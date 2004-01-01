 «Мираторг» за год построил 18 ферм КРС — Агроинвестор
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Компании
«Мираторг» за год построил 18 ферм КРС
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
январь 2018
Стадо холдинга превышает 500 тысяч животных
В ближайшие три года «Мираторг» намерен увеличить поголовье КРС до 1 млн животных
Фото: А. Гордеев

«Мираторг» в 2017 году возвел 18 ферм в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской и Калининградской областях, вложив в строительство свыше 18 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, инвестиции включают затраты на животных, строительно-монтажные работы, закупку техники и освоение земель.

В результате число животноводческих площадок «Мираторга» в 2017 году выросло на 29% до 79. Под строительство новых ферм и обеспечение кормовой базы компания в прошлом году ввела в оборот 85 тыс. га залежных земель. «Возведение новых животноводческих комплексов и освоение территорий напрямую связано с ростом поголовья скота. По итогам 2017 года агрохолдинг получил приплод в 165 тыс. телят — крупнейший в истории подотрасли специализированного мясного скотоводства в России», — сообщила пресс-служба «Мираторга».

Общее стадо КРС «Мираторга» превышает 500 тыс. животных, в том числе 225 тыс. — собственное материнское поголовье. К 2020 году холдинг планирует увеличить численность скота до 1 млн голов, производя до 200 тыс. т говядины в год, рассказывал в октябре президент «Мираторга» Виктор Линник в интервью РБК. По его словам, в 2017 году холдинг должен был выпустить около 80 тыс. т говядины, в 2018-м — примерно 100 тыс. т. Кроме того, возможно, в этом году будет принято решение о расширении проекта по производству розовой телятины, мощность которого сейчас составляет 30 тыс. голов в год. Как указано на сайте компании, совокупные инвестиции в дивизион «говядина» достигают 60 млрд руб. Еще 5,6 млрд руб. вложено в завод «Мираторг Запад», который по итогам 2017 года увеличил объем выпуска замороженных полуфабрикатов и готовых блюд на 5% до 45 тыс. т.

По словам гендиректора Национального союза производителей говядины Романа Костюка, «Мираторг» является безоговорочным лидером в направлении мясного скотоводства в России. «Второй по величине игрок на этом рынке — «Заречное», у него 27 тыс. голов маточного стада и под 50 тыс. в целом. То есть это почти в десять раз меньше. В мире предприятий с таким собственным стадом как у «Мираторга» также не очень много. Например, в США 60% поголовья — это мелкие фермерские хозяйства в 50−150 голов в стаде, а в Европе крупные предприятия мясного направления — это 500−600 голов», — рассказал «Агроинвестору» Костюк. В то же время мясное скотоводство сейчас является очень интересным бизнесом с точки зрения долгосрочного инвестирования, уверен он. «На российское мясное скотоводство приходится лишь 15% всего потребления говядины в стране, при том что уже построенные перерабатывающие мощности способны производить говядины специализированных пород в 2,5−3 раза больше. То есть в России настолько маленькое поголовье, что удовлетворить спрос действующих перерабатывающих комплексов мы не можем», — отметил Костюк. Кроме того, заметил эксперт, в ближайшие годы спрос на специализированную говядину будет расти не только со стороны переработчиков, но и потребителей. «В рамках существующего потребления и программы импортозамещения есть возможность удвоить потребление мяса специализированного мясного КРС, вытесняя говядину молочного скота на некоторых сегментах и замещая импортную охлажденную говядину, которой в 2017 году было ввезено более 20 тыс. т», — указал Костюк.

АПХ «Мираторг» (второе место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей комбикормов и третье место в топ-20 производителей мяса по итогам 2016 года) основан в 1995 году, владельцы — братья Виктор и Александр Линники. Активы расположены в 16 регионах России. Согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, к началу 2017 года «Мираторг» управлял 644 тыс. га земель, занимая третье место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев. В течение 2016 года компания увеличила производство мяса на 40 тыс. т до 422,5 тыс. т, выпустив около 307 тыс. т свинины, 75 тыс. т птицы и 40,5 тыс. т говядины. С начала 2000-х годов «Мираторг» инвестировал в производство более 200 млрд руб., еще столько же планируется вложить в новые проекты в ближайшие три-четыре года, говорил Линник РБК. По данным издания, в прошлом году на «Мираторг» пришлось 20% от общей суммы проектов молочной отрасли, одобренных комиссией Минсельхоза к субсидированию.

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