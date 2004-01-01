«Мираторг» вложит 4,8 млрд рублей в новый комбикормовый завод

«Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины, планирует построить комбикормовый завод в Орловской области мощностью 800 тыс. т кормов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 4,8 млрд руб., его планируется реализовать до конца 2019 года. Начать возведение предприятия холдинг намерен в третьем квартале 2018-го. Новый завод будет размещен в Кромском районе и будет перерабатывать сырье, выращенное компанией в регионе.



В Орловской области «Мираторг» намерен реализовать межрегиональный проект по удвоению объема производства свинины. Кроме комбикормового завода агрохолдинг планирует разместить здесь 17 свинокомплексов производительностью 203 тыс. т свинины в год, зерновую компанию и элеваторную группу. Инвестиции в проект составят 25 млрд руб.



По итогам 2017 года «Мираторг» выпустил 1,46 млн т комбикормов и стал вторым в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей. С учетом пшеницы с напылением и структурированного зерна объем производства кормов достиг 1,55 млн т. Сейчас у компании три комбикормовых завода в Белгородской области и один — в Брянской. Их суммарная номинальная мощность — 1,66 млн т. Поскольку у «Мираторга» есть планы удвоения производства свинины до 1 млн т, он будет расширять и комбикормовый сегмент. В частности, в этом году выпуск кормов планируется нарастить на 13% до 1,65 млн т. Мощность нового предприятия в Орловской области будет более чем в 1,5 раза выше, чем у крупнейшего из уже действующих комбикормовых заводов агрохолдинга.



По данным Союза комбикормщиков, в прошлом году в стране работало 276 комбикормовых заводов и цехов, в том числе 59 крупных мощностью 100−300 тыс. т в год. При этом если в 2003 году 72−73% заводов были самостоятельными, то сейчас их доля сократилась до 10−12%. По прогнозу президента союза Валерия Афанасьева, этот показатель в будущем уменьшится до 5−7%. Сейчас в стране по сути нет рынка комбикормов, поскольку животноводческие холдинги стремятся самостоятельно обеспечивать себя ими, чтобы лучше контролировать качество и себестоимость, отмечает он. В перспективе основное производство кормов в стране сосредоточится в руках агрохолдингов, соглашается ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Причем маловероятно, что они будут покупать заводы: судя по опыту развития компаний, им проще строить с нуля.



В прошлом году производство комбикормов в России увеличилось на 7% относительно 2016-го, составив 27,6 млн т. Сектора животноводства и производства комбикормов развиваются параллельно, и, поскольку еще прогнозируется рост по мясу, следует ждать позитивной динамики и по кормам, считает Хотько. «Мы рассчитываем, что свиноводство может прибавить еще около 0,5 млн т — для этого дополнительно потребуется примерно 1,5 млн т кормов, — оценивает он. — По птице увеличение будет менее значительным, однако отрасль прибавит еще 200−250 тыс. т за счет выхода проектов на полную мощность, в том числе и по индейке. По кормам здесь будет рост на уровне 0,5 млн т».



Основополагающий фактор развития комбикормовой индустрии — состояние отраслей птицеводства и животноводства как ключевых потребителей продукции, соглашается руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина. Поэтому на фоне увеличения производства животноводческой продукции у агрохолдингов возникает естественная потребность в развитии комбикормового производства. Это позволяет производителям минимизировать зависимость от внешних поставщиков, самостоятельно отслеживая качество продукции, оперативно меняя рецептуры, говорит она. «В среднесрочной перспективе рынок будет развиваться пропорционально росту потребностей отраслей в комбикормах: учитывая положительную прогнозную динамику развития животноводческих отраслей, можно говорить о перспективе увеличения потребления комбикормов в России», — добавляет Пармухина. Согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, производство комбикормов всех видов к 2020 году может увеличиться до 30,8 млн т. Союз комбикормщиков оценивает потенциальную потребность в кормах на уровне 42 млн т.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, а также занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой и розничной торговлей. В этом году компания планирует запустить пилотную овцеводческую ферму в Курской области на 30 тыс. овцематок. Кроме того, в феврале в ходе инвестиционного форума в Сочи компания подписала соглашение с Тульской областью о создании проекта по производству овощей мощностью 100 тыс. т в год. В прошлом году «Мираторг» произвел 415 тыс. т свинины, 114 тыс. т мяса птицы, 82 тыс. т говядины, почти 2,5 тыс. т розовой телятины и 6,2 тыс. т молока. Выручка холдинга за 2016 год составила 97 млрд руб., чистая прибыль — 21,5 млрд руб.



Подробнее о развитии комбикормовой индустрии и крупнейших производителях кормов по итогам прошлого года читайте в майском номере «Агроинвестора».

