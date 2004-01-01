«Брянская мясная компания» (входит в АПХ «Мираторг») приступила к строительству предприятия по выделке шкур крупного рогатого скота стоимостью 2,8 млрд руб. Как сообщает пресс-служба холдинга, ежемесячно линия будет перерабатывать 1,5 тыс. т сырья, из которого будет производиться около 175 тыс. кв. м кожевенного полуфабриката. «Перечень выпускаемой продукции включает автомобильный, мебельный и растительный краст и соответствует европейскому стандарту качества», — говорится в сообщении холдинга.



Первая продукция — выделанные шкуры КРС будут поставлены на рынок осенью 2018 года. По словам президента «Мираторга» Виктора Линника, собственная сырьевая база позволит обеспечить стабильный объем краста, который предполагается реализовывать как на внутреннем рынке, так и продавать на экспорт. «Данный проект является логическим дополнением уже существующего производства дивизиона КРС. Стратегия «Мираторга» фокусируется на повышении глубины переработки и расширении ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул Линник.



Как уточнил «Агроинвестору» представитель компании, сейчас «Мираторг» поставляет покупателям, в том числе в Европу, мокро-соленую шкуру — материал низшего уровня переработки. «Она в том числе отправляется на экспорт в Австрию и Италию», — рассказал он.



Из общего объема инвестиций 450 млн руб. будет вложено в строительство очистных сооружений. Как пояснил Линник, кожевенные предприятия традиционно считаются сильными загрязнителями окружающей среды из-за применяемых химикатов.



Сейчас практически никто из производителей мяса не имеет подобного кожевенного производства, прокомментировал «Агроинвестору» председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Для того, чтобы его иметь, нужен гарантированный доступ к сырью, а убойные предприятия по КРС, как правило, небольшие. Мощность же брянского убойного завода «Мираторга» — 400 тыс. голов в год, причем он использует не только собственный скот, но и покупает его в других регионах, вплоть до Алтайского края. Поэтому для «Мираторга» открытие собственного кожевенного производства — естественное развитие», — сказал Юшин. По его словам, сейчас спрос на шкуры КРС со стороны переработчиков стабильный, а за качественное сырье им приходиться конкурировать. «"Мираторг» уже сейчас вывозит за рубеж часть продукции, а за качественный краст за границей платят хорошие деньги. И спрос на качественную шкуру стабильный — есть и мебельная, и автомобильная промышленность, которые являются крупными потребителями шкур», — отметил Юшин.



АПХ «Мираторг» (третье место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2016 года) основан в 1995 году, владельцы — братья Виктор и Александр Линники. Активы расположены в 16 регионах России. По состоянию на апрель 2017 года, по подсчетам BEFL, земельный банк «Мираторга» составлял 644 тыс. га. В течение 2016 года компания увеличила производство на 40 тыс. т до 422,5 тыс. т, выпустив в прошлом году около 307 тыс. т свинины, 75 тыс. т птицы и 40,5 тыс. т говядины и сохранив первое место в стране по свинине и говядине. Поголовье КРС мясной породы Блэк Ангус содержится на 63 фермах в Брянской, Калининградской, Смоленской, Калужской, Орловской и Тульской областях, совокупные инвестиции компании в производство говядины составляют 62 млрд руб. Выручка холдинга в 2016-м выросла на 25% к уровню 2015-го, до 120 млрд руб.

