Группа «Продимекс» Игоря Худокормова запустила семенной завод на Таловском элеваторе в Воронежской области производительностью 20 тыс. т семян пшеницы и ячменя в год. Как сообщил «Агроинвестору» заместитель гендиректора холдинга Вадим Ерыженский, с 14 августа предприятие начало отгружать товарные семена. «Мощность завода позволяет на 50% обеспечить потребности воронежских предприятий группы», — сообщил Ерыженский, отметив, что оставшиеся 50% хозяйства холдинга производят самостоятельно.

Инвестиции в строительство семенного завода составили 211 млн руб., рассказал топ-менеджер. В будущем группа планирует инвестировать в новые мощности по производству семян. «В планах компании строить семенные заводы как в Воронежской области, так и в остальных регионах нашего присутствия для повышения качества используемых семян», — уточнил он.

Сейчас у «Продимекса» есть семенной завод в Краснодарском крае. Кроме того, в августе 2016 года директор завода «Успенский Сахарник» (входит в группу «Продимекс») Сергей Шатохин объявил о намерении компании вложить 2 млрд руб. в создание селекционно-семеноводческого центра в Краснодарском крае для выведения и последующего размножения отечественных гибридов сахарной свеклы. Проект будет реализован совместно с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) и в настоящее время находится на стадии проработки, уточнил замдиректора группы. Как сообщал ранее Ерыженский, проект реализуется на базе хозяйств в Успенском районе Краснодарского края, в дальнейшем холдинг планирует заниматься выведением и разведением гибридов во всех регионах своего присутствия. «Сейчас мы занимаемся товарным производством гибридов сахарной свеклы по заказу одной зарубежной компании, но хотим расширить эту работу до федерального уровня, производить семена для себя и на продажу для всех желающих», — говорил Ерыженский.

Строительство мощностей по производству семенного материала — закономерное решение для «Продимекса», отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Чтобы обеспечить себя качественными семенами, гораздо выгоднее построить собственное предприятие, чем закупать их у сторонних производителей, считает он.

Так, например, собственные семенные заводы есть у таких игроков как «Красный Восток Агро», группы АСБ, холдингов «Агросила», «РЗ Агро», напомнил он, Собственное производство семян позволит экономить на их закупке, также это дает дополнительный источник дохода, говорит Яковенко.

Группа компаний «Продимекс» создана в 1992 году, она является крупнейшим владельцем сельхозземель в России — согласно апрельскому рейтингу BEFL, под ее управлением находится 790 тыс. га. Холдинг занимает первое место среди российских производителей сахара, кроме сахарной свеклы сельхозпредприятия группы выращивают озимую пшеницу, яровой ячмень, кукурузу на зерно, подсолнечник, сою, горох. В структуру «Продимекса» входит 15 сахарных заводов, крупнейшими из которых является «Успенский сахар» (более 10 тыс. т свеклы в сутки), «Ольховатский сахарный комбинат» (8,5 тыс. т), Елань-Коленовский сахарный завод — (8 тыс. т), указано на сайте группы. В сезоне-2016/2017 «Продимекс» переработал 10,5 млн т сахарной свеклы, производство сахара превысило 1,4 млн т, что почти на 270 тыс. т больше, чем годом ранее.