по кукурузе, обновляя их на еще более засухоустойчивые и лучше отдающие влажность уже через три-четыре года. Российские компании могут не менять один гибрид этой агрокультуры в течение 10 лет, знает руководитель. «Иностранные производители ежегодно тратят на науку сотни миллионов долларов, мы себе пока не можем такого позволить, — сожалеет он. — В этом причина того, что импортные гибриды по качеству часто опережают наши».



Семена сои вполне конкурентоспособны

По данным Российского соевого союза (РСС), в 2014 году из 129 сортов сои, зарегистрированных в Госреестре, 96 были отечественными. Только за 2016-й было зарегистрировано еще десять. Шесть из них — созданы учеными-селекционерами Всероссийского НИИ сои (Амурская область). Это раннеспелые сорта Арийка, Китросса и Юган, а также сорта Пепелина, Сойка и Хэди, срок созревания которых варьируется от очень раннего до раннего. Кроме них в прошлом году в реестр были включены сорта Батя (Дальневосточный НИИСХ), Гринфи 33 (Незлобинская семеноводческая технологическая станция, Ставропольский край), Мезенка (ВНИИ зернобобовых и крупяных культур), а также сорт Олимпия (ВНИИМК им. В. С. Пустовойта).



Учитывая, что соя возделывается в регионах, которые могут резко отличаться друг от друга по почвенно-климатическим условиям, у российских селекционеров впереди много работы. Наиболее важные задачи: повышение уровня и стабильности урожайности, улучшение биохимических и технологических свойств, укрепление иммунитета к опасным патогенам и устойчивости к засухе, заморозкам, градобитию, переувлажнению, засоленности и кислотности почвы. Кроме того, нужно создать раннеспелые сорта, которые обеспечивали бы гарантированное вызревание и не требовали послеуборочной досушки, практически для всех зон выращивания агрокультуры, прежде всего на Урале, в Сибири и Нечерноземье. Сейчас, по оценке РСС, более 70% товарной сои производится всего в трех основных регионах: Амурской, Белгородской областях и на Кубани.



По данным Минсельхозпрода Краснодарского края, регион полностью обеспечен собственными семенами сои. В крае действуют ВНИИМК им. В. С. Пустовойта, а также несколько семеноводческих центров, занимающихся как селекцией, так и производством семян сои. Среди них — «Соевый комплекс». Уже созданные компанией сорта — среднеспелые Селекта-301, Селекта-302, раннеспелая Селекта-201, скороспелая Арлета, ультраскороспелые Бара и Амиго — включены в Госреестр с 2006 по 2013 годы. Еще три — Аванта, Спарта и СК Оптима — проходят государственное сортоиспытание. Первые два поступят в продажу уже в 2017 году.



Аванта — это ультраскороспелый сорт, вегетационный период составляет всего 83−88 дней. «На испытании этот сорт показал очень хорошие результаты в южных и центральных районах европейской части России, а также на Дальнем Востоке: урожайность до 38 ц/га в неорошаемых условиях, а на орошении — до 47 ц/га», — рассказывает руководитель отдела по работе с клиентами компании «Соевый комплекс» Наталья Позднякова. Вегетационный период Спарты — 95−100 дней. Сорт проходил испытания в Волжском НИИ гидротехники и мелиорации (Саратовская область), где на орошении его урожайность превысила 50 ц/га. СК Оптима — типично среднеспелый сорт интенсивного типа, если он успешно пройдет испытания, то поступит в продажу в 2018 году. Вегетационный период этого сорта — 112−116 дней, урожайность — 28−48 ц/га. Показатель содержания протеина всех трех сортов составляет около 40−42%.



Эти сорта ни в чем не уступают иностранным, они высокотехнологичны, устойчивы к засухам, полеганию, растрескиванию бобов, уверяет руководитель отдела по работе с клиентами компании «Соевый комплекс» Наталья Позднякова. «Сорта выведены традиционными методами селекции без использования генетических модификаций, хорошо адаптированы к российским условиям», — говорит она. Семена первой репродукции любого из сортов компании стоят 60 руб./кг. Импортные могут быть до двух раз дороже. Карпов объясняет такую разницу низкой урожайностью российских сортов и не самым высоким показателем протеина — основного для агрокультуры. «Это экстенсивные сорта, они не переносят интенсивных технологий, при повышенном питании склонны к полеганию», — добавляет он.



