В Арбитражный суд Челябинской области поступили заявления о признании банкротами челябинских сельхозпредприятий «Песчаное», «Варненское» и «Троицкая-МТС», входящие в «Иволга-Холдинг» бизнесмена Василия Розинова. Как свидетельствует картотека арбитражных дел суда, заявления зарегистрированы 24 ноября, сумма задолженности в каждом из них указана в размере 18,9 млрд руб. Кроме того, заявления о признании банкротами поданы в отношении двух других активов «Иволга-Холдинга» — Оренбургского хлебоприемного предприятия (долг — 19,2 млрд руб.) и курского ООО «Молоко» (долг не указан). В мае 2016 года аналогичное заявление было подано в отношении челябинского предприятия «Нива-1», в январе — в отношении курского «Иволга-Центра».

Во всех случаях истцом выступает The Royal Bank of Scotland (RBS, Королевский банк Шотландии), по иску которого в мае 2015 года арбитражом был наложен арест на движимое и недвижимое имущество указанных выше и еще двух областных компаний по делу о взыскании солидарной задолженности по кредитам в размере $296,6 млн. Кредиты, по которому ответчики выступали гарантом, были предоставлены компании Lavion Enterprises (также входила в «Иволга Холдинг») в 2007 году, срок погашения наступил в ноябре 2010 года, однако заемщик не расплатился.

После этого в арбитражные суды разных регионов были поданы десятки исков к компаниям «Иволги» — финансовые претензии предъявили банки, налоговая служба и поставщики. По различным версиям, проблемы «Иволги» стали результатом неэффективного управления и череды неблагоприятных погодных факторов, в том числе засухи 2010 года. Общая задолженность оценивалась примерно в 35 млрд руб. В 2015 году банкротом был признан один из основных активов «Иволги» — компания «Сахар Золотухино», которую за 1 млрд руб. приобрела группа компаний «Продимекс». В ноябре 2016 года «Продимекс» купила еще два предприятия «Иволги» — «Иволга-Курск» за 762 млн руб. и «Обоянское агрообъединение» за 110 млн руб. На еще одном активе холдинга — «Троицком комбинате хлебопродуктов» — в ноябре 2016-го началась процедура ликвидации.

По состоянию на начало этого года под контролем «Иволга Холдинга» в Челябинской области находилось 90−100 тыс. га сельхозземель, сказал «Агроинвестору» управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. И найти сельхозпроизводителей, которые захотят засеивать эти земли, будет непросто, полагает он. «Мы не знаем, в каком состоянии находятся эти земли. Значительная часть земли «Иволги» не обрабатывается. Кроме того, крупные игроки пока не идут в Сибирь для активного занятия растениеводством. Но на Урале, в Сибири есть компании федерального масштаба, занимающиеся мясным животноводством, — не исключено, что производители мясной продукции могут попробовать пойти в агропроизводство для обеспечения себя сырьем», — отметил Новоселов.

«Иволга Холдинг» был основан казахстанским бизнесменом Василием Розиновым, в 2015 году по версии местного Forbes занимавшего 19-е место в рейтинге 50 богатейших людей Казахстана с состоянием $329 млн. В 2015 году холдинг назывался одним из крупнейших агропредприятий в мире: холдинг контролировал более 1,5 млн га сельхозугодий в России и Казахстане. В составленном в апреле 2016-го рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев «Иволга Холдинг» занимал четвертое место с земельным банком в 511 тыс. га, причем из-за процесса ликвидации курских компаний в подсчет были включены земельные активы только в Челябинской, Ульяновской и Оренбургской областях. Владислав Новоселов не исключил, что в следующем году «Иволга Холдинг» в рейтинг включен не будет из-за потери фактического контроля над российскими активами.