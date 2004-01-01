Аудиторско-консалтинговая компания BEFL подготовила ежегодный рейтинг крупнейших владельцев российских сельхозземель по состоянию на апрель 2017 года. В него вошли 50 компаний, под контролем которых находится более 12 млн га. Четверть из этих площадей — 3,2 млн га — приходится на пять агрохолдингов.



Тройка лидеров рейтинга по сравнению с прошлым годом фактически не изменилась. Первое место сохранила группа «Продимекс» Игоря Худокормова, под контролем которой, как и годом ранее, находится 790 тыс. га: 600 тыс. га — земельный банк «Продимекса» и 190 тыс. га — «Агрокультуры», основным бенефициаром которой является «Продимекс». На втором месте — группа «Русагро» Вадима Мошковича, нарастившая за год земельный банк на 76 тыс. га до 670 тыс. га. На третьем — «Мираторг», добавивший 50 тыс. га. В прошлом году «Русагро» и «Мираторг» делили второе и третье место с активами в 594 тыс. га.



Вплотную к тройке лидеров подошел «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, поднявшийся с шестого места и сейчас отстающий от «Мираторга» лишь на 4 тыс. га. За год «Агрокомплекс» увеличил земельный банк на 40% (184 тыс. га) до 640 тыс. га. Как сообщалось ранее, в течение 2016 года компания сделала ряд приобретений, в том числе купила рисовые активы «Разгуляя» (около 33 тыс. га), а также присоединила Parus Agro Group, в активе которой 102 тыс. га на Кубани, в Адыгее и Ставрополье. Согласно данным kartoteka.ru, «Агрокомплекс» стал 100% владельцем Parus Agro Group с середины января 2017 года. Тогда же сообщалось, что в результате приобретений «Агрокомплекс» может занять второе место среди крупнейших российских латифундистов, однако этого не произошло. «Лидеры рейтинга также существенно нарастили активы», — пояснил «Агроинвестору» управляющий директор BEFL Владислав Новоселов, отметив, что указанные в рейтинге цифры «Агрокомплекс» подтвердил.



На пятом месте, как и в прошлом году, холдинговая компания «Ак Барс», земельный банк которой не изменился и в настоящее время составляет 505 тыс. га.



2016 год стал продуктивным для крупных агрохолдингов в плане наращивания земельного банка, отмечает Новоселов, и в 2017 году эта тенденция может продолжиться. «В этом году, я думаю, активность также будет — во многом из-за того, что увеличится количество предложений, так как захотят уйти из отрасли те, кто не может эффективно работать в ситуации снижения доходности», — сказал Новоселов. При этом рост цен на сельхозземли, который наблюдался в течение последних нескольких лет, приостановится, полагает он. «В некоторых регионах даже возможна корректировка цен вниз», — не исключил он.



В региональном разрезе по привлекательности продолжают лидировать земли центральной части России и юга страны, где сосредоточены основные объемы производства сельхозпродукции. «В то же время в последние годы агрохолдинги стали обращать внимание на Поволжье и Южную Сибирь, а также Дальний Восток. То есть доходность, которую в последние годы получали представители отрасли, позволила смотреть на новые возможности, на новые приобретения, особенно учитывая высокую конкуренцию в центре и на юге», — добавил Новоселов.



Другие участники топ-10

С четвертого на шестое место опустился российско-казахстанский «Иволга-Холдинг» Василия Розинова, структуры которого проходят процедуру банкротства. За год, по данным BEFL, компания потеряла 22 тыс. га, однако по-прежнему под ее контролем находятся 489 тыс. га, расположенных в Оренбургской, Челябинской и Ульяновской областях. В ноябре 2016 года в Арбитражный суд Челябинской области поступили заявления о признании банкротами нескольких челябинских сельхозпредприятий «Иволги», в мае 2016 года аналогичное заявление было подано в отношении челябинского предприятия «Нива-1», в январе — в отношении курского «Иволга-Центра». В течение 2016 года ряд активов «Иволги» купил «Продимекс», в том числе Большесолдатское и Обоянское агрообъединения, а также сахарный завод «Сахаринвест».



Седьмую позицию сохранила за собой группа «Росагро», земельный банк которой не изменился и составляет 400 тыс. га. За ней, как и годом ранее, следует «Авангард-Агро», прибавивший за год 20 тыс. га до 390 тыс. га.



Впервые в топ-10 крупнейших землевладельцев вошла АФК «Система», поднявшаяся с 27-го места сразу на девятое и показавшая максимальный прирост земельных активов среди участников рейтинга. Так, принадлежавший АФК «Система» агрохолдинг «Степь» за год прибавил свыше 200 тыс. га. В общей сложности с совместным предприятием «РЗ Агро» (прирост в 6,5 тыс. га), участие в котором АФК «Система» делит с несколькими членами семьи «Луис-Дрейфус», группа в настоящее время имеет под контролем 350 тыс. га.



Замыкает топ-10 с земельным банком в 320 тыс. га группа компаний «Доминант», в прошлом году занимавшая 11-ю позицию. За год ее активы не изменились. Группа «Черкизово», в прошлом году располагавшаяся на 10-м месте, в нынешнем рейтинге опустилась на 14-е место с земельным банком в 287 тыс. га (в 2016-м — 340 тыс. га).



Новичками рейтинга 50 крупнейших землевладельцев стали восемь компаний, в том числе АФГ «Националь» (183 тыс. га, 25-е место), производитель снэков и кондитерских изделий КДВ Групп (150 тыс. га, 29-е место) и входящая в ГК «Сфера» агрогруппа «Хорошее дело» (140 тыс. га, 30-е место). Группа «Разгуляй», располагавшаяся в прошлом году на 23-й позиции со 170 тыс. га, в новом рейтинге не представлена. В понедельник Арбитражным судом Москвы агрохолдинг был признан банкротом.