Выделяют сырой протеин и протеин в пересчете на абсолютно сухое вещество (АСВ). Второй отражает качество сои. «В уборочную кампанию 2016 года разница в цене на товарную сою достигала 10 тыс. руб./т, — рассказывает Карпов. — При протеине на АСВ 27%, она была на уровне 19 тыс. руб./т, а при протеине более 38% — 28 тыс. руб./т».



«Семанс Прогрейн» в феврале 2017 года тоже ожидает регистрации нескольких сортов сои — Амадеус, Хана и Аляска. Они созданы в Канаде, но будут выращиваться в России для продажи местным компаниям.



«Продимекс холдинг», выбирая между российскими и импортными семенами сои, в основном ориентируется на стоимость. Замгендиректора компании Вадим Ерыженский отмечает, что отечественные и генетически близкие к ним украинские сорта более адаптированы к климатическим условиям и привлекательнее по цене — 40−60 тыс. руб./т. «Семена импортного производства слишком дороги, мы их не рассматриваем для возделывания в товарных посевах, — рассказывает он. — Стоимость семян зарубежной селекции, но отечественного производства немного ниже — от 70 тыс. руб./т до 200 тыс. руб./т. Но среди всего ассортимента непросто подобрать то, что устраивает нас по срокам созревания, поэтому сою зарубежной селекции высеваем исключительно для демоиспытаний». Их результаты показали, что разница в урожайности по сравнению с отечественными может составлять 5−10 ц/га, но при этом некоторые иностранные сорта приходится убирать в середине октября и позже, что неприемлемо для компании из-за особенностей севооборота. При норме высева в 120 кг/га затраты на семена российской селекции составляют 6 тыс. руб./га, зарубежной — 12 тыс. руб./га. «Мы и дальше будем работать с отечественными сортами, — говорит Ерыженский. — Из новинок в 2016 году был засеян сорт сои Белгородская 8, в скором времени ждем появления сорта Виктория Белгородского НИИ».



«Агробизнес» (Липецкая область) еще два года назад тоже использовал российские семена сои. Но не удовлетворили качественные показатели, в первую очередь — низкий протеин. Хотя, как признает гендиректор компании Александр Чил-Акопов, отечественные сорта вдвое дешевле импортных.



Ситуация с кукурузой улучшается

Основными государственными селекционными центрами по кукурузе являются Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко и Всероссийский НИИ кукурузы в Пятигорске. Кроме того, в России действует около десяти крупных частных компаний, которые не только занимаются семеноводством, но и ведут собственные селекционные программы. Тем не менее усилий всех организаций пока недостаточно. Из 87 гибридов кукурузы, которые в 2016 году были впервые включены в Госреестр, 67 — западного производства, в основном французские и немецкие. Остальные — российского происхождения, причем наибольшую активность в их создании проявили частные компании. Так, в ушедшем году в реестр было включено пять гибридов НПО «Семеноводство Кубани» (Ладожский 148 СВ, Ладожский 150 СВ, Ладожский 180 МВ, Ладожский 400 АМВ, Ладожский 401 АМВ), четыре от «Агропром-МДТ» (БЕЛ 2 0, Гриззли, Косыниер, Опока), три совместно созданные Краснодарским НИИ сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко и НПО «Кубаньзерно» (Краснодарский 135, РОСС 186 МВ и МВ) и три от ВНИИ кукурузы (Байкал, Воронежский 160 СВ и Сибирский).



По оценке Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника, общая потребность в семенах кукурузы к 2020 году будет составлять 100−120 тыс. т, 80% которых должны быть отечественными. Начиная с 2014 года, доля импортных семян кукурузы стала снижаться, причем довольно быстро. Только за 2015-й, по данным ассоциации, реализация зарубежных семян снизилась на 10%, правда, в основном из-за девальвации рубля, которая привела к их удорожанию. Увеличение спроса позволило российским семеноводческим хозяйствам нарастить производство примерно на 20%.



С 2013-го по 2016 год «ИрАгро» зарегистрировала три новых гибрида кукурузы на зерно и силос для центральной и южной России. «Сейчас на регистрации находятся еще три, первый должен получить ее уже в этом году, другие два — в следующем, — рассчитывает Уртаев. — Тогда у нас будет полная линейка гибридов для всех климатических зон страны — раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые».



