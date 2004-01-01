21 февраля на агрофирме «Благодатенская», входящей в холдинг «Мираторг», состоится открытие специализированного комплекса по откорму и выращиванию молодняка молочного скота мощностью 30 тыс. голов. Как говорится в сообщении администрации Курской области, сметная стоимость проекта — около 3 млрд руб.



Официальный представитель «Мираторга» подтвердил «Агроинвестору», что комплекс является инфраструктурным проектом, рассчитанным на выращивание и откорм шлейфа молочного поголовья. «Открытие комплекса по производству «розовой телятины» — результат совместной деятельности администрации Курской области и АПХ «Мираторг», а также государственной поддержки развития животноводства», — отмечается в сообщении курской администрации.



Комплекс будет выращивать шлейф молочного поголовья не только со своего хозяйства «Благодатенская», где находится около 2 тыс. голов КРС, но и закупать молодняк на других молочных фермах, сообщил в четверг директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов в ходе рабочего совещания Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). «Он будет доводить молодняк, в том числе и от коров других хозяйств, до не менее 550 кг и получать практически мраморное мясо», — сказал Амерханов.



По подсчетам министерства, от молочного скота ежегодно рождаются 2,5 млн телят, из них половина — это бычки. До 650 тыс. из них вырезаются производителями в суточном возрасте, в результате чего каждый год в стране «теряется» от 480 до 700 тыс. т говядины. «Практически с 1990 года во всех регионах откормом молодняка молочных и комбинированных пород серьезно никто не занимался. Поэтому средняя живая масса молодняка, который уходит на мясокомбинат, не превышает 375−380 кг, в то время как он своим генетическим потенциалом может дать не менее 550 кг», — пояснял Амерханов на VIII съезде «Союзмолоко».



Проект «Мираторга» является первым подобным проектом в России, подтвердил «Агроинвестору» председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Такой мощности комплексов в России еще нет. До сих пор производители молока занимались откормом шлейфа, но делали это, в основном, не очень профессионально. И, по их собственным жалобам, с экономическими потерями: гораздо проще и выгодней им забить бычка на следующий день после появления, чем кормить его молоком коровы и тем самым сокращать свои надои», — сказал Юшин. В то же время при грамотном подходе и откорме скота до соответствующих характеристик это направление может приносить прибыль, отметил Юшин, сославшись на опыт других стран, в том числе Канады и США. «Розовая телятина — это диетическое мясо, которое является дорогим. Кроме того, это выгодно и для близлежащих производителей молока, которые смогут продавать своих бычков на откормочный комплекс «Мираторга», фактически избавляясь от шлейфа», — сказал Юшин. По его словам, одним из поставщиков молодняка на комплекс станет «ЭкоНива» Штефана Дюрра.



Субсидия в 700 млн рублей

В планах «Мираторга» — строительство до 2020 года еще двух аналогичных площадок. Таким образом, производственная мощность объекта составит 90 тыс. голов молодняка, ежегодное производство скота на убой — 26 тыс. т, а общий объем инвестиций — около 9 млрд руб., говорится в сообщении администрации Курской области. На строительство первого комплекса «Мираторгу» из бюджета одобрена субсидия в 708 млн руб. по возмещению части капитальных затрат. Компенсация 30% капзатрат «Мираторгу» будет выделена из бюджетных денег, предусмотренных на развитие молочного животноводства.



В «Союзмолоко» считают такое решение спорным. «Откорм молочных бычков — это, безусловно, часть производственной цепочки молочного комплекса, однако это все-таки отдельное направление. По нашему мнению, строительство независимого откормочника должно субсидироваться отдельной строкой, потому что конечным продуктом является мясо, а не молоко», — сказал «Агроинвестору» председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко. По его словам, везде в мире откорм бычков является специализированной деятельностью, которой занимаются отдельные компании. «Молоко считается социальным продуктом, и государство сознательно поддерживает эту отрасль для того, чтобы обеспечить на него низкую цену, доступную для социально незащищенных слов населения, а говядина все же премиальный продукт», — добавил Даниленко.



Он отметил, что субсидия «Мираторгу» составила примерно 20% от общей суммы проектов молочной отрасли, одобренных комиссией Минсельхоза в конце января. На остальные 54 молочных проекта, отобранные комиссией, пришлось 13,2 млрд руб. Харон Амерханов, в свою очередь, пообещал, что на компенсацию капзатрат и льготные кредиты могут рассчитывать и другие производители, которые решат строить подобные комплексы по выращиванию молодняка от 240 голов и выше (для Дальнего Востока и республик Северного Кавказа — 120 голов и выше).



АПХ «Мираторг» (третье место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса) основан в 1995 году, владельцы — братья Виктор и Александр Линники. По данным группы, продажи компании в 2016 году составили 683 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 17%. В частности, производство выросло почти в полтора раза, до 62,1 тыс. т. В 2017 году «Мираторг» планирует произвести 75 тыс. т говядины.

