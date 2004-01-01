В 2017 году группа «Продимекс», крупнейший российский производитель сахара, намерена продолжить модернизацию производства и в аграрном секторе, и в элеваторном хозяйстве и, в первую очередь, на заводах. Об этом сообщил председатель совета директоров «Продимекс» Игорь Худокормов на встрече с губернатором Курской области Александром Михайловым, передает пресс-служба региональной администрации. При этом объем инвестиций будет зависеть от решений на федеральном уровне. «Гарантированные инвестиции в этом году 1,5 млрд руб. — это собственные средства компании. Из них больше половины уже реализованы на технику и оборудование для заводов. Темпы не снижаем, а если с субсидиями помогут, то в этом году до 2,5 млрд руб. инвестиций вложим в развитие АПК», — сказал Худокормов.



Под управлением «Продимекс» в Курской области работают два сахарных завода, ранее входивших в состав «Иволги-Холдинга», — «Сахар Золотухино» и «Коллективист». На Золотухинском заводе «Продимекс» уже провел реконструкцию, заменив оборудование в сокоочистительном и продуктовом отделениях и установив линию фасовки сахара. Всего в минувшем сезоне завод переработал более 1 млн т сахарной свеклы, почти в два раза больше, чем в 2015 году. Свекла собственного производства составляет 84,2% от общего объема. В 2017 году компания планирует продолжить модернизацию производства и заготовить в пределах 1,16 млн т свеклосырья, производительность Золотухинского завода предполагается увеличить до 6,3 тыс. т переработанного сырья в сутки.



Что касается Любимовского сахарного завода «Коллективист», то, по информации курской администрации, сейчас предпринимаются меры, чтобы его газифицировать. «Совместно с «Газпромом» решается вопрос ввода Никольской ГРС», — уточняется в сообщении. По данным «Сахар онлайн», мощность «Коллективиста» под управлением «Иволги» составляла 2,05 тыс. т сахарной свеклы в сутки.



Группа «Продимекс» в сезоне-2016/2017 переработала 10,5 млн т сахарной свеклы, производство сахара превысило 1,4 млн т, что почти на 270 тыс. т больше, чем годом ранее. Последним из заводов, входящих в группу, остановил работу 12 февраля Золотухинский сахарный комбинат. Помимо заводов в Курской области холдинг имеет перерабатывающие мощности в Воронежской области (восемь заводов), Краснодарском крае и Белгородской области (по два завода), в Ставропольском крае, Пензенской области и Башкортостане (по одному заводу). Кроме переработки сахарной свеклы холдинг занимается сельскохозяйственным производством, в том числе выращиванием свеклы, озимой пшеницы, ярового ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои. Земельный банк «Продимекса» — более 600 тыс. га, по данным рейтинга BEFL за апрель 2016 года, холдинг является крупнейшим в стране землевладельцем.



В целом в России в этом сезоне выработано 6,08 млн т сахара из свеклы урожая 2016 года, с учетом переработки свекловичной мелассы и сиропа, выведенного на хранение, производство сахара оценивается в 6,15 млн т. По данным Союзроссахара, последний завод закончил переработку 4 марта, длительность производственного сезона составила 197 суток против 179 В прошлом сельхозгоду.



Поиски рабов

12 апреля следственное управление Следственного комитета России по Курской области сообщило о проведении доследственной проверки на Любимовском сахарном заводе «Продимекса». Как говорится в сообщении ведомства, проверка была начата после того, как в СМИ появилась информация об обнаружении при расфасовке мешка сахара в московском супермаркете записки со словами: «Помогите, мы в рабстве». Уточнялось, что мешок сахара, в котором обнаружена записка, упаковывался на филиале «Любимовский» ООО «Курсксахарпром» (дочерняя структура «Продимекса»).



Однако уже на следующий день следователи объявили, что подневольных работников на предприятии не найдено. «В настоящее время на территории филиала находятся администрация и часть работников. Людей, находящихся там не по своей воле, обнаружено не было. Жалоб или заявлений от действующих работников не поступало», — сказал «Интерфаксу» помощник руководителя курского следственного управления Максим Рассамакин. «Здесь занимаются производством и упаковкой сахара, а вот мешки закупаются в других регионах страны. Сахарный завод производит продукцию сезонно — с начала сентября до конца года. В сезон здесь работают около 400 человек и все они местные жители», — добавил Рассамакин.