В нынешних экономических условиях соотношение цена-качество российских гибридов становится более конкурентоспособным. Если гектарная норма импортных семян стоит 7−9 тыс. руб., то российских — 2−3,5 тыс. руб., рассказывает Уртаев. «Агробизнес» использует семена кукурузы компании «Золотой початок», цены на них в несколько раз ниже, чем на зарубежные, подтверждает Чил-Акопов. Компания высевает кукурузу на силос, и качество семян не очень принципиально. Хотя, как утверждает руководитель, раньше разница в качестве между российскими и импортными семенами была очень значительной, и только в последние два года оно сравнялось.



«Продимекс» тоже выращивает на корма российскую кукурузу, использует гибриды Белкос 250, Росс 199, Краснодарский 395 МВ. «Они оправдывают себя как гибриды силосного направления, но как зерновые — нет: растения не выровнены, у них низкая стрессоустойчивость, малая влагоотдача и потенциал урожайности», — перечисляет Ерыженский.



Выбирая гибрид, кроме цены, покупатели обращают внимание на показатели урожайности, влагоотдачи и засухоустойчивости. «Импортные гибриды отдают влагу быстрее, в отличие от российских, при уборке зерно не нужно досушивать», — признает Уртаев. Пока российские селекционеры не могут создать гибриды, которые были бы равноценны импортным по этому показателю, из-за нехватки научных разработок, их недостаточного финансирования, поясняет он. Что касается других параметров, то по ним результаты примерно схожие, особенно по урожайности в хорошие годы. Так, например, сбор с гектара гибридов кукурузы «ИрАгро» в зависимости от климатической зоны составляет примерно 70−120 ц.



Ерыженский утверждает, что в среднем урожайность отечественных семян кукурузы на 30% ниже, чем импортных: 50 ц/га против 70−100 ц/га при влажности 14−20%. Стоимость российских гибридов — в пределах 1−2 тыс. руб. за п. е., импортных — 7−8 тыс. руб. При стоимости готовой продукции 8,5 тыс. руб./т и урожайности 80 ц/га выручка составляет 58 тыс. руб./га. При средней разнице в урожайности на уровне 3% недополученная выручка может составлять 17,5 тыс. руб./га, подсчитывает топ-менеджер.



С этой оценкой согласен главный агроном холдинга «Агросила» (Татарстан) Ростям Хабибрахманов. Большая часть гибридов, используемых холдингом — иностранной селекции. «Пока российские аналоги не удовлетворяют наши потребности и по качеству уступают импортным», — говорит он. Из российских в компании сейчас выращивают раннеспелые гибриды кукурузы на зерно РОСС-140, Каскад-166. В 2016 году возделывали гибрид РОСС-130. «Урожайность отечественных раннеспелых гибридов на 25−30% ниже, а среднеспелые в климатических условиях нашего региона не успевают вызревать», — отмечает Хабибрахманов.



Заместить подсолнечник можно за пару лет

Селекцией гибридов и сортов подсолнечника в России занимаются ВНИИМК им. В. С. Пустовойта, НИИ сельского хозяйства Юго-Востока (Саратов), а также несколько частных селекционно-семеноводческих компаний.



В 2016 году в Госреестр были включены четыре сорта и 48 гибридов этой агрокультуры. Все сорта созданы отечественными селекционерами, а вот большая часть гибридов выведена зарубежными компаниями, лишь 15 —российские. ВНИИМК им. В. С. Пустовойта вывел два сорта и три гибрида (сорта Джинн и Варяг, гибриды Катюша, Ирэн и Комета). Российский НИПТИ сорго и кукурузы совместно с «ОВП Покровское» создал сорта Актив и Альтруист, а также гибриды Аббат и Форум, НИИ сельского хозяйства Юго-Востока — гибриды Континент и Эверест, Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева — гибрид Форвард. Также свою лепту в селекцию отечественных гибридов подсолнечника внесли частные компании и предприниматели. Так, гибриды Батоли и МД2 создали в «Агропром-МДТ», гибрид Вперед — в «Агроплазма», Оптимум и Самурай — в «Санфлауэр», а гибриды Гелион и Радар внесены в реестр индивидуальным предпринимателем Александром Игнатенко.



