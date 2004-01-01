«Мираторг» увеличил производство говядины на 38%

«Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников в первом квартале этого года произвел 22,2 тыс. т говядины, что на 38% превышает показатель за аналогичный период 2017-го. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, рост производства обусловлен увеличением поголовья и запуском новых животноводческих ферм.



«Сегодня наши усилия направлены на повышение эффективности действующего производства, мы планомерно увеличиваем мощности и запускаем новые производственные линии, где <…> будут представлены абсолютно новые мясные продукты», — говорится в сообщении «Мираторга».



В конце марта холдинг объявил о намерении инвестировать 12 млрд руб. в строительство новых ферм КРС в Брянской, Калужской, Тульской, Калининградской областях в 2018 году. В результате число животноводческих площадок в регионах должно увеличиться на 13% до 99. Инвестиции включают затраты на строительно-монтажные работы, скот, закупку техники и освоение земель. По итогам года «Мираторг» планирует получить приплод в 192 тыс. животных — на 15% больше, чем годом ранее.



В 2017-м объем произведенной «Мираторгом» говядины вырос на 32% до 82 тыс. т. К концу года поголовье на 79 фермах в шести регионах превышало 500 тыс. животных. Собственное материнское стадо оценивалось в 225 тыс. голов, приплод — 165 тыс. телят, сообщала ранее компания. В течение года в строительство новых ферм КРС было вложено 18 млрд руб., цель «Мираторга» — увеличить поголовье до 1 млн к 2020 году. По итогам 2017 года холдинг сохранил безоговорочное лидерство в направлении мясного скотоводства в России, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк. Вторым по величине игроком на этом рынке, по данным союза, является «Заречное», у которого 27 тыс. голов маточного стада и около 50 тыс. в целом. По словам Костюка, мясное скотоводство сейчас является перспективным бизнесом с точки зрения долгосрочного инвестирования: учитывая уровень потребление и программу импортозамещения, есть возможность удвоить потребление мяса специализированного мясного КРС.



По данным Минсельхоза, за последние десять лет производство говядины от скота специализированных мясных и помесных пород увеличилось в семь раз — с 62,3 тыс. т до 452,6 тыс. т в живом весе. В то же время, как отмечал в марте директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов, мясное скотоводство является самым слабым звеном в российском АПК. Стадо мясного и помесного скота во всех хозяйствах в прошлом году составило 3,7 млн животных, при том что общую численность КРС Росстат на конец года оценивал в 18,6 млн голов. По данным НСПГ, сектор специализированного мясного скотоводства производит лишь 15% всей потребляемой в стране говядины.



АПХ «Мираторг» основан в 1995 году, активы расположены в 16 регионах России. По итогам 2016 года компания заняла второе место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей комбикормов и третье место в топ-20 производителей мяса. Кроме производства говядины холдинг занимается свиноводством, птицеводством, растениеводством, мясопереработкой и розничной торговлей. Весной «Мираторг» планирует ввести в строй пилотную овцеводческую ферму в Курской области на 30 тыс. овцематок. Кроме того, в феврале в ходе инвестиционного форума в Сочи компания подписала соглашение с Тульской областью о создании проекта по производству овощей мощностью 100 тыс. т в год. Согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, к началу 2017 года «Мираторг» управлял 644 тыс. га земель, занимая третье место среди крупнейших российских землевладельцев. Выручка холдинга за 2016 год составила 97 млрд руб., чистая прибыль — 21,5 млрд руб.

