«Продимекс» Игоря Худокормова выкупил на торгах имущество еще двух структур агрохолдинга «Иволга» в Курской области. Как свидетельствует аукционная документация, победителем на торгах по продаже Большесолдатского агрообъединения стала «Курск-Агро», дочерняя компания «Продимекса». При начальной стоимости лота в 188,4 млн руб. комплекс был выкуплен за 188,5 млн руб.

«Большесолдатское агрообъединение» включает земельные участки, строения для крупного рогатого скота, транспорт, оборудование, склады для хранения зерна, мельницу, сырье. Основными направлениями деятельности, по данным kartoteka.ru, являются выращивание зерновых и зернобобовых культур и разведение молочного КРС. В 2015 году выручка компании составила 200,5 млн руб., чистый убыток — 31,6 млн руб. К концу прошлого года долгосрочные обязательства «Большесолдатского агрообъединения» составляли 38,9 млн руб., краткосрочные — 467,6 млн руб.

Вторым активом, который выкупила другая «дочка» «Продимекса» — «Курсксахарпром», стала курская компания «Сахаринвест». В лот вошли сахарный завод, земельные участки, склады и нежилые помещения. При начальной стоимости в 159,4 млн руб. компания была приобретена за 160 млн руб. По данным kartoteka.ru, в 2015 году выручка составила 57,9 млн руб., чистый убыток — 82,8 млн руб. К 31 декабря 2015-го долгосрочные обязательства «Сахаринвеста» составляли 263,3 млн руб., краткосрочные — 139,6 млн руб. По информации «Сахар онлайн», мощность предприятия — 2,05 тыс. т сахарной свеклы в сутки.

Ранее «Продимекс» за 1 млрд руб. приобрела один из ключевых курских активов «Иволги» — компанию «Сахар Золотухино», признанную банкротом в 2015 году. В ноябре 2016 года «Продимекс» купила еще два предприятия «Иволги» — «Иволга-Курск» за 762 млн руб. и «Обоянское агрообъединение» за 110 млн руб. На еще одном активе холдинга — «Троицком комбинате хлебопродуктов» — в ноябре 2016-го началась процедура ликвидации. По итогам торгов «Продимекс» увеличил земельный банк в Курской области на 48,8 тыс. га.

«Иволга Холдинг» был основан казахстанским бизнесменом Василием Розиновым, в 2015 году по версии местного Forbes занимавшего 19-е место в рейтинге 50 богатейших людей Казахстана с состоянием $329 млн. В составленном в апреле 2016-го рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев «Иволга Холдинг» занимал четвертое место с земельным банком в 511 тыс. га, причем курские предприятия в подсчет включены не были. Финансовые проблемы у «Иволги» начались весной 2015 года, когда в отношении компаний холдинга стали поступать иски от банков о взыскании задолженности по кредитам. Сбербанк предъявляет претензии на общую сумму более 6 млрд руб., долг перед Россельхозбанком оценивался в 0,5 млрд руб., кроме того, Royal Bank Of Scotland ранее подал иски о взыскании со структур «Иволги» солидарной задолженности в сумме $296,6 млн.

«Продимекс» занимает 23% российского рынка сахара, земельный банк холдинга превышает 600 тыс. га (первое место в рейтинге BEFL). Сельскохозяйственные угодья расположены в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Пензенской областях, Башкирии, Краснодарском и Ставропольском краях. В 2015 году производство сахарной свеклы составило 3,4 млн т, пшеницы — 375 тыс. т, ячменя — 146 тыс. т. До приобретения активов «Иволги» состав холдинга входили 15 сахарных заводов. По подсчетам Forbes, выручка «Продимекса» в 2015 году — 54,3 млрд руб.