По словам Демурина, селекционеры способны довольно быстро полностью устранить зависимость от импорта как по масличным, так и по кондитерским сортам подсолнечника. «В Госреестре вполне достаточный ассортимент отечественных сортов и гибридов, чтобы обеспечить примерно 40 тыс. т годовой потребности в семенном материале подсолнечника для 7,5 млн га», — рассказывает он. По мнению ученого, основная проблема, с которой сталкивается отрасль, связана не с селекцией новых сортов и гибридов, а с тем, что семеноводческим хозяйствам не хватает качественного материла для посева. «При целенаправленной работе в этом направлении 100%-ное замещение импорта можно провести за один-два года», — уверен он.



За последние несколько лет ВНИИМК им. В. С. Пустовойта создал несколько гибридов и сортов подсолнечника. Например, Имидж стал первым отечественным гибридом, выращиваемым по технологии Clearfield, который был внесен в Госреестр. Гибрид Окси — высокоолеиновый, с повышенной антиоксидантной защитой масла. Содержит до 90% олеиновой кислоты при том, что окислительная стабильность масла из его семян в 14−16 раз превышает обычный генотип. Масличность обоих гибридов — около 50%, вегетационный период — 87−94 дня. Джинн — кондитерский сорт крупноплодного подсолнечника, рекомендован к возделыванию в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Средневолжском, Нижневолжском регионах страны. Его особенностью является устойчивость к заразихе и мучнистой росе. Вегетационный период сорта составляет 87−90 дней, урожайность — до 35 ц/га, масличность семян — 42%. Разработку этого сорта институту заказала уральская фирма «СМАРТ», и, как отмечает Демурин, подобного рода целевая селекция весьма перспективна.



Если сравнивать гибриды подсолнечника российской селекции с импортными, то в обычных условиях выращивания первые особо не уступают, но ситуация меняется при высоком агрофоне. «В этом случае импортные гибриды могут реализовать свои преимущества и давать высокие урожаи. Но если условия выращивания среднестатистические, то отличий практически нет», — поясняет он. Поскольку из тех 7,5 млн га, на которых в России выращивается подсолнечник, половина попадает под сложные условия по агрофону, отечественные сорта и гибриды могут даже превосходить зарубежные. «Иностранные созданы специально для высокой культуры земледелия, для урожаев на уровне 40−45 ц/га. Учитывая, что у нас подсолнечник очень часто сеют далеко не в самых благоприятных районах, например в Саратовской области, где потенциальная урожайность не превышает 20−30 ц/га, больших отличий от отечественных сортов и гибридов просто нет», — подчеркивает эксперт.



Опрошенные «Агроинвестором» компании пока предпочитают использовать импортные гибриды подсолнечника. «Прислушавшись к рекомендациям опытных специалистов, которые несколько лет выращивают подсолнечник в Татарстане, и рекомендациям дилеров, мы остановились на зарубежных гибридах, — говорит Хабибрахманов. — Дальнейший выбор будет зависеть от результатов испытаний на опытных делянках».



«Продимекс» высевает только импортные гибриды экспресс-технологии, предполагающие использование определенных гербицидов для борьбы с сорняками. Урожайность составляет 20−35 ц/га. «Результатами довольны. В России не производят гибриды подсолнечника по такой технологии, однако, если появятся достойные образцы, мы готовы перейти на отечественные семена», — комментирует Ерыженский.







Критическая ситуация по сахарной свекле

Самой импортозависимой по семенам по-прежнему остается сахарная свекла. В 2016 году из 33 новых гибридов агрокультуры, включенных в Госреестр, только три выведены отечественными селекционерами. Гибрид Азимут был создан специалистами Первомайской селекционно-опытной станции сахарной свеклы (Краснодарский край). Он рекомендован для возделывания на Кубани, где его средняя урожайность составляет более 496 ц/га, содержание сахара находится на уровне 16,2%, а выход сахара превышает 80 ц/га. Гибрид Конкурс был создан Льговской опытно-селекционной станцией (Курская область). Он предназначен для выращивания в Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском регионах. Для первого средняя урожайность оценивается в 421 ц/га, содержание сахара — в 18,2%, а его выход с гектара — в 74 ц. В Северо-Кавказском регионе урожайность достигает 466 ц/га, содержание сахара — 17,2%, выход — 84 ц/га. ВНИИ сахарной свеклы им. А. Л. Мазлумова (Воронежская область) зарегистрировал гибрид РМС 127. Его урожайность колеблется в пределах 324−720 ц/га, содержание сахара — от 18,3% до 22,4%, выход сахара — от 71 ц/га до 160,6 ц/га в зависимости от района возделывания.



Согласно оценке Россельхозцентра, ежегодная потребность российских аграриев в семенах сахарной свеклы составляет около 4 тыс. т, причем более 90% объема они закупают за рубежом. По словам доктора сельскохозяйственных наук, профессора, член-корреспондента РАСХН Анатолия Корниенко, сложившуюся ситуацию можно назвать критической. «Россия с конца XIX века полностью обеспечивала себя семенами этой агрокультуры, а сегодня практически полностью зависит от импорта», — акцентирует он. При этом страна зависима не только от семян, но и от иностранной техники и технологий, используемых при выращивании, уборке и переработке этой агрокультуры, добавляет ученый.



Косолапов считает, что российские гибриды сахарной свеклы по ряду показателей, например урожайности и сахаристости, не уступают импортным, а основная причина сложившейся ситуации с семенами — в технологии производства сахара, которая в советское время сильно отличалась от той, что использовали на Западе. «У нас замечательные гибриды свеклы, которые могут долго храниться, чтобы дать возможность заводам работать как можно дольше, — рассказывает он. — Импортные гибриды не лежат, свеклу нужно убирать и немедленно перерабатывать. Когда в России стали закупать иностранное оборудование для производства сахара, использовать зарубежные технологии, то, конечно, стали высевать и импортные гибриды».



По словам Корниенко, корнеплоды зарубежных гибридов уже через неделю после уборки начинают портиться. Поэтому заводы отказываются хранить свеклу у себя, в основном оставляя ее в хозяйствах. Кроме того, ввозимый семенной материал часто заражен различными инфекциями, обращает внимание эксперт. Например, ризоманией, которая вызывается вирусом некротического пожелтения жилок и является одной из самых опасных болезней этой агрокультуры. При этом импортируемые семена сейчас не отслеживают на наличие в них карантинных заболеваний, уверяет ученый.



Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители, напротив, критикуют российские сорта и гибриды за невысокое качество, называя низкую цену почти единственным их достоинством. По словам Ерыженского, «Продимекс» ежегодно закладывает опыты с участием отечественных гибридов сахарной свеклы, на основании которых принимаются решения о рекомендации для включения в тендер. «Пока достойных альтернатив нет, — категоричен он. — Используем гибриды зарубежной селекции, подработанные в России».



Компания пробовала выращивать такие российские гибриды, как Финал, Смена, Каскад, РМС 60, РО 117, РМС 120, РМС 121. Для активного использования они оказались непригодны. «Корнеплоды не выровнены, всхожесть семян низкая, и в условиях производства плохая стрессоустойчивость», — комментирует результаты эксперимента Ерыженский. Урожайность российских семян в среднем на 20−30% ниже, чем импортных, сахаристость на 10−15% меньше. При этом цена отечественных составляет 3,5−4 тыс. руб. за п. е., иностранных — 6−6,5 тыс. руб. При норме высева 1,3 п. е./га затраты при работе с российскими семенами составляют 4,5−5 тыс. руб. на гектар, с импортными — 7,8−8,5 тыс. руб. В целом при стоимости продукции в 2,5 тыс. руб./т и урожайности 370 ц/га выручка достигает 92,5 тыс. руб./га, подсчитывает топ-менеджер. При средней разнице в урожайности между российскими и импортными гибридами около 20% недополученная выручка будет около 18,5 тыс. руб./га.



«Агросила» тоже использует только импортные семена сахарной свеклы. «Урожайность российских гибридов на испытательных участках уступает импортным на 30−60 ц/га. Кроме того, российские склонны к цветушности, то есть образованию на растении цветоносных побегов в первый, а не второй год жизни, что снижает качество сырья», — отмечает Хабибрахманов.



Российские ученые считают, что нынешняя сортовая политика в отношении сахарной свеклы должна меняться. Анатолий Корниенко уверен, что повышенное внимание селекционеров должно быть направлено не только на показатель урожайности, но и на качество получаемого сахара. Кроме того, современные сорта и гибриды должны обладать высокой экономической отзывчивостью на новые технологии, причем речь идет не о внесении дополнительных удобрений. «Наша лаборатория передает на сортоиспытание два новых гибрида — РМС 133 и РМС 134. Если все пойдет хорошо, то до покупателя они дойдут года через три-четыре, — делится эксперт. — Эти гибриды даже без удобрений дают 420−460 ц/га при сахаристости 16,7−17%. При этом они устойчивы к гербицидам и обеспечивают высокий потенциал в зоне достаточного увлажнения».







Нужна сильная господдержка

Эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы скорого импортозамещения семян сои, подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы, но сходятся в одном: без активных мер господдержки поднять отрасль будет трудно. Карпов настроен пессимистично. «Создание новых сортов в нашей стране происходит по классической схеме без прогнозируемого результата, а на создание только одного сорта уходит около 10 лет, — говорит он. — Пока мы не подойдем к решению вопроса комплексно и системно, нам не догнать мировых лидеров». По его мнению, нужно в корне пересмотреть систему мотивации всех участников процесса: селекционеров, семеноводов, государственных испытательных станций, персонала. Необходимо обновить материально-техническую базу, а для ускорения процесса размножать семена в Южной Америке. Но начать нужно с эффективного менеджмента, уверен он.



Косолапов напоминает, что российские селекционеры, в отличие от производителей семян, финансово никак не поддерживаются государством. «Академические сельскохозяйственные институты не получают ни копейки, в госпрограмме не предусмотрена поддержка науки и создание новых сортов и семян, — отмечает он. — В то же время государство платит дотации зарубежным фирмам, которые занимаются производством семян на нашей земле».



Производителям семян компенсируют 20% затрат на агротехнологические работы, создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров. Если работа будет продолжена, то, по оценке Уртаева, импортные семена кукурузы можно будет полностью заместить к 2022−2025 годам. «Выведение одного гибрида кукурузы длится 7−10 лет при условии непрерывного финансирования и проведения научных работ», — уточняет он. Средний срок создания сорта подсолнечника — тоже примерно 10 лет, из которых, по словам Демурина, не менее четырех лет уходит на испытания. «Минимум два года гибрид или сорт испытывается в создавшем его учреждении, следующие два года испытания проводит госкомиссия, — рассказывает он. — Даже если быстро работать и использовать как минимум два поколения в год, то минимальный срок — семь лет». Однако при согласованной работе селекционных и семеноводческих хозяйств 100%-ное замещение импорта возможно провести за один-два года, заверяет эксперт.



В условиях практически полной зависимости свеклосахарной отрасли от поставок импортных семян о решении проблемы стали задумываться и сами сельхозпроизводители. «Продимекс» совместно с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) и Минсельхозом прорабатывает проект создания отечественных гибридов сахарной свеклы на условиях государственно-частного партнерства. «Результаты планируем увидеть через пять-шесть лет, — уточняет Ерыженский. — Параллельно мы участвуем в работе по испытанию и улучшению существующих отечественных гибридов».



Сейчас ФАНО готовит комплексную целевую программу «Научное обеспечение деятельности по созданию отечественного посевного фонда, средств защиты растений в целях производства российскими производителями конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, а также по созданию технологий производства (выращивания) и хранения такой продукции на 2016−2025 годы» по приоритетному направлению «Свекловодство». Однако программа до сих пор не готова, знает Анатолий Корниенко.



По оценке Анатолия Корниенко, российским свекловодам в общей сложности нужно 30−40 гибридов в год, тогда Россия смогла бы снизить зависимость от зарубежных семян примерно за три-четыре года. При этом отечественные селекционеры способны создавать столько гибридов сахарной свеклы, сколько необходимо. «Сегодня скорость их работы снижается только из-за недостаточной материально-технической базы и нищенской заработной платы, нам нужны молодые кадры, которым необходимо обеспечить хороший заработок», — говорит ученый. По его словам, исходный материал для создания новых гибридов и сортов сахарной свеклы в стране есть. Только лабораторией, где работает эксперт, собрано свыше 500 образцов, а в целом их намного больше. Для полноценной работы нужно финансирование и современная техника. «У нас есть сеялка, которую я сконструировал еще 50 лет назад, а необходимы новые посевные комплексы, которые никто даже не разрабатывает», — сетует он.



Еще одна проблема, на которую обязательно необходимо обратить внимание — это размножение семян. Корниенко говорит, что сегодня каждая фирма самостоятельно хочет заниматься селекцией, размножать и продавать семена, но это неверный подход. Наиболее целесообразным было бы создать специальный федеральный научный центр.